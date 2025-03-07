找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
對話式行銷軟體，也稱為信使行銷軟體，發起與潛在客戶的個人化一對一交互，引導他們推薦特定的產品或優惠。消費品牌利用這項技術在社交網路或產品網站上識別感興趣的買家、解決查詢、推薦最佳產品，並將客戶無縫轉移到支付網關或銷售代表以完成交易。透過整合的聊天機器人和人工智慧功能，銷售部門可以設計智慧回應流程，根據用戶活動和其他上下文詳細資訊引導訪客進行有意義的對話。這使得企業能夠跟進可能不會立即購買的有興趣的客戶，並無縫地繼續對話。對話式行銷平台大規模提升客戶服務標準，全天候簡化全球購買流程。成功利用這些平台不僅可以產生有價值的、合格的銷售線索，還可以深入了解客戶的人口統計和偏好，最終加快銷售週期。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一個完整的營銷，銷售，客戶服務和CRM軟件的平台，以及方法，資源和支持，以幫助企業發展更好。開始使用免費工具，並隨著成長而升級。 借助營銷中心，您的所有營銷工具和數據都在一個易於使用，功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間，並獲得所需的所有上下文，以提供個性化的體驗，以吸引和轉換合適的客戶。另外，營銷人員可以將數據保持在他們所做的一切的中心，因為營銷中心是作為HubSpot CRM平台的一部分而建造的。當使用完整的CRM平台時，營銷人員可以實現與銷售的無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗証投資。無論是策略，服務還是軟件，HubSpot都可以使您擴展公司，而不是複雜性。 HubSpot擁有您需要更好成長的一切。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一個完整的客戶服務解決方案，可在自動化和人類支持中提供無縫的客戶體驗，從而在降低成本的同時提高客戶滿意度。我們正在建立一個未來的未來，大多數客戶對話都可以成功解決，而無需人力支持，從而釋放了團隊進行更高價值的客戶對話。 包括Atlassian，Amazon和Lyft業務在內的25,000多個全球組織依靠對講機以任何規模提供無與倫比的用戶體驗。 Intercom的平台用於每月發送超過5億條消息，並可以與超過6億個每月活躍的最終用戶進行互動。 Intercom成立於2011年，並由領先的風險投資家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互聯網業務成為個人。
Spike
spikenow.com
Spike通過將電子郵件，團隊聊天，協作文檔和會議匯總到一個提要中來解決團隊和個人的交流混亂。 Spike供個人使用：獲得Spike的會話電子郵件應用程序的更好的電子郵件體驗，該應用將您的電子郵件變成聊天。這就像擁有一個將您最重要的消息列為優先級的增壓消息平台，因此您可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受無雜波的電子郵件體驗。團隊的尖峰：團隊的溝通清晰度！ Spike為團隊提供了全面的生產力套件。它將團隊聊天，電子郵件，視頻會議，AI工具和協作文檔結合在一起。與內部團隊和外部利益相關者（包括同事，合作夥伴，客戶和供應商）毫不費力地進行交流和協作，無論他們是否使用Spike。 Spike是為有意義的團隊互動而設計的第一項業務電子郵件服務。通過使用自己的電子郵件域或從Spike購買自定義域，保持品牌一致性。享受安全，可靠和可存檔的電子郵件和消息傳遞，以確保溝通平穩。
ManyChat
manychat.com
Manychat是世界上D2C品牌，零售商店，非營利組織，餐館，房地產公司的＃1 Omnichannel平台。曼查特（Manychat）成立於2016年，每年都有超過10億個對話，並在190多個國家 /地區使用。立即吸引您的客戶。在Instagram直接消息，Facebook Messenger，WhatsApp和SMS中自動進行交互式對話，以發展您的品牌。無論您是想生成更多的潛在客戶，自動化廣告系列，還是通過增加SLA時代來提高客戶滿意度，Manychat都擁有解決業務營銷需求的所有工具。這就是聊天營銷以及Manychat是什麼。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo 是顧問和小型企業的全套行銷自動化和 CRM 選項。我們透過全通路和社群媒體推廣將「關係」重新融入 CRM 中。文字、視訊、通話、電子郵件、社交 - 這一切都可以在 Bonzo 中完成。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – 透過對話推動您的線上銷售！使用 Smartsup 實現銷售自動化。我們為您提供成長線上銷售額所需的一切：人工智慧、LeadGen 聊天機器人、即時聊天以及更多可用於在正確的時間吸引訪客的工具。並立即將他們轉化為忠實的客戶。 Smartsupp 是世界上領先且最值得信賴的聊天和聊天機器人解決方案之一，目前推動了超過 100,000 個網上商店和網站。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye是針對本地品牌和多網站業務的最高聲譽管理和數字客戶體驗平台。超過100,000家企業利用Birdeye的AI驅動平台與客戶無縫互動，推動忠誠度並在其本地市場中表現出色。
Helpwise
helpwise.io
留住客戶與獲取新客戶同樣重要。忠誠的客戶會產生更多收入，並以零成本為您帶來推薦。提供良好的客戶服務是保留客戶的重要組成部分。 有了Helpwise，管理客戶服務就變得容易。 1. 只需幾分鐘即可設定您的客戶服務中心。 2. 透過所有管道與客戶溝通並與您的團隊協作。 3. 建立責任制，不再共享密碼。 4. 設定自助服務和自動化。 5. 獲得有關提高團隊生產力和客戶滿意度的可行見解。 Helpwise 與電子郵件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、即時聊天、Whatsapp、簡訊、社交媒體等整合。 開始使用 Helpwise，這是一種可為您的企業帶來收入的客戶服務解決方案。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat（Freshworks Inc. 的產品）是一種對話式互動解決方案，可協助企業透過多種管道與客戶互動，例如網路聊天、電子郵件、電話以及 WhatsApp、Instagram 和 iMessage 等社交管道。 Freshchat 還提供由人工智慧驅動的原生聊天機器人，可以使用無程式碼建構器輕鬆構建，幫助企業大規模提供個人化自助服務。借助 Freshchat 的旅程建立器和現成的手冊，企業可以領先於客戶的需求，並在必要時主動支持他們。 Freshchat 還提供客戶對話歷史記錄和其他相關資訊的全面視圖，使客服人員更有效率並能夠提供個人化體驗。
Kindly
kindly.ai
由人工智慧驅動的生成式聊天機器人旨在實現自動化支援和推動銷售。 我們是歐洲領先的優質聊天機器人供應商之一，專門開發用於客戶服務和通訊的人工智慧和自動化解決方案。 我們提供的平台結合了先進的機器學習技術和自然語言處理 (NLP)，以增強客戶體驗並提高客戶服務流程的效率。 是什麼讓 Kindly 與眾不同？ 更少的維護和更多的內容生產！ Kindly 的人工智慧將建議新的訓練數據，您只需點擊按鈕即可接受。 易於客製化 聊天機器人無需編碼即可適應您的品牌！ 不僅僅是按鈕 Kindly 的聊天機器人可以回答特定問題，而不是強迫使用者選擇甚至可能不相關的按鈕。 多種語言 用一種語言訓練聊天機器人，它可以理解一百多種查詢！ 我們的客戶包括 Adecco、VOI、挪威航空、Lindex、Hertz、Comviq、Schibsted、Jotun 和 Kahoot。 輕鬆與頂級 CRM 提供者（例如 Dixa、Salesforce、Freshdesk、Zendesk 和 Hubspot 等）整合。
Prokeep
prokeep.com
Prokeep 成立於 2016 年，是批發經銷商的領先客戶體驗管理軟體。 Prokeep 透過將溝通轉化為商業來發展關係和業務；透過集中溝通提高銷售額，透過更好的洞察和參與機會改善客戶體驗，並透過系統自動化提高生產力。 Prokeep 被北美超過 8,000 家經銷商使用，實現了超過 1,100 萬次對話和超過 60 億美元的收入。 發展您的分銷業務。建立更牢固的客戶關係。提高員工生產力。所有這些都透過 Prokeep 的客戶體驗管理軟體專為經銷商在現代市場中蓬勃發展而建構。 普羅普： - 由 50 個州、10 個省和 2 個地區的經銷商使用。 - Prokeep 進行了超過 1100 萬次對話 - Prokeep 中 82% 的對話會促成銷售或與收入相關 - 每位員工每月節省 9 小時 - 每月為每位使用者節省 3,000 美元的承包商差異 借助 Prokeep，您將集中通訊以提高訂購效率，連接第 3 方系統以創建營運自動化，並利用客戶洞察來提高參與度並賺取更多收入。
Regal.io
regal.io
Regal 是人工智慧驅動的 CX 的新標準。 Regal 了解即時客戶意圖訊號，並與 Regal AI 代理商和人工代理商結合，自動客製化多點觸控入站和出站互動。 客戶至上的品牌包括 Angi（以前稱為 Angie's List）、AAA、Google、Harvard（透過 Podium Education）、K Health、Kin Insurance、Ro、Toyota 和 Varsity Tutors，透過 Regal 改善了與數億客戶的互動，領先收入達到5B 美元。 Regal.io 總部位於紐約，獲得 Emergence Capital、Founder Collective 和 Homebrew 等領先投資者 8,300 萬美元的支持。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一個用於建立 ChatGPT 聊天機器人的生成式 AI 平台，使用戶能夠創建具有直覺構建體驗的聊天機器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支援。 該平台提供廣泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，後者提供了下一代聊天機器人編輯器。 此外，該平台還包括 Hub，這是用戶可以用來將聊天機器人與其他工具和服務整合的最大整合集合。 它還提供各種資源，包括文件、影片教學、SDK 和 Discord 社群論壇。 Botpress Cloud 是該平台的新功能，用戶可以嘗試更快地建立和部署聊天機器人，而其視覺化流程編輯器提供了直覺的視覺化流程編輯器，讓用戶將用戶的對話變為現實。 該平台還提供由最大的聊天機器人開源社群提供支援的各種預建整合和技能，使用戶能夠加快建置過程。聊天機器人。 此外，Botpress 還提供跨所有管道的一鍵部署，以滿足使用者所在的位置。 Botpress 受到數千家組織的信賴，並建立了各種模板，包括購物伴侶、健康機器人模板、銀行支援、IT 助理、電信計費顧問、健身朋友、人力資源助理和語言導師聊天機器人。 總體而言，Botpress 提供了各種工具和功能，使建置和部署聊天機器人變得更快、更輕鬆。
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力於提供買家體驗和對話式人工智慧的公司，它激勵企業創造更具吸引力的客戶體驗，一次一個對話。其以人為本、人工智慧驅動的平台傾聽、理解和學習買家的意見，在每個接觸點提供個人化的體驗和建議。 Drift 正在創造一個人工智慧幫助人類將對話轉化為關係的世界。 Drift 協助全球數以千計的客戶將對話資料和買家行為轉化為更深層的關係、更多管道和更多收入。該公司成立於 2015 年，是對話式行銷領域的先驅，旨在幫助消除 B2B 購買流程中的摩擦。隨著買家期望不斷提高，人工智慧成為大規模賦能有意義的客戶旅程的核心，Drift 正在顛覆它所創造的類別。
Messagely
messagely.com
Messagely 的客戶支援軟體和訊息傳遞平台。與更滿意的客戶進行更有意義的對話並更快地發展您的業務。
Dashly
dashly.io
Dashly 是一個對話式行銷平台。它透過將與客戶的每次互動轉變為人與人之間的對話，幫助 700 多家 SaaS 和 EdTech 公司提高轉換率和收入。透過通話安排和視訊通話將其提升到另一個層次。透過主動訊息傳遞、聊天機器人和彈出窗口，您可以產生更多潛在客戶並對其進行篩選。潛在客戶在 eCRM 中收集並進行細分 - 這就是您開始電子郵件行銷的方式。管理手動和觸發通訊 - 這些可透過即時聊天訊息、彈出視窗和電子郵件來實現。特點： - 使用由易於使用的 Chatbot Builder 製作的聊天機器人來捕捉潛在客戶； - 在 eCRM 中儲存和管理它們； - 追蹤訪客的行為； - 使用彈出視窗提供最佳報價； - 與您喜愛的服務整合； - 將所有訪客的訊息集中在一個管理面板中； - 在即時聊天中回覆訪客以獲得完美支援； - 透過觸發電子郵件提高轉換率； - 分析您的績效建置管道。
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly 讓企業可以透過 WhatsApp 輕鬆建立和發送自動化、互動式和個人化的行銷活動。這促進了雙向對話（與簡訊和電子郵件不同），潛在客戶和客戶可以選擇他們的購買旅程，從而提高參與度和轉換率。 Connectly 也將客戶通訊集中在一個統一的收件匣中（跨 WhatsApp、SMS、Facebook Messenger 和 Instagram），使公司能夠細分受眾並根據其智慧報告做出數據驅動的決策。
Verint
verint.com
Verint 透過連結整個企業的工作、數據和體驗，幫助世界上最具代表性的品牌建立持久的客戶關係。透過這種方法，品牌可以在適應未來工作的過程中導航並蓬勃發展，消除組織和資料孤島造成的低效率，並在每次互動中持續提供大規模的差異化體驗。 Verint 的解決方案可協助品牌縮小因缺乏提供滿足客戶期望的體驗所需的資源而產生的差距。縮小敬業度能力差距™有助於他們與客戶建立持久的關係並推動真正的業務成果。 Verint 客戶參與平台利用人工智慧和分析、開放式整合以及客戶參與科學的最新進展，以滿足不斷增長、不斷變化的消費者互動和需求。他們透過與廣泛的解決方案和合作夥伴生態系統密切合作，幫助客戶從技術投資中獲得更大的價值。 借助 Verint，品牌最終可以釋放業務各領域的客戶參與潛力，為客戶和員工提供一致的差異化體驗，並大規模實現實際的業務成果。 全球影響力 • 總部位於紐約州梅爾維爾，在全球設有 40 多個辦事處 • 由 4,500 名敬業的專業人員和全球合作夥伴網絡提供支持 縮小參與能力差距 現今的品牌面臨著跨越數十個參與管道、數百個客戶旅程和數百萬次互動提供優質客戶體驗的挑戰 - 所有這些都需要使用相同的團隊和資源。這導致了參與能力差距。 Verint 解決方案專門致力於縮小這一差距。
Contlo
contlo.com
Contlo 是領先的生成式人工智慧行銷平台，可透過全通路行銷活動、即時生成式客戶旅程、人工智慧驅動的一對一超個人化細分以及有關客戶行為的可行見解來推動自主客戶參與。 Contlo 專為人工智慧優先的世界而打造，使現代企業能夠利用人工智慧來協調其端到端行銷。該平台幫助品牌提高客戶終身價值、提高客戶參與度並提供超個人化體驗以留住最有價值的客戶。 Contlo 受到數千家快速發展的企業的信賴，可透過吸引忠實客戶並在整個客戶生命週期中更快地做出數據驅動的決策來提高銷售。使他們能夠借助以下工具衡量和優化個人客戶體驗： * 針對每個顧客接觸點的自主個人化行銷活動： 透過電子郵件、簡訊、WhatsApp、網路推播、行動推播、Facebook 和 Instagram 等所有主要行銷管道中由人工智慧驅動的自主行銷活動，輕鬆吸引您的客戶。 * 由法學碩士提供支援的即時生成客戶旅程： 再見模板化自動化流程！讓人工智慧根據最近的互動建立最優化的客戶參與工作流程和客戶旅程，以最大限度地提高您的投資回報。 * 使用人工智慧產生客戶細分以進行一對一個性化： 根據網站上的行為數據、人口統計和最近的操作，協調高度個人化和有針對性的客戶互動。 * 法學碩士產生的見解、分析與自主報告： 取得客戶行為、活動績效和整體商業智慧的精細可見性，以及人工智慧產生的見解、建議和自主報告。 * 自主客戶參與、法學碩士支援的聊天機器人和統一的對話收件匣： 透過 Facebook/Instagram/WhatsApp 聊天並直接從單一儀表板撥打電話，為您的客戶提供無縫的品牌體驗。 Contlo 與 200 多個平台無縫集成，幫助品牌圍繞其業務建立強大的自主行銷技術堆疊。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
Sender
sender.net
Sender 的主要優勢是電子郵件的高送達率、屢獲殊榮的用戶友善性和無與倫比的經濟性。 Sender 專為電子商務和部落客量身定制，具有許多附加功能，但完美適合各種企業 - 從個人公司到大中型企業。透過電子商務平台的客製化集成，您只需複製並貼上產品的 URL，即可將產品添加到新聞通訊中，Sender 將自動提取產品圖像、描述、價格等。部落客和資訊行銷人員可以使用 Sender 廣泛的自動化功能，與他們的社群媒體追蹤者分享時事通訊並追蹤結果。此外，Sender 還提供許多附加功能，透過 destop 推播通知、事務性和自動化電子郵件序列、API 整合以及易於使用的拖放訂閱表單產生器來幫助實現最佳行銷效果。所有 Sender 計劃均提供所有這些功能，其中包括慷慨的永久免費計劃，該計劃允許每月向 2,500 名訂閱者發送最多 15,000 封電子郵件。
GoSquared
gosquared.com
世界上第一個可持續的電子郵件行銷平台。從 MailChimp 切換到發送更好的電子郵件活動、擴大受眾群體並恢復地球。
Instabot
instabot.io
Instabot 是一個對話式行銷平台，可讓您建立和啟動能夠了解使用者的聊天機器人，然後立即整理資訊、回答問題、捕捉聯絡人和預訂會議。事實證明，這可以提高轉換率並降低成本。在 20 分鐘或更短的時間內在您的網站上建置、整合和啟動 Instabot，或作為登入頁面。透過將 Instabot 收集的資料移植到您的 CRM、行銷自動化、電子郵件平台或內部門戶，快速利用這些資料。部署後，您可以與客戶進行即時聊天，查看豐富的機器人分析、最佳化建議，並即時編輯您的機器人。無需技術資源即可輕鬆建立、啟動和優化網路機器人，並透過人工智慧和自然語言處理 (NLP) 使機器人變得複雜。 Instabot 的功能： • 適合非技術用戶的直覺式介面 • 白標 + 完全自訂 • 完全控制機器人的顯示方式和時間 • 強大 + 透明的分析 • 即時聊天交接 • 日曆集成，方便 Instabot 安排 •自然語言處理( NLP) • 與Salesforce、Eloqua 和Zapier 整合• 電子郵件提醒+ 客製化目標分析Instabot 的不同之處： • 市場上最強大的平台（包括人工智慧、自然語言處理和客製化編碼） • 易於操作- 管理•深入分析，獲得有關您的業務和客戶的深刻見解• 在幾分鐘內構建並啟動聊天機器人• 出色、響應迅速的客戶支援比較Instabot 的最佳方法就是親自嘗試。設定您的 KPI，我們將為您免費建造一個機器人。如果我們無法改善您的轉換指標或提高效率，您無需支付任何費用。如需了解更多信息，請發送電子郵件至 [email protected]
Text Request
textrequest.com
Text Request 是一個商業簡訊平台，旨在激發客戶參與度。我們針對您的日常通訊問題精心設計了即插即用的訊息解決方案，以便您可以消除噪音並隨時隨地與客戶聯繫。 Text Request 旨在與您一起擴展，從處理幾個對話的一個人到發送數百萬條訊息的數千名員工，再到基於我們的 API 構建的自訂解決方案。請造訪 textrequest.com，詳細了解我們如何透過會話簡訊和客戶參與來幫助像您這樣忙碌的企業領導者。
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI 是一個聊天機器人建構器，它使企業能夠透過使用革命性的人工智慧技術將客戶溝通提升到一個新的水平。該平台提供了一種簡單而強大的方法來創建聊天機器人，這些機器人可以以類人的、友好的方式與客戶進行交流，並對他們的查詢提供詳細的答案。 該工具利用 Open AI 的內建 ChatGPT，使企業能夠向客戶介紹其產品和服務、回答他們的問題、推薦產品等。 Chatfuel AI 適用於 Telegram、Facebook Messenger、Instagram 和 WhatsApp 等流行通訊工具以及網站。 Chatfuel AI 提供兩種定價計劃，即 Grow 和 Enterprise，前者起價為每月 79 美元，並提供 14 天免費試用。 企業計畫為企業客戶提供量身訂製的機器學習解決方案，具有自訂 AI 個性、對話風格、網路鉤子、整合等。 該平台只需幾分鐘即可輕鬆設置，用戶可以預約電話以獲得團隊的幫助。 Chatfuel AI 受到 Grow 等公司的信賴，並提供與通訊工具、社交媒體的整合和無限的知識庫更新等功能。
Landbot
landbot.io
Landbot.io 是一個無程式碼聊天機器人平台，使企業能夠建立端到端的無摩擦對話體驗。 Landbot 將對話轉化為獲利成果，幫助行銷、營運和客戶服務團隊將效率提高三倍，並將營運成本降低 30% 或更多。無論是 WhatsApp、Web 還是 Messenger，任何人都可以建立自動化聊天機器人流程，以更好地吸引客戶並提高轉換率。 Landbot 也利用 GPT 和 AI 的最新進展，將 Landbot 的無程式碼功能與其他大型語言模型結合，幫助讓聊天機器人建置體驗變得更加容易。
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat 為香港、台灣、新加坡、馬來西亞和亞太地區的眾多零售商提供專業的聊天商務解決方案。作為WhatsApp 官方商業解決方案提供商以及Meta 和LINE 的官方合作夥伴，我們跨社交訊息管道（WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE 和網站即時聊天）提供先進的商業解決方案，提高效率、用戶行為分析，從而制定再行銷策略。 Omnichat 的使命是透過全通路訊息、行銷自動化、線上線下融合零售、社交客戶資料平台、與 ChatGPT 以及 WhatsApp 目錄和支付整合的「Omni AI」來釋放聊天商務的潛力，Omnichat 為企業提供裝備提供無縫的客戶旅程，以抓住全通路零售環境中產生的機會。 線上線下融合銷售功能，可以輕鬆將線上通路的訪客引導至實體店銷售人員進行跟進，促進線上線下的轉換和收入追蹤。 利用 ChatGPT，我們的人工智慧聊天機器人「Omni AI」充當零售商的數位助理，處理客戶的詢問、推薦產品並促進行銷活動規劃。 WhatsApp目錄和付款讓零售商可以在WhatsApp上完成從瀏覽產品、與指定銷售人員溝通到進行購買的顧客旅程，縮短顧客的決策和加快購買流程，為商家帶來即時收入。 Omnichat 連續三年實現300% 的年度經常性收入(ARR) 同比增長，為超過5,000 家零售和電子商務公司提供支持，包括屈臣氏、豐澤、莎莎化妝品、六福珠寶、LVMH 集團、萬寧、太古資源、OSIM、羅技、Timberland、通利琴行、維特健靈及政府部門。
Blip
blip.ai
全球有遠見的領導者相信我們的人工智慧對話平台能夠將他們的品牌、客戶關係和多樣化的溝通策略提升到一個新的水平。我們透過創建超過 125,000 個虛擬助理釋放了價值，迄今為止已在全球範圍內與 2000 多個客戶交換了超過 200 億條訊息。我們直覺且易於使用的雲端平台和專業服務是根據您的公司和挑戰量身定制的。我們使品牌能夠隨時隨地接觸並吸引客戶。我們是領先的多通路通訊平台的首選合作夥伴 - 完全整合、安全且合規。依靠我們透過建立潛在的無限且相關的關係和對話來支持您的成長。
PowerTextor
powertextor.com
企業簡訊服務。 PowerTextor 是適用於 Microsoft Dynamics 365 和 Power Platform 的 SMS 連接器。我們透過簡訊行銷和 Microsoft Power Automate 的力量幫助企業與客戶建立更好的關係。
Conversica
conversica.com
Conversica 正在使用對話式人工智慧打造世界上最大的增強型勞動力。我們使每一次聯繫都變得個性化。 Conversica 是對話式 AI 的領先供應商，可協助公司在整個客戶生命週期中吸引、獲取和增加收入。我們的全通路人工智慧助理可以即時或在買家的時間進行類人的雙向對話，以提高生產力、提高績效並最終增加收入機會。憑藉經過十多年經驗和 10 億次互動考驗的內建最佳實踐，Conversica AI 助理可協助行銷、銷售和客戶成功團隊更聰明地工作，以滿足客戶期望。為您的收入團隊提供由自然語言處理 (NLP)、深度學習功能和業務流程自動化支援的真正、複雜的 AI。我們的人工智慧助理的準確率高達 98%，比人類更準確。收入領先者不能滿足於現狀。人工智慧助理可以在不增加員工人數的情況下大規模接觸每個潛在客戶、加速機會並提高團隊績效，從而將不可能變成可能。透過滿足客戶對大規模及時、持續和個人化溝通的期望，達到新的成長水準。
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon 是最用戶友好的對話平台，可自動進行對話，無需編碼。透過連接服務管道、整合軟體並使用人工智慧聊天機器人開始自動化客戶服務來減少您的工作量。聊天機器人可確保您在客戶旅程的每一步中 24/7 全天候為客戶服務。
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai 讓企業能夠透過我們由人工智慧驅動的生成式客戶服務自動化平台創造令人難忘的客戶對話。我們的願景是推動完全自主的客戶支援的未來，釋放無與倫比的效率並顯著降低營運成本。 Yellow.ai 總部位於聖馬特奧，為1000 多家企業提供服務，包括索尼、Domino's、現代、Ferrellgas、Waste Connections、Randstad、Tiket.com、Lulu Group International、Arabic Radio Network、Papa Johns、現代、大眾、ITC Ltd、OYO 、斯柯達汽車，遍佈超過 85 個國家。 我們的平台建立在多法學碩士架構之上，每年持續接受 16B+ 對話培訓，使企業能夠提供卓越的體驗並建立持久的客戶關係。 Yellow.ai 成立於 2016 年，在六個國家設有辦事處，已從藍籌投資者籌集了超過 1.02 億美元。
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne 是唯一具有整合目錄的可視聊天（即時聊天、聊天機器人和訊息），可向您的客戶即時展示和推薦產品。透過人工代理或聊天機器人透過您的社交管道以及電子商店提供 24/7 個人化幫助。與 chatGPT 集成，為我們的聊天機器人提供更人性化的體驗。
Terminus
terminusplatform.com
舊的做事方式不再有效。而且，你不能落後。 B2B 策略已經發展，遊戲規則也改變了。您需要平台、專家和戰術手冊來幫助您實現業務所需的目標，尤其是在提高每一分錢效率的壓力越來越大的情況下。特斯聯是一個為您的成功而打造的平台。它可以幫助您的團隊在客戶的整個生命週期中滿足客戶需求，您需要一個植根於第一方數據的平台，為買家提供從客戶獲取到擴展和更新的引人入勝的數位體驗。我們的引擎旨在提高投資回報率、最大限度地減少詐欺、優先考慮品牌安全，並將意圖轉化為 GTM 團隊相關的、可操作的見解。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是 WhatsApp 的一體化 B2B 銷售平台。 特色： - 具有雙向訊息功能的共享團隊收件匣 - 無程式碼 WhatsApp 聊天機器人建構器 - WhatsApp 廣播與群發訊息 - 開放 API 和 Webhooks - 自動化 - 整合（HubSpot CRM、Pipedrive、Salesforce（即將推出）、5000 多個具有 Zapier 的應用程式等等） - 適用於 iOS 和 Android 的行動應用程式 Rasayel 快速、可靠且直觀。使用 Rasayel 的共享團隊收件匣，您可以透過 WhatsApp 管理客戶對話，確保高品質的銷售對話，並提供卓越的客戶體驗。 您的團隊可以使用 Rasayel 行動應用程式隨時回應客戶。您將永遠不會再錯過機會或失去客戶的蹤跡。 Rasayel 與您的工具包的其餘部分集成，以確保您的團隊始終掌握完整的上下文，減少人為錯誤並節省您的時間： - HubSpot：自動將 Rasayel 聯絡人與 HubSpot 中的現有聯絡人進行配對。記錄您的所有活動，並根據 WhatsApp 資料建立本機 HubSpot 報告。 - Pipedrive：記錄所有活動、自動配對聯絡人並建立報表。 - Salesforce：即將推出。請與我們聯繫以加入測試版。 - Zapier：將 Rasayel 連接到超過 5000 個應用程式和系統。 對於進階用例，Rasayel 的 API 釋放了 Rasayel 平台的強大功能，讓您可以將其嵌入現有系統、流程等中。
Futr
futr.ai
Futr 是一個聊天即服務平台，透過任何語言和任何管道的自動、即時、視訊和社交聊天來增強客戶服務能力。 Futr 的客戶包括許多警察部隊、領先的零售商和慈善機構，它正在幫助智慧組織透過始終在線、始終即時、始終富有洞察力的聊天服務與受眾建立聯繫。 不要相信我們的話。透過我們的一個月試用期免費試用 Futr 平台！ - 即時自動聊天部署 - 追蹤使用情況和基準投資回報率 - 提供預定入住的專門支持 - 審判結束案件審查 - 無義務 - 無需信用卡
OmniOmni
omniomni.io
OmniOmni 是一項透過 WhatsApp、Telegram、Facebook Messenger、Instagram、Viber 和線上聊天等通訊工具提供客戶支援和銷售的服務。
Kimoby
kimoby.com
Kimoby 是一個領先的基於雲端的通訊平台，支援業務即時訊息以改善團隊協作、提供卓越的客戶服務和行動支付請求。它幫助業務服務部門在正確的時間找到正確的人。 Kimoby 利用企業已掌握的數據和資源，透過即時行銷活動、自動提醒、多媒體文件等，輕鬆提高參與度和銷售量。
Payemoji
payemoji.com
Payemoji 是一種全通路訊息服務，可讓任何客戶和員工透過 WhatsApp Business 等日常訊息應用程式進行旅程。無需 IT 技能。無需下載行動應用程式。
Chekkit
chekkit.io
Chekkit 是一個旨在增強本地企業活力的平台。它顯著提高了客戶參與度和潛在客戶轉換率，超越了競爭對手。該軟體為評論管理、商務簡訊、文字聊天、集中收件匣、可簡訊固定電話、客戶調查、競爭基準測試等提供一體化解決方案！這種整合方法簡化了客戶互動、增強了業務運作並推動了成長。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一個轉換平台，可將被動的網站流量轉化為主動的潛在客戶和有形的業務成果。由於 83% 的購買決策發生在網路上，因此網站轉換的機會從未如此之高。但大多數網站訪客都是被動的，沒有準備好購買。平均而言，98% 的網站訪客沒有發生轉換就離開了。如此低的轉換率可能會影響效能。因此，他們的使命是協調並授權行銷和銷售團隊更好地進行轉型並共同創造新的商業效率。 他們透過以下方式做到這一點： * 利用現場機器人來推動轉化之旅 * 強大的個人化功能，提升使用者體驗 * 公司識別以識別潛在客戶 * 用戶旅程映射以繪製銷售週期 * 分析以了解用戶 * AI會根據網站內容自動回答使用者問題 * 銷售提醒以支援商業團隊 * CRM 整合將所有內容整合在一起 * Leadoo 還配備了專門的轉換專家團隊，他們透過網站建立並不斷優化轉換旅程。 對於 800 位 Leadoo 客戶，在與他們合作的前 12 個月裡，他們發現基本轉換率平均成長了 74%。簡而言之，Leadoo 提供了以下所需的所有工具和見解： * 識別網站訪客 * 現場啟動它們 * 在他們的購買過程中培養他們 * 最終將更多的人轉化為客戶
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 是行動訊息傳遞和聊天商務創新領域的先驅。 Clickatell 聊天商務平台透過便利的訊息、安全且大規模地提供創新、直覺的對話式商務旅程，使品牌能夠與消費者聯繫、互動和交易。全球品牌使用 Clickatell 值得信賴的聊天商務平台來降低成本，同時最大化價值並提升消費者生命週期各個階段的客戶體驗。 Clickatell 總部位於灣區，並在加拿大、南非和奈及利亞設有辦事處。了解更多信息，請訪問 www.clickatell.com。
Routee
routee.net
Routee 是一家領先的雲端通訊供應商，設計、開發和分發先進的 Web 和 API 自動化解決方案。透過其強大的平台和可擴展的 API，它可以幫助世界各地的企業、零售企業和服務提供者與目標受眾進行有效溝通。在 AMD Telecom 強大的基礎設施的支持下，Routee 為其值得信賴的全球合作夥伴和一些最著名的財富 500 強企業帶來了強大的互動工具集。您可以使用 Routee 做哪些事情？ -簡訊 使用 Routee 提供的簡訊服務在全球範圍內有效傳播您的訊息。行銷簡訊、交易簡訊、雙向簡訊、簡訊雙重認證、簡訊調查、大量彩信、驗證簡訊發送者。 -語音 透過眾多 VoIP 選擇，讓人們聽到您企業的聲音。透過語音廣播、雙向語音、點擊通話、文字轉語音、雲端 IVR 和語音雙重認證提升您的品牌。 -電子郵件 發現哪種電子郵件服務適合您，對其進行自訂並實現它。促銷電子郵件、交易電子郵件、電子郵件驗證器。您需要哪一個？ - 訊息應用程式 透過更多互動訊息吸引您的客戶並增加您的收入。透過 Viber、RCS、Facebook、Telegram 和 WhatsApp 與他們互動。 -號碼 取得您自己的高級費率或免費電話號碼，驗證您的聯絡人清單並防止與電話相關的詐欺。這個先進的通訊平台包括虛擬號碼、號碼驗證、號碼查找、未接來電、呼叫封鎖、免費電話號碼。 - 雙重認證透過結合使用兩種不同的元件，為您的企業添加第二層安全保障。防止詐欺者存取您的敏感資訊、應用程式或軟體。使用具有回退、簡訊、語音、Viber 或未接來電的雙重認證。
6sense
6sense.com
重塑您的公司創建、管理管道並將其轉化為收入的方式。我們的 ABM 軟體揭示收入洞察，從而形成高品質的管道，消除猜測並為您的收入團隊提供所需的數據和可見性。
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI 是一個人工智慧驅動的銷售和行銷平台，可協助全球企業透過帳戶為基礎的行銷解決方案更快地擴展規模。在單一平台中：識別和發現您的目標客戶，協調與目標群體的一對一對話，透過多個管道與他們互動，運行由人工智慧支援的 ABM 廣告，衡量並優化所有行銷活動中的 ABM 成功。以人工智慧為核心的 SalesboxAI Avatar 透過全通路雙向對話自動聯繫、參與、資格審查和跟進目標客戶，幫助公司更快、更有效率地找到和保護客戶。要了解更多信息，請訪問：https://salesbox.ai
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX™ 平台受到數千家中小企業和大型企業的信賴，並被全球公認為業界領先的雲端呼叫中心解決方案和客戶體驗 (CX) 平台。無論客戶對話從何處開始或結束，Genesys Cloud CX 都會改變您的客戶體驗。它將跨團隊、工具和互動的見解聯繫起來，以便您擁有數據來輕鬆解決客戶問題。透過一套數位管道，隨時隨地透過任何管道與您的客戶會面。 * 自動化取得成功結果 簡化您跨通路與客戶的聯絡方式。透過整個客戶旅程的智慧自動化，您可以利用所獲得的數據和見解在正確的時間採取正確的行動，以創造最佳結果。 * 大規模創新 透過工具為您的員工和呼叫中心代理提供他們所需的信息，以提高參與度、改善客戶互動並提高團隊績效。 * 重新構想重要的體驗 使用 Genesys Cloud CX 作為一體化雲端呼叫中心應用程序，並透過數百個打包整合輕鬆擴展該套件。充分利用具有第三方整合和應用程式的可組合客戶體驗平台，以便您可以隨時透過任何管道接觸客戶。 透過 Genesys Cloud CX 中的一整套數位功能，呼叫中心員工和客戶可以跨聊天、電子郵件、文字和社交媒體等數位管道進行無縫對話。利用機器人和預測性人工智慧 (AI) 增強客戶體驗，並在客戶有更複雜的需求時轉至呼叫中心人工座席。 Genesys 正在透過創新的呼叫中心軟體重新定義客戶體驗。我們屢獲殊榮的 Genesys Cloud CX 可在幾天內完成部署，使用直觀，每週都會進行升級創新。透過即時儀表板、簡單的管理工具和分析，Genesys Cloud CX 為您提供業務營運所需的見解。您將把您的聯絡中心和客戶體驗策略帶入明天 — 無論您的客服人員位於何處或他們處理哪些管道。
LivePerson
liveperson.com
LivePerson 是企業對話領域的全球領導者。包括 HSBC、Chipotle 和 Virgin Media 在內的數百個全球領導品牌使用我們的對話雲端平台安全、負責任地與數百萬消費者互動。我們每月支援十億次對話交互，提供獨特的豐富資料集和安全工具，以釋放生成式人工智慧和大型語言模型的力量，從而實現更好的業務成果。透過 LivePerson 的解決方案，您可以了解客戶的需求、連接到正確的管道、協助您的客服人員並採用人工智慧驅動的自動化——所有這些都是為了服務您的企業和客戶。我們將這種良性循環稱為“對話飛輪”，它是我們所做一切的核心。
TITANPush
titanpush.com
將您的網站參與度和轉換率提高高達 20%！ TITANPush 是一個提供工具的平台，可幫助品牌透過其網站銷售更多產品並與客戶更好地溝通。在應用程式中，您會發現： * 歷史記錄：在您的網站上提供每個客戶之前造訪過的產品的歷史記錄。選擇從浮動氣泡中顯示它或將其整合到您的網站中，自訂每個元素的外觀並配置每個元素將顯示的頁面。我們還有重定向彈出視窗形式的變體！ *瀏覽次數最多：向您的客戶展示您網站上訪問次數最多的產品列表，並產生購買衝動。選擇以氣泡形式顯示它或將其整合到您的網站中，自訂卡片的外觀，並設定可用的網站頁面。 * 網路推播通知：發送可隨時到達手機和桌面的簡訊。您可以發送手動和自動行銷活動、細分受眾並選擇不同的投放類型：正常、智慧和計劃。 * 彈出視窗：當偵測到客戶試圖離開網站時，會顯示一個極醒目的彈出視窗。直到那時視窗才會顯示！彈出視窗可以包括可調整的文字、字體、顏色和圖像。 * 橫幅：使用自訂文字、字體和顏色在您的網站上傳達相關訊息。您也可以包含一個帶有可設定目標 URL 的按鈕。您還可以選擇日期、時間和頁面，為每個橫幅提供個人化的可見性。 * 連結頁面：透過主連結傳達所有連結。透過設定自訂顏色、文字、排版、圖像、圖示和背景來建立無限連結。視覺化客戶每個按鈕的點擊次數，並暫時隱藏按鈕以便在需要時恢復它們。 * 聊天：直接在您的網站上設定 WhatsApp 和 Messenger 聯絡按鈕。您將能夠配置這些按鈕在網站螢幕上的位置，為按鈕新增文字並選擇顯示它們的日期和時間。
Continually
continual.ly
為您的網站提供免費聊天機器人和即時聊天。拖放聊天機器人建構器，無需編碼技能。 我們確保您不會錯過您網站上的任何潛在客戶。如今，當人們造訪您的網站（例如要求產品演示）時，他們希望您立即回覆。即使是在非工作時間，或他們位於另一個時區。大多數網站要求客戶填寫長表格並提供大量資訊。這是一種不人性化且不友善的體驗。作為客戶，您不知道什麼時候會收到回覆。 insidesales.com 的研究表明，即使等待 5 分鐘才能回覆客戶，也會大大降低您關閉業務的機會。我們為您提供一行程式碼，您可以將其添加到您的網站中，以自動回覆潛在客戶並產生更多合格的潛在客戶，而無需增加額外銷售人員的費用。持續讓您以簡單的訊息傳遞取代表單，讓客戶輕鬆、快速地取得所需的資訊。我們可以幫助您將網站訪客轉化為客戶的一些範例： * 歡迎新訪客並詢問他們是否需要任何幫助 * 使用發現問題來限定潛在客戶 * 快速預約熱門潛在客戶 * 透過詢問建立您的時事通訊列表在正確的時間註冊* 標示有用的內容，例如部落格文章、影片或電子書
Engati
engati.com
Engati 聊天機器人和即時聊天平台榮獲 2021 年 CODiE 獎。它使您能夠在幾分鐘內建立智慧機器人，而無需編程。建置一次並在 15 個頻道上發布 - WhatsApp、Messenger、Instagram、Kik、Telegram、Line、Viber、Skype、Slack、微信、Twitter、Skype for Business、您的網站和行動應用程式。支援智慧路徑、訓練、複製、分析和私人標籤。使用 Engati，您可以利用機器學習、NLP/NLU 的力量來設計您自己的聊天機器人，並以 50 多種語言與您的客戶互動。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 是一款全面的通訊解決方案，旨在透過使用 WhatsApp Business API 來增強客戶參與度並簡化銷售流程。該平台使企業能夠利用先進的 WhatsApp 聊天機器人促進無縫溝通，將客戶互動轉化為可行的見解。透過利用這些工具，組織可以有效地管理客戶詢問、產生潛在客戶並最終推動銷售成長。 Gallabox 主要針對尋求最佳化顧客溝通策略的企業，可滿足不同產業的需求。其用戶友好的介面和多代理共享收件匣使團隊能夠有效協作，確保客戶的查詢得到解答。該平台對於嚴重依賴客戶互動的企業特別有利，例如電子商務、服務提供者和客戶支援團隊。透過 Gallabox，公司可以實施 WhatsApp 點滴行銷活動並廣播針對特定受眾群體的訊息，從而增強行銷力度並提高客戶保留率。 Gallabox 的突出特點之一是它的整合能力。該平台提供簡單的即插即用選項，讓企業連接現有系統和客戶關係管理 (CRM) 工具。這包括 Zoho、Shopify、WooCommerce、Wix、WebEngage、Razorpay 和 Shiprocket 等流行平台。透過將 WhatsApp 整合到當前的工作流程中，企業可以簡化營運並確保在所有接觸點上提供一致的客戶體驗。 此外，Gallabox 的 WhatsApp 聊天機器人在自動化客戶互動方面發揮著至關重要的作用。這些智慧機器人可以處理各種任務，從回答常見問題到引導客戶完成購買流程。這不僅減少了人工座席的工作量，還確保客戶得到及時回應，從而提高整體滿意度。將對話轉化為智慧行動的能力進一步使企業能夠做出數據驅動的決策並客製化其產品以滿足客戶需求。 總體而言，Gallabox 為希望利用 WhatsApp 的力量來吸引客戶的企業提供了強大的解決方案。 Gallabox 專注於易用性、整合靈活性和自動化功能，對於旨在改善溝通策略和推動銷售成長的組織而言，它是一個有價值的工具。
Haptik
haptik.ai
Haptik 透過跨 20 個管道和 100 多種語言的人工智慧驅動的個人化對話體驗，幫助品牌獲取、轉換、吸引和取悅用戶。懷著創造 21 世紀最引人注目的對話式商務平台的願景，Haptik 的對話式商務平台使品牌能夠設計令人愉悅的體驗，從而提高客戶旅程每個階段的轉換率。 Haptik 的主要客戶和合作夥伴包括肯德基、惠而浦、Starhub、惠普、Reliance Jio、CEAT、Disney Hotstar、OLA 和 Zurich Insurance 等。
Userlike
userlike.com
Userlike 是德國領先的客戶訊息傳遞和支援自動化軟體解決方案。它是一種統一的訊息傳遞解決方案，可讓公司在一個中央收件匣中接收來自不同管道的訊息。透過網站聊天、WhatsApp、Facebook Messenger、Telegram 等收到的所有請求都會直接發送到 Userlike 的訊息中心。 Userlike 提供了一個現代的網站通訊工具，用於產生潛在客戶並跟進客戶。客戶服務團隊獲得語音訊息、即時翻譯和智慧路由等專業服務功能的支援。對於複雜的請求，服務代理可以輕鬆地從聊天切換到基於瀏覽器的視訊通話，其中包括螢幕共享。 透過 Userlike 的 AI Automation Hub，您只需幾個步驟即可建立人工智慧驅動的聊天機器人、智慧常見問題解答頁面和互動式聯絡表單，從而實現約 70% 的數位客戶服務的自動化。為了獲得更好的結果，請選擇我們的 GTP-4 集成，它將世界上最強大的大型語言模型的技能添加到您的客戶支援中。這使得聊天機器人能夠創造性地結合您的知識庫中的答案，並為客戶提供個人化的答案。人工智慧支援機器人甚至會記住聊天上下文，以便對後續問題進行分類並正確回答。 Userlike 的聊天機器人 API 還允許您將現有的聊天機器人整合到軟體中。 自Userlike成立十多年來，資料保護始終是重中之重。所有資料都安全地儲存在德國伺服器上，使 Userlike 成為符合 GDPR 的客戶訊息解決方案。憑藉其安全的資料基礎設施和特殊功能，Userlike 可以保證您的客戶、員工和整個公司的資料保護和安全。 Userlike 適合所有規模的公司，因為軟體非常靈活，可適應您的需求和目標。中小型公司以及豐田和愛馬仕等大公司都已經依賴 Userlike。
Whisbi
whisbi.com
Whisbi 為 B2C 企業提供行動優先的對話式銷售和行銷平台。 我們的解決方案為銷售和行銷專業人員創造了提高銷售轉換率、提高現場參與度並提供差異化線上客戶體驗的機會。 Whisbi 將所有聯絡管道（例如視訊通話、聊天、聊天機器人、點擊通話或傳統電話）整合到一個集中式數據驅動的 UI 中，供您的客戶使用。 Whisbi 透過 BI 引擎增強，在正確的時間為正確的客戶提供正確的管道。 Whisbi 解決方案可輕鬆與現有基礎設施集成，從呼叫中心到實體商店和虛擬展廳。在網站上簡單地包含該解決方案就可以提供真正的全通路客戶體驗，從而顯著提高線上轉換率。 我們為銷售和行銷提供世界一流的對話平台，並能夠分享特定行業的見解和專業知識。我們在與電信、汽車、旅遊、保險和銀行領域的全球企業密切合作方面擁有無與倫比的經驗。 我們的解決方案已成功實現： * 7 億次展示， * 4700 萬次點擊， * 18M 呼叫請求， * 1000萬次對話 迄今為止，我們已向全球客戶交付了超過 150 萬份銷售額。我們才剛開始！ Whisbi 將人際互動置於線上客戶體驗的中心，並提高數位行銷活動的投資報酬率。它使品牌能夠更好地利用其網站流量、提高 NPS 分數、透過 CX 實現差異化並增加線上銷售。我們與最好的行銷和銷售解決方案集成，包括 Salesforce、Google Adwords、Google Analytics 和 Adobe Marketing Cloud，幫助為整個客戶旅程提供更強大的洞察。 從本質上講，Whisbi 使現代行銷和銷售團隊能夠提供多通路體驗，支援和補充現有的數位商務系統。
Global Message Services
gms.net
Global Message Services (GMS) 是全球企業和行動營運商值得信賴的通訊服務供應商。 GMS 的 CPaaS 解決方案使品牌能夠透過單一 API 和自助服務平台統一多通路客戶通訊。與之相輔相成的是人工智慧驅動的聊天機器人和 CCaaS 平台，使品牌能夠在任何接觸點建立引人入勝的雙向 24/7 溝通，從而顯著增強客戶體驗。作為行動營運商的重要合作夥伴，GMS 透過優化 A2P、P2P 和 P2A 流量交換，同時防止簡訊和語音欺詐，增強其訊息業務並保護收入。 GMS 成立於 2006 年，是安全、合法和透明訊息傳遞的領導者和產業大使。其總部位於瑞士巴爾，在全球設有區域辦事處。
Jebbit
jebbit.com
Jebbit 的企業體驗平台使品牌能夠建立精美的互動式體驗，跨每個管道大規模捕獲零方資料。從產品推薦和個性測驗到瑣事、可購物的造型手冊、更好的調查、民意調查、表格等- Jebbit 體驗推動了更高的參與度，因為它們超出了消費者的期望，並提供真正的價值，以換取有關他們的偏好、興趣、生活方式和生活方式的相關資訊。這種消費者聲明的零方數據是品牌的最終競爭優勢，並在客戶生命週期的每個階段推動實際的投資報酬率。 Jebbit 的客戶包括：歐萊雅、百事可樂、Haleon、NFL、資生堂集團、Live Nation、ASICS、NBA、JCPenney、Free People、Monster Worldwide 等，使用 Jebbit 軟體平台創造更好的消費者體驗，推動產業發展-領先的參與度，收集大量零方數據，獲取豐富的潛在客戶，推動更多線上轉換並提高忠誠度和生命週期價值。
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