Вбудоване програмне забезпечення бізнес-аналітики - Найпопулярніші застосунки

Sigma

sigmacomputing.com

Sigma — це відзначена нагородами сучасна платформа бізнес-аналітики (BI) і аналітики, спеціально створена для хмари. З Sigma будь-хто може використовувати функції та формули електронних таблиць, які вони вже знають, щоб досліджувати живі дані в хмарному масштабі, аж до найдрібнішої деталізації. Наш ...