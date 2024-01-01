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MLJAR - 傑出的資料科學工具 mljar-supervised 是一個以人為本的機器學習平台。它使演算法搜尋和調整變得輕鬆。使用者需要上傳資料集，選擇輸入和目標屬性，mljar 會找到最匹配的 ML 演算法。 MLJAR 自動化機器學習管道的過程。 MERCURY 是與非技術人員分享 Python 筆記本的最簡單方法。透過將小部件新增至您的計算筆記本，您可以建立互動式報告、儀表板、Web 應用程式...並使用 MERCURY CLOUD 只需點擊幾下即可部署它。
目錄:
Software Development
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