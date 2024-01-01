Альтернативи - EazyBI Cloud
Canva
canva.com
Canva — це платформа графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за допомог...
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, колишня Google Data Studio, — це онлайн-інструмент для перетворення даних у настроювані інформаційні звіти та інформаційні панелі, представлений Google 15 березня 2016 року як частину корпоративного пакету Google Analytics 360. Розкрийте силу своїх даних за допомогою інтерактивних ін...
Kittl
kittl.com
Прискоріть ваші робочі процеси за допомогою інструментів дизайну Kittl на базі штучного інтелекту та отримайте миттєвий доступ до маси приголомшливих ілюстрацій, шрифтів, фотографій, значків і текстур.
Genially
genial.ly
Створюйте презентації, інфографіку та інший приголомшливий вміст самостійно або зі своєю командою.
Tableau
tableau.com
Tableau (французьке буквально «маленький столик», також використовується як «картина»; мн. tableaux або, рідше, tableaus) може стосуватися:
Litmaps
litmaps.com
Пізнавайте науку швидше. Візуальна пошукова навігація, пошук у мережі цитування та синхронізація команд. Найкраща платформа наукових відкриттів.
Looker
looker.com
Looker — це програмне забезпечення для бізнес-аналітики та платформа аналітики великих даних, яка допомагає вам легко досліджувати, аналізувати та ділитися бізнес-аналітикою в реальному часі.
Flourish
flourish.studio
Красива, проста візуалізація даних і розповідь
Grow
grow.com
Програмне забезпечення бізнес-аналітики, яке надає інформацію, яка вкрай необхідна для розвитку та трансформації вашого бізнесу.
Zoho Analytics
zoho.com
Програмне забезпечення для бізнес-аналітики та аналітики. Zoho Analytics — це програмне забезпечення для самообслуговування BI та аналізу даних, яке дозволяє візуально аналізувати дані, створювати приголомшливі візуалізації даних і виявляти приховані відомості за лічені хвилини.
Visme
visme.co
Створюйте професійні презентації, інтерактивну інфографіку, гарний дизайн і захоплюючі відео – все в одному місці. Почніть користуватися Visme сьогодні.
Infogram
infogram.com
Infogram — це проста у використанні програма для створення інфографіки та діаграм. Створюйте та діліться красивою інфографікою, онлайн-звітами та інтерактивними картами. Зробіть свій власний тут.
Metabase
metabase.com
Найшвидший і найпростіший спосіб ділитися даними й аналітикою у вашій компанії. Сервер Business Intelligence з відкритим кодом, який можна встановити за 5 хвилин і підключається до MySQL, PostgreSQL, MongoDB тощо! Будь-хто може використовувати його для створення діаграм, інформаційних панелей і нічн...
Sisense
sisense.com
Програмне забезпечення Business Intelligence від Sisense, лідера індустрії BI для складних даних – легко готувати, аналізувати та досліджувати зростаючі дані з багатьох джерел.
Rose AI
rose.ai
Досліджуйте швидше з Rose. Не витрачайте години на пошук, очищення, візуалізацію та перетворення даних за допомогою потужності ШІ.
Domo
domo.com
Domo, Inc. – це компанія, що розробляє хмарне програмне забезпечення, розташована в Американ-Форк, штат Юта, США. Вона спеціалізується на інструментах бізнес-аналітики та візуалізації даних.
Databox
databox.com
Платформа бізнес-аналітики, створена, щоб допомогти вам зрозуміти, що відбувається з вашим бізнесом. KPI з хмарних сервісів, електронних таблиць, бази даних в одному місці.
Venngage
venngage.com
Приєднуйтесь до понад 5 мільйонів професіоналів, які вважають Venngage улюбленим виробником інфографіки. Вибирайте з понад 10000 професійних шаблонів, створених для бізнесу.
Mode Analytics
mode.com
Mode — це платформа даних для спільної роботи, яка поєднує SQL, R, Python і візуальну аналітику в одному місці. Підключайтеся, аналізуйте та діліться швидше.
Grist
getgrist.com
Світ заслуговує на кращий інструмент, ніж електронні таблиці. Поєднайте гнучкість електронної таблиці з надійністю бази даних, щоб упорядкувати дані по-своєму.
Observable
observablehq.com
Досліджуйте, аналізуйте та пояснюйте дані. Як команда. Відкрийте для себе нові ідеї, дайте відповіді на додаткові запитання та приймайте кращі рішення.
Elastic Cloud
elastic.co
Пошук підприємства, можливість спостереження та безпека для хмари. Швидко та легко знаходьте інформацію, отримуйте статистичні дані та захищайте свої інвестиції в технології, незалежно від того, працюєте ви в Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture (iAuditor) Проводити перевірки. Проблеми із захопленням. Керуйте завданнями. Спілкуйтеся чітко. Тренувати робочі групи. Підприємства будь-якого розміру впораються з роботою завдяки SafetyCulture.
Cluvio
cluvio.com
За допомогою Cluvio ви можете виконувати SQL-запити до вашої бази даних і візуалізувати результати у вигляді красивих інтерактивних інформаційних панелей, якими можна легко поділитися з вашою командою. Cluvio підтримує всі основні бази даних SQL, такі як Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, ...
NVivo
qsrinternational.com
Дізнайтеся більше про свої дані за допомогою найкращого програмного забезпечення для якісного аналізу даних. NVivo допомагає вам дізнатися більше з даних якісних і змішаних методів. Отримайте більш детальну інформацію та зробіть чітко сформульовані, обґрунтовані висновки, підкріплені суворими доказ...
Geckoboard
geckoboard.com
Легко створюйте інформаційні панелі для спільного використання, які роблять ключові бізнес-дані, показники та KPI зрозумілими та легкими для розуміння.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
Панелі інструментів SEO, PPC, соціальних мереж, електронної пошти, огляду та відстеження дзвінків
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph є найбільш наочним інструментом звітності для маркетингової аналітики та звітів у соціальних мережах. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз! CC не потрібна.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. – це хмарна компанія самообслуговування прикладного програмного забезпечення бізнес-аналітики, розташована в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Компанія відома тим, що створила додаток для бізнес-панелі, призначений для аналізу, перетворення та звітування про дані з різних інтегрованих джерел біз...
Cube
cubeanywhere.com
Інтуїція, необхідна для керування бізнесом! Завдяки витратам на проект, часу та витрат у режимі реального часу керувати своїми проектами, завданнями та клієнтами стає дуже просто. Отримайте багаті інтерактивні діаграми на рівні членів команди, проекту, клієнта та компанії. Ми знаємо, що ваш бізнес н...
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin — це внутрішній конструктор інструментів без коду. Простий інтерфейс із функцією перетягування дає змогу будь-кому створювати інструменти, необхідні для керування щоденними операціями, як-от відстеження замовлень, вирішення проблем і моніторинг платежів.
Reportei
reportei.com
Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди. Переглядайте всі свої основні показники з Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Sear...
MicroStrategy
microstrategy.com
Платформа бізнес-аналітики та мобільності MicroStrategy допомагає підприємствам створювати та розгортати аналітичні та мобільні програми для трансформації свого бізнесу.
Hex
hex.tech
Hex — це сучасна платформа даних для науки та аналітики даних. Ноутбуки для спільної роботи, чудові програми для обробки даних і безпека корпоративного рівня.
Aiven
aiven.io
Повністю керована хмарна платформа даних Aiven з відкритим вихідним кодом дозволяє створювати конвеєри даних, про які ви завжди мріяли, менш ніж за 10 хвилин. На всіх основних хмарах всюди.
Reportz
reportz.io
Інструмент звітування, створений для економії вашого часу та грошей на трудомістких періодичних звітних завданнях завдяки використанню інтерактивних інформаційних панелей.
Keen
keen.io
Keen — це повністю керована платформа потокового передавання подій, створена на базі Apache Kafka. Почніть транслювати за лічені хвилини за 30 днів безкоштовно.
Zing Data
getzingdata.com
Zing Data полегшує складні запитання, надаючи дані у вас під рукою. Завдяки візуальному мобільному доступу до даних будь-хто у вашій організації може відповісти на запитання за допомогою даних за лічені секунди.
CloudNine
cloudnine.com
CloudNine – це компанія з автоматизації eDiscovery, яка надає хмарне програмне забезпечення та послуги для спрощення виявлення судових процесів, розслідувань і аудитів.
GoodData
gooddata.com
GoodData — це вбудована платформа BI та аналітики, яка забезпечує швидку, надійну та просту у використанні аналітику. Створено для всіх ваших бізнес-користувачів.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle — це пакет маркетингової аналітики, призначений для розширення можливостей менеджерів із маркетингу та маркетингових агентств. Це допомагає компаніям візуалізувати складні дані маркетингової аналітики та приймати обґрунтовані рішення на основі даних. Пакет пропонує набір функцій для соціальни...
Trevor.io
trevor.io
Є кращий спосіб роботи з даними. Тревор дає змогу всій вашій команді отримувати відповіді з вашої бази даних, навіть якщо вони не знають SQL.
Holistics
holistics.io
Holistics дозволяє кожному відповісти на власні запитання щодо даних, не турбуючись про технічні команди. Більше ніяких «розчарувань у черзі запитів» як для бізнесу, так і для команди обробки даних.
DashThis
dashthis.com
Простий спосіб автоматизувати ваші маркетингові звіти! Отримуйте красиві автоматизовані звіти про маркетинг, аналітику, SEM і SEO за лічені секунди. Розпочніть безкоштовну пробну версію та подивіться!
Plecto
plecto.com
Підвищення продуктивності вашої команди починається тут. Plecto — це єдина повноцінна платформа підвищення ефективності бізнесу, яка поєднує візуалізацію ключових показників ефективності в реальному часі, гейміфікацію та інструменти навчання в одному потужному рішенні.
Vizzlo
vizzlo.com
Огляд і приклади діаграми часової шкали. Ефективне планування та планування проекту з вражаючими часовими рамками лише кількома клацаннями миші. Створюйте високоякісні діаграми, інфографіку та бізнес-візуалізацію безкоштовно за лічені секунди. Створюйте часові шкали, діаграми, карти для презентацій,...
MSIGHTS
msights.com
Трансформація даних, звітування та співпраця, що сприяє ефективності, діям і підзвітності.
Lumenore
lumenore.com
Lumenore допомагає компаніям перетворювати дані на ефективну бізнес-аналітику за допомогою потужності штучного інтелекту, запитів природною мовою та прогнозної аналітики. Завдяки спеціальним галузевим рішенням, вбудованим у потужну платформу BI, Lumenore перетворює ваші необроблені дані на точні вис...
Vizzly
vizzly.co
Vizzly пропонує рішення з низьким кодом для створення орієнтованих на клієнтів інформаційних панелей, пропонуючи той самий рівень гнучкості, що й власний процес розробки, з мінімальними необхідними технічними витратами. За допомогою Vizzly у вас є можливість підключитися до будь-якої бази даних SQL ...
Spontivly
spontivly.com
Spontivly — це інструмент аналітики даних, який інтегрується з набором інструментів компанії, щоб забезпечити більше розуміння та ефективність. Наша мета — зробити дані легкодоступними, надавши командам прості інформаційні панелі даних.
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP — це платформа аналітики даних, яка поєднує фінансові та маркетингові системи, щоб допомогти амбітним компаніям максимізувати потужність своїх даних і швидше розвиватися. Ми надаємо компаніям B2B єдине джерело правди, об’єднуючи дані з провідних систем (бухгалтерський облік, продажі, маркети...
Reportabl Business
reportabl.io
Reportabl — це хмарна платформа даних і рішення для звітності для малих і середніх організацій. Ми спеціалізуємося на даних і звітності для організацій охорони здоров’я, бухгалтерського обліку та спорту.
Flex.bi
flex.bi
flex.bi — це система бізнес-аналітики та звітності, це гнучкий і простий спосіб аналізувати та візуалізувати прогрес вашої компанії. Інструмент бізнес-аналітики, який допомагає зібрати всі дані вашої компанії в одному місці, заощадити час на ручне керування даними, швидше приймати рішення та мотивув...
Yaware
yaware.com
Підвищте продуктивність праці більш ніж на 20%. Ви можете спробувати 14 днів безкоштовно, кредитна картка не потрібна.
Viur
viurdata.com
Viur пропонує простий і швидкий спосіб підключення до баз даних, служб і файлів, дослідження даних, створення показників і ключових показників ефективності та обміну ними з командою. Усе це в хмарному рішенні SaaS, яке може отримати доступ до даних навіть за брандмауером компанії. Щоб підключитися д...
Ottava
ottava.io
Ottava стоїть на передньому краї програмного забезпечення для керування даними, бездоганно гармонізуючи робочі процеси на основі Excel із складними можливостями аналізу даних. Розроблений для нетехнічних користувачів, Ottava спрощує введення даних, створення діаграм і аналіз, забезпечуючи зручність ...
Lumalytics
lumalytics.com
Lumalytics — це інструмент SAAS, який створює інформаційні панелі з діаграмами, таблицями даних і фільтрами, які відображають дані в реальному часі з різних джерел даних.
Grunt
grunt.pro
Створюйте слайди як у PowerPoint Pro! Grunt — важлива надбудова PowerPoint для всіх, хто серйозно займається створенням слайдів. Кращі слайди. Менше роботи!
Waytobi
waytobi.com
Хмарне рішення SaaS для створення, відстеження, звітування, аналізу та візуалізації KPI вашої компанії чи відділу. Управління KPI ще ніколи не було таким простим. Не потрібні додаткові навички програмування, навчальні сесії чи вебінари – ви можете почати працювати та аналізувати показники свого бізн...
IntelliBoard
intelliboard.net
IntelliBoard — це компанія EdTech, яка надає K12, HigherEd, корпоративним і державним установам можливість переглядати навчальні дані, що надходять із різних джерел, просто вказавши й натиснувши кнопку. IntelliBoard збирає дані з систем управління навчанням, інформаційних систем для студентів, інстр...