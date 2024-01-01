WebCatalog

EazyBI Cloud

EazyBI Cloud

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: eazybi.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «EazyBI Cloud» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

eazyBI забезпечує просте у використанні створення звітів, діаграм і інформаційних панелей за допомогою перетягування. Аналізуйте показники імпортованих даних за будь-яким виміром, визначайте тенденції та найкращі/найнижчі показники, починайте зі зведеного огляду та докладайте детальну інформацію.

Категорії:

Productivity
Інструменти візуалізації даних
Вбудоване програмне забезпечення бізнес-аналітики

Вебсайт: eazybi.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «EazyBI Cloud». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Litmaps

litmaps.com

Looker

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looker.com

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