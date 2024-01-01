Hopsworks

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網站： hopsworks.ai

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Hopsworks 是一個協作 ML 平台，具有適用於批次和即時資料的最高效能特徵儲存。圍繞著業界最先進的模組化功能儲存構建，為現有管道提供無縫集成，並有助於更快地將模型投入生產。 什麼以及為什麼？特徵儲存是在建構和部署機器學習模型時管理特徵的平台。像 Hopsworks 這樣的特徵儲存可用於更快地迭代以及更快地將模型部署到生產中。它有利於更輕鬆地擴展和移動即時機器學習用例，並提高資料和人工智慧團隊的生產力。整合 作為一個開放式模組化平台，Hopsworks 與資料科學生態系統中的所有主要工具集成，並且可以作為託管解決方案部署在所有雲端平台上。 Hopsworks 是一個以Python 為中心的平台，您現有的python 程式碼和管道可以與Hopsworks 無縫使用，並且在我們的企業解決方案上，您可以安裝自己的庫或任何您希望的框架，並在本地jupyter 環境中工作。
目錄:
Software Development
MLOps Platforms

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