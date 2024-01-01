Альтернативи - EazyBI Cloud

Viur

viurdata.com

Viur пропонує простий і швидкий спосіб підключення до баз даних, служб і файлів, дослідження даних, створення показників і ключових показників ефективності та обміну ними з командою. Усе це в хмарному рішенні SaaS, яке може отримати доступ до даних навіть за брандмауером компанії. Щоб підключитися д...