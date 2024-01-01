活动管理软件 - 最热门应用

活动管理软件用于管理专业组织的活动、会议、贸易展览和会议。这些软件产品可帮助活动策划者和组织者通过管理场地选择、营销、付款处理、与会者注册等工具简化举办活动的流程。
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ClickUp
clickup.com
我们的使命是让世界变得更加高效。为此，我们构建了一个应用程序来替换所有这些内容 - 任务、文档、目标和聊天。
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Whova
whova.com
适用于现场、混合和虚拟活动的一体化活动管理软件
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位于美国的活动管理和票务网站。该服务允许用户浏览、创建和推广本地活动。该服务向活动组织者收取费用，以换取在线票务服务，除非活动是免费的。Eventbrite 于 2006 年推出，总部位于旧金山，并于 2012 年在英国开设了第一个国际办事处。该公司目前在纳什维尔、伦敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨尔本、门多萨、马德里和圣保罗。该公司于2018年9月20日在纽约证券交易所上市，股票代码为EB。
Quizizz
quizizz.com
使用 Quizizz 应用程序可以随时随地学习任何内容。您可以自学或亲自或远程参与小组测验、作业和演示。每月有超过 2000 万人在世界各地的学校、家庭和办公室使用 Quizizz。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美国上市公司，为企业提供基于云的通信和协作解决方案。RingCentral 首席执行官 Vlad Shmunis 和首席技术官 Vlad Vendrow 于 1999 年创立了该公司。RingCentral 的投资者包括 Doug Leone、红杉资本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它于2013年完成首次公开募股。
Airmeet
airmeet.com
探索虚拟峰会、在线会议和混合活动的首选平台。旨在通过定制体验进行互动。免费试用！
JotForm
jotform.com
如果您需要在线表格来生成潜在客户、分发调查、收取付款等，JotForm 非常适合您。请访问 JotForm.com 了解更多有关我们如何提供帮助的信息。
Mentimeter
mentimeter.com
使用实时投票与观众互动。无需安装或下载 - 而且是免费的！
Slido
sli.do
Slido 是适用于现场和虚拟会议和活动的终极问答和投票平台。它提供互动问答、实时民意调查和有关受众的见解。
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以让您的团队全面了解并控制所有任务和项目。项目管理软件从未如此具有协作性。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek 是网络上最大的活动门票搜索引擎。发现您喜爱的活动、搜索所有票务网站、查看座位位置并获取最优惠的门票。
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat 是一款在线餐饮和活动管理软件，可增加餐厅、酒店和独特场所的销售额并简化预订。
Skedda
skedda.com
办公室、联合办公空间、大学、体育场馆、工作室和教堂只是 Skedda 管理办公桌、房间、庭院、工作室、大厅和所有其他“空间”使用的一些场所。
Sansan
sansan.com
Sansan 是一款面向企业的多平台、基于云的联系人管理解决方案。 Sansan 以名片为中心，使您能够轻松构建完整的联系人数据库，并可在任何地方访问。
Zoho Backstage
zoho.com
更智能、更好地举办您的活动。 Zoho Backstage 是一款活动管理软件，使活动组织者能够以更高的效率和影响力规划和举办会议、聚会和产品发布会。
ON24
on24.com
最好的数字体验平台，可使用 ON24 Webcast Elite 创建和提供专业、数据丰富且完全品牌化的实时音频和视频网络研讨会。
Greenvelope
greenvelope.com
优雅、环保的数字邀请函 + 适合现代主人的 RSVP 跟踪。
AhaSlides
ahaslides.com
适合您的课程、会议和问答之夜的现场观众参与平台。畅所欲言、倾听并享受与 AhaSlides 互动的乐趣。
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere 是一家私营公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司成立于 2007 年 4 月，是一家提供课堂响应和观众响应系统在线服务的公司。 Poll Everywhere 的产品允许 100 多个国家的观众和教室使用移动电话，从而“策划淘汰”专有硬件响应设备（也称为答题器）。 2008 年，该公司从 Y Combinator 筹集了 20,000 美元的风险投资。
BrightTALK
brighttalk.com
与世界上最聪明的专业人士一起发现和学习
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - 世界上最好的启动管理软件。管理联系人、活动、时装秀、电子邮件活动、数字展厅、在线新闻编辑室。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受欢迎的活动软件。我们的平台使每个组织者、营销人员、参展商和与会者能够释放活动的力量。
Aisle Planner
aisleplanner.com
适合现代活动专业人士的简单、强大且完整的软件解决方案。
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor 是一款简单、免费的活动票务解决方案，适用于各种形式和规模的活动。免费注册，举办您的第一个活动，并在线出售门票。
BlipCut
blipcut.com
在 Discord 上完全免费创建生成式 AI 视频！使用 Sora OpenAI 等最先进的 AI 视频生成器，将您的文本无缝转换为引人入胜的视频，重新定义您的叙述并增强视觉体验。
Sendsteps
sendsteps.com
AI Presenter Maker：创建演示文稿速度提高 10 倍 Sendsteps.ai 负责写作、设计和讲故事，让您除了呈现之外无事可做
Evite
evite.com
Evite 让人们轻松聚集在一起！通过电子邮件或短信发送带有免费 RSVP 跟踪和卡片的在线邀请。还可获得精美的礼物和派对创意！
Echo360
echo360.com
学习，启发。通过最全面的视频录制和流媒体、视频内容管理、观众参与、内容创建和评估解决方案，吸引任何地方的每位学习者。立即获得灵感 不同的挑战，相同的目标。无论您从事教育、商业还是政府工作，不断变化的学习环境使您的学习者比以往任何时候都更具挑战性 - 并且...
Liveform
livestorm.co
Livestorm 提供简单的商业视频通信软件。举办现场、预先录制或自动化的网络研讨会，轻松创建和加入在线会议。
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice.io 是用于现场和在线活动音频传输的智能应用程序解决方案。适合： - 同声传译 - 导游 - 无声舞台等 您可以使用任何智能手机、平板电脑或电脑。无需额外硬件。通过 WIFI 和移动数据工作。作为传统模拟音频传输系统的灵活云替代方案，您可以使用 LiveVoice 举办任何规模的会议、商务会议、教堂聚会或其他活动。它还使远程口译成为可能，因为口译员可以在世界任何地方工作。您甚至可以将音频通道嵌入您的网站，例如用于视频直播或网络研讨会的解释。在现场活动中，听众携带自己的智能手机和耳机，因此不再需要分发设备，而且还可以避免卫生问题。对于发送设备（例如口译员），您只需要智能手机或...
QuestionPro
questionpro.com
免费调查软件：QuestionPro 在线调查软件可在几分钟内创建调查和问卷！使用我们的免费调查平台，其中包含 80 多个问题类型、现成的模板、多个调查分发和数据收集选项以及强大的调查分析仪表板。
BigMarker
bigmarker.com
举办您的观众会喜欢的网络研讨会。如果您已准备好使用简单、可定制的网络研讨会软件，无需下载或麻烦，欢迎回家。
Cvent
cvent.com
Cvent 为任何活动和每一次活动提供一体化活动平台。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时为您提供实现价值最大化所需的数据和见解。无论是面对面、虚拟还是混合方式，您都将拥有一个单一平台，其中包含寻找供应商、吸引与会者、最大化赞助商价值以及捕获重要活动数据所需的一切。作为活动营销和管理技术领域的全球领导者，Cvent 具有独特的优势，可以为您的各种类型、规模和复杂性的活动提供支持
myQuiz
myquiz.org
创建在线测验和交互式演示来吸引观众。适用于任何具有互联网连接的设备。最多 100 000 名参与者
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource 是一个易于使用、免费的在线票务系统，适用于任何类型的场地或活动。在线推广、管理和销售您的活动门票 - 全部免费！
Paperless Post
paperlesspost.com
定制反映您个人风格的在线卡片邀请函、传单和问候语 - 适用于婚礼、节日、生日和所有重要时刻。
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可帮助您举办虚拟会议、演讲和欢乐时光。创建引人入胜的在线活动来教学、建立网络和建立社区。免费开始！
Eventify
eventify.io
Eventify 一体化活动技术可最大限度地节省开支，吸引赞助商和参展商，并提高与会者的参与度、社交网络和满意度！
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一个体验式活动营销软件平台，提供定制在线邀请、宾客注册、移动签到和数字激活服务。我们领先的软件还使营销人员能够将关键事件数据纳入其组织的其他销售和营销指标中，从而可以衡量事件有效性、加速流程并证明投资回报率。
StreamAlive
streamalive.com
通过交互式工具和实时指标提高现场观众的参与度。适用于面对面会议、混合会议、Zoom、MS Teams、YouTube Live 等。 StreamAlive 帮助演示者在各种形式的现场会议中吸引观众。 StreamAlive SaaS 产品是一个基于人工智能的对话式演示平台。它有助于显着提高观众在演示和其他现场会议（无论是在线还是面对面）中的参与度和成果。使用 StreamAlive 让您的直播、团队会议和网络研讨会栩栩如生。您的观众参与聊天！ StreamAlive 将聊天转化为实时可视化——文字云、民意调查、世界地图、想法、链接、问答等。我们将帮助您跟踪、增加和转化参与度，让您的受众从无...
Vevox
vevox.com
通过 Vevox 排名第一的实时投票和问答应用程序吸引在线观众，使混合课程、工作场所培训和课程具有包容性。立即免费注册。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可让您在一处设置自定义注册表单、发送电子邮件邀请并管理取消。活动参加者可以在线注册并进行安全的在线付款。
Remo
remo.co
使用 Remo 将真实的在线体验带入生活。 ✓ 所有类型的活动 ✓ 互动内容 ✓ 赞助横幅 ✓ 4 倍的参与度。
Ticket Generator
ticket-generator.com
门票生成器是一种在线软件工具，使活动组织者可以轻松生成一次性活动门票，并使用智能手机应用程序对其进行验证。该工具快速、易于使用且价格实惠。使用门票生成器，活动组织者可以在几分钟内设计、生成和分发活动门票，无需图形设计师或昂贵的设计软件。门票可由授权人员在入场时使用任何配备门票阅读器应用程序的智能手机进行验证。不需要昂贵的扫描硬件。活动结束后，组织者还可以详细了解活动出席情况。 Ticket Generator是二维码技术工具领先提供商Scanova的最新产品。 Scanova 已帮助 114 个国家/地区的 100,000 多家企业生成用于促销和运营用例的二维码。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一体化营销自动化平台！易于使用但功能强大得令人难以置信。在我们的平台中，您将找到营销自动化工具 电子邮件营销 活动管理 调查和评估 登陆页面 移动应用程序 移动营销
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon 是一个网络平台，让您能够进行现场多人比赛。 - 无需下载应用程序，所有移动和桌面设备都可以轻松访问。 - 定制品牌功能可强调并使您的品牌看起来很特别。 - 测验的游戏化场景为参与者带来难忘的体验 - 为人力资源招聘、培训、营销策略等提供有趣的解决方案。
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji 将观众参与和会议制作结合到一个应用程序中。让您能够展示任何内容并吸引每个人，而无需所有尴尬的过渡或摸索。 MeetMoji 适用于任何支持屏幕共享、面对面或同时支持两者的在线会议平台。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一个量身定制的 B2B 活动平台，可通过轻松举办引人入胜的数字和现场活动来改变营销方式。来自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的数千名企业 B2B 营销人员利用 Goldcast 来提高出席率、创造引人入胜的体验、重新调整活动内容的用途并利用意图数据。通过 Goldcast 提升您的活动，实现真正的观众参与、品牌发展和收入增长；从网络研讨会和产品演示到思想领导力小组和现场晚宴，从基本活动转向收入驱动的参与。
Swapcard
swapcard.com
轻松举办更智能的展览和会议 Swapcard 是一个易于使用的注册和参与活动平台，旨在为您的活动带来更高的收入。
Regpack
regpack.com
注册、收费和管理您的客户。 Regpack 是一种入职解决方案，允许组织在线注册并为其服务收费。
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay 是一款面向贸易展览管理者、参展商和活动团队的贸易展览规划、项目管理和协作工具。
HeySummit
heysummit.com
举办精彩的虚拟活动、会议、课程等，与您的受众互动，并通过基于活动的营销来发展您的社区。
Venjue
venjue.com
Venjue 是一款一体化场地管理工具，旨在帮助活动企业将更多请求转嫁给客人。从第一次询问到最后一位客人，Venjue 帮助您简化活动的各个方面，使您能够处理更大的业务量。主要功能： - 日程安排：使用集中日历跟踪所有正在进行的任务和事件，并掌握您的日程安排。 - 沟通：自动与您的客户、团队和员工分享详细信息和更新。 - 餐饮管理：突出您的烹饪产品并跟踪饮食限制。 - 场地和平面图管理：根据每次活动定制场地并了解客人的概况。 - 员工排班：简化团队管理和轮班计划，提供无忧服务。 - 发票和付款：您的发票和付款均在线处理，因此您可以专注于打造完美的活动。在几分钟内预订、计划和执行活动。释放您的日...
Swoogo
swoogo.events
Swoogo 强调简单性、功能性和真正的 DIY 精神，是一个用户友好的活动管理平台，可帮助将来自任何地方的人们聚集在一起。 Swoogo 的超级功能是简化各类活动的组织方面，从注册和会议安排到活动后数据报告。 Swoogo 帮助活动营销人员直观地构建一个具有嵌入式注册、电子邮件自动化、赞助商门户和演讲者资源的网站。 Swoogo 是市场中不断增长的力量，是活动中的下一个大事件。
Worksup
worksup.com
20 多年来，我们一直致力于组织会议和商务活动。有一次，面对不同的活动行业挑战，我们决定创建一个既易于与会者使用又易于组织者快速设置的活动平台。现在，我们的专业知识涵盖了活动管理的各个方面，为合作伙伴提供简单的活动直播、问答、参与任务、展览机会以及参与者的商业社交活动。感谢我们从客户那里得到的反馈以及创始人的实施经验，Worksup 正在不断发展。在每次活动策划过程中，Worksup 都是组织者的支持朋友，我们的顾问会建议最佳解决方案来支持您的个人目标。
Monterosa
monterosa.co
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