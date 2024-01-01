在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

使用 WebCatalog Desktop 上「Edge Impulse」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

Edge Impulse 提供最新的機器學習工具，使所有企業能夠建立更智慧的邊緣產品。我們的技術使開發人員能夠更快地將更多人工智慧產品推向市場，並幫助企業團隊在幾週而不是幾年的時間內快速開發特定行業的解決方案。 Edge Impulse 提供強大的自動化和低程式碼功能，可以更輕鬆地建立有價值的資料集並使用串流資料開發高級人工智慧。 Edge Impulse 擁有超過 75,000 名開發人員，並與頂級晶片供應商合作，提供無縫整合體驗，以便在最大的硬體生態系統中充滿信心地進行驗證和部署。

網站： edgeimpulse.com

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