使用 WebCatalog Desktop 上「MLJAR」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

MLJAR - 傑出的資料科學工具 mljar-supervised 是一個以人為本的機器學習平台。它使演算法搜尋和調整變得輕鬆。使用者需要上傳資料集，選擇輸入和目標屬性，mljar 會找到最匹配的 ML 演算法。 MLJAR 自動化機器學習管道的過程。 MERCURY 是與非技術人員分享 Python 筆記本的最簡單方法。透過將小部件新增至您的計算筆記本，您可以建立互動式報告、儀表板、Web 應用程式...並使用 MERCURY CLOUD 只需點擊幾下即可部署它。

網站： mljar.com

免責聲明：WebCatalog 與 MLJAR 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。