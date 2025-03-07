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Чат-боти, які часто називають віртуальними агентами або віртуальними помічниками, — це програмні додатки, призначені для виконання певних завдань або надання інформації у відповідь на письмові чи усні запити. Вони задовольняють як потреби зовнішніх клієнтів, так і внутрішні запити співробітників, дозволяючи користувачам взаємодіяти з програмами в розмовній манері, текстово або на слух. Чат-боти зазвичай використовують обробку природної мови (NLP) або розпізнавання мовлення, щоб зрозуміти введені користувачем дані. Однак їхні основні операції керуються сценарієм розмов. Це контрастує з інтелектуальними віртуальними помічниками, які використовують розуміння природної мови (NLU) для здійснення більш складної взаємодії, схожої на людину. Компанії використовують технологію чат-ботів для автоматизації завдань, які раніше потребували втручання людини. Отримавши запит користувача, чат-бот обробляє введені дані та надає відповідь у текстовому або мовному вигляді. Чат-боти інтегровані в різні інструменти підтримки клієнтів, такі як програмне забезпечення для чату в реальному часі, програмне забезпечення служби підтримки та програмне забезпечення контакт-центру, часто виступаючи в якості першої точки контакту. Їхнє використання поширюється на інші сфери, включаючи бази знань про продажі та маркетинг. У програмах бізнес-аналітики чат-боти можуть замінити мови запитів, дозволяючи користувачам отримувати конкретні точки даних, просто ввівши або промовивши запит. Можливості чат-ботів постійно зростають, і вони включаються у все більшу різноманітність програмного забезпечення.
Запит на новий застосунок
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, що надає платформи хмарних обчислень та API на замовлення для людей, компаній та урядів, на основі оплати праці. Ці веб -сервіси хмарних обчислень забезпечують різноманітні основні абстрактні технічні інфраструктури та розподілені обчислювальні будівельні блоки та інструменти. Однією з таких служб є Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), яка дозволяє користувачам мати у своєму розпорядженні віртуальний кластер комп'ютерів, доступний весь час через Інтернет. Версія віртуальних комп'ютерів AWS емулює більшість атрибутів реального комп'ютера, включаючи апаратні центральні одиниці обробки (процесори) та графічні одиниці обробки (GPU) для обробки; локальна/оперативна пам’ять; зберігання жорсткого диска/SSD; вибір операційних систем; мережа; та попередньо завантажене програмне забезпечення для додатків, такі як веб-сервери, бази даних та управління відносинами з клієнтами (CRM). Технологія AWS реалізована на серверних фермах у всьому світі та підтримується дочірньою компанією Amazon. Плата заснована на комбінації використання (відомої як модель "оплатити, а також апаратні засоби, операційна система, програмне забезпечення або мережеві функції, обрані необхідними варіантами доступності, надмірності, безпеки та послуг. Абоненти можуть платити за один віртуальний комп'ютер AWS, спеціальний фізичний комп'ютер або кластери будь -якого. У рамках угоди про підписку Amazon забезпечує безпеку систем абонентів. AWS працює з багатьох глобальних географічних регіонів, включаючи 6 в Північній Америці. Аамазон ринки AWS до абонентів як спосіб більш швидко отримувати масштабну обчислювальну здатність, ніж створення фактичної ферми фізичного сервера. Всі послуги виставляються на основі використання, але кожна послуга вимірює використання різними способами. Станом на 2017 рік, AWS володіє домінуючими 34% усіх хмар (IAAS, PAAS), тоді як наступні три конкуренти Microsoft, Google та IBM мають 11%, 8%, 6% відповідно відповідно до Synergy Group.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), пропонована Google,-це набір хмарних обчислювальних служб, що працює на тій же інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів кінцевих користувачів, таких як пошук Gmail, зберігання файлів та YouTube. Поряд з набором інструментів управління, він надає ряд модульних хмарних служб, включаючи обчислення, зберігання даних, аналітику даних та машинне навчання. Реєстрація вимагає деталей кредитної картки або банківського рахунку. Хмарна платформа Google надає інфраструктуру як послугу, платформу як послугу та обчислювальні середовища без серверів. У квітні 2008 року Google оголосив App Engine, платформу для розробки та розміщення веб-додатків у центрах обробки даних, керованих Google, яка була першою службою хмарних обчислень від компанії. Послуга стала загально доступною в листопаді 2011 року. З моменту оголошення двигуна додатків Google додав на платформу кілька хмарних служб. Google Cloud Platform є частиною Google Cloud, яка включає загальнодоступну хмарну інфраструктуру Google Cloud Platform, а також G Suite, Enterprise Versions Android та Chrome OS, та інтерфейси програмування програм (API) для служб машинного навчання та картографування корпоративних програм.
Verizon
verizon.com
Verizon - американський оператор бездротової мережі, який раніше працював як окремий підрозділ зв'язку Verizon під назвою Verizon Wireless.
Intercom
intercom.com
Домофон - єдине повне рішення щодо обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійний досвід клієнтів у автоматизації та підтримці людини, забезпечуючи підвищення задоволеності клієнтів, зменшуючи витрати. Ми будуємо майбутнє, де більшість розмов клієнтів успішно вирішуються, не потребуючи підтримки людини, звільняючи команду, щоб працювати над розмовами з клієнтами з більш високою цінністю. Понад 25 000 глобальних організацій, включаючи Atlassian, Amazon та Lyft Business, покладаються на домофон, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь -якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами щомісячних активних кінцевих користувачів. Заснований у 2011 році та підтриманий провідними венчурними капіталістами, включаючи Клейнера Перкінса, Bessemer Venture Partners та соціальний капітал, домофон виконує місію зробити Інтернет -бізнес особистим.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk-це сервісне рішення, що працює на AI, яке легко налаштувати, використовувати та масштабувати. Zendesk Solution працює поза коробкою, і його легко змінити у випадку змін, що дозволяє бізнесу рухатися швидше. Zendesk також допомагає підприємствам використовувати передовий AI для сервісних команд для вирішення питань клієнтів швидше та точніше. Побудований на мільярдах взаємодій CX, Zendesk AI може бути використаний у всьому досвіді послуги від самообслуговування, до агентів, адміністраторів, щоб допомогти вам розвиватися та працювати в масштабі. Zendesk надає можливість агентам інструментами, розумінням та контекстом, який їм потрібен для надання персоналізованого досвіду обслуговування на будь -якому каналі, будь то соціальні повідомлення, телефон чи електронна пошта. Zendesk об'єднує все, що потрібно сервісній команді - від персоналізованих розмов та управління міждиканальними справами, до робочих процесів, що працюють на AI, та інструментам агента, автоматизації та ринку 1200+ додатків - усі захищені під одним дахом. І наше рішення легко впровадити та коригується на льоту, звільняючи команди, які потребують цього, розробників та дорогих партнерів, щоб внести постійні зміни. У Zendesk ми виконуємо місію, щоб спростити складність бізнесу та полегшити компаніям створювати змістовні зв’язки з клієнтами. Від стартапів до великих підприємств, ми вважаємо, що розумний, інноваційний досвід клієнтів повинен бути в межах досяжності для кожної компанії, незалежно від розміру, галузі чи амбіцій. Zendesk обслуговує понад 130 тис. Глобальних брендів у безлічі галузей на понад 30 мовах. Zendesk знаходиться в штаб -квартирі в Сан -Франциско і працює офіси по всьому світу.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic революціонізує ландшафт створення контенту та взаємодію з клієнтами, слугуючи вашим надійним супутником у створенні захоплюючого контенту та розробці потужних чат-ботів зі штучним інтелектом. Їхня платформа поєднує потужність штучного інтелекту та креативність, щоб забезпечити повний набір інструментів для створення вмісту, генерації аудіо та створення зображень. Вони дозволяють кожному писати що завгодно, публікувати будь-де та оптимізувати свій вміст із неперевершеною легкістю. Їх надійний розробник чат-ботів зі штучним інтелектом, Botsonic, легко інтегрується з такими платформами, як Slack, WhatsApp, Telegram і FB Messenger, забезпечуючи безперервні багатоканальні розмови. Він також пропонує функцію Human Hand-off, що полегшує плавний перехід від взаємодії бота до взаємодії з людиною. Завдяки інтеграції Zapier вони автоматизують завдання та оптимізують робочі процеси, покращуючи залучення клієнтів. Botsonic відповідає GDPR, обіцяючи безпечну взаємодію з клієнтами. Разом їхній набір інструментів спрямований на те, щоб переосмислити процес створення контенту та взаємодію з клієнтами, зробивши Writesonic вашим єдиним рішенням для всіх ваших цифрових потреб.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
CustomGPT
customgpt.ai
Відчуйте переваги персоналізованого штучного інтелекту за допомогою CustomGPT: отримуйте унікальну інформацію та рішення за допомогою штучного інтелекту, навченого на вашому вмісті
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT — це програмне забезпечення для створення веб-сайтів, яке використовує штучний інтелект для створення веб-сайтів. Вам знадобиться менше 1 хвилини, щоб отримати власний професійний веб-сайт абсолютно БЕЗКОШТОВНО.
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє більш ніж 300 000 компаніям у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, продаж квитків і віртуальних агентів підтримки на основі штучного інтелекту, які допоможуть вам вирішити проблеми клієнтів і підвищити рівень конверсії. Програмне забезпечення Tidio працює в усіх основних системах керування вмістом, платформах електронної комерції та каналах соціальних мереж. Заснована в 2013 році компанія Tidio виросла до 180+ співробітників і має офіси в Сан-Франциско, Щецині та Варшаві. Tidio обслуговує клієнтів будь-якого розміру з 205+ країн, включаючи Mercedes, Shell і Praktiker. Щомісяця віджет чату Tidio переглядають 510 мільйонів унікальних користувачів.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot дозволяє створювати чат-ботів за лічені хвилини за допомогою різноманітних шаблонів і одразу автоматизувати ключові завдання. Легко перетягуйте нові елементи, щоб адаптувати будь-який шаблон до своїх потреб. ChatBot готовий до роботи з коробки, а алгоритми штучного інтелекту допомагають покращувати відповіді з часом. Створюйте плавну розмову, щоб побудувати кращі стосунки зі своїми клієнтами. Надсилайте динамічні відповіді, які заохочують клієнтів спілкуватися та спілкуватися. Поєднуйте текст, зображення, кнопки та швидкі відповіді, щоб продемонструвати свій бренд, продукти та послуги. Використовуйте ChatBot на різних платформах і каналах за допомогою інтеграції в один клік (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress тощо). Підключіть свій чат-бот майже до всього, що вам спадає на думку, використовуючи відкритий API, веб-хуки та Zapier.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – стимулюйте свої онлайн-продажі за допомогою розмов! Автоматизуйте продажі за допомогою Smartsupp. Ми пропонуємо все, що вам потрібно, щоб збільшити ваші онлайн-продажі: штучний інтелект, чат-боти LeadGen, живий чат та багато іншого, за допомогою якого можна залучити відвідувачів у потрібний час. І миттєво перетворите їх на постійних клієнтів. Smartsupp — одне з провідних і найбільш надійних рішень для чату та чат-ботів у світі, яке наразі підтримує понад 100 000 веб-магазинів і веб-сайтів.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye-це найвища рейтингова репутація та цифрова платформа для клієнтів для місцевих брендів та підприємства з багатокласовими. Понад 100 000 підприємств використовують платформу Birdeye, що працює на AI, щоб безперешкодно спілкуватися з клієнтами, керувати лояльністю та успішністю на своїх місцевих ринках.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot — це чат-бот для Twitch, YouTube і Trovo, який дозволяє вам автоматизувати чат прямої трансляції за допомогою модерації та нових функцій, дозволяючи вам проводити більше часу, розважаючи своїх глядачів.
Helpwise
helpwise.io
Утримувати клієнтів так само важливо, як і залучати нових. Постійні клієнти отримують більше доходу та пропонують вам рефералів за нульовою ціною. Надання якісного обслуговування клієнтів є невід’ємною частиною утримання клієнтів. З Helpwise керувати обслуговуванням клієнтів легко. 1. Налаштуйте свій центр обслуговування клієнтів буквально за лічені хвилини. 2. Спілкуйтеся з клієнтами через усі канали та співпрацюйте зі своєю командою. 3. Встановіть підзвітність без більше спільних паролів. 4. Налаштування самообслуговування та автоматизації. 5. Отримайте корисну інформацію щодо підвищення продуктивності команди та задоволеності клієнтів. Helpwise інтегрується з електронною поштою (наприклад, support@, sales@, careers@ тощо), чатом, WhatsApp, SMS, соціальними мережами тощо. Почніть роботу з Helpwise, рішенням для обслуговування клієнтів, яке приносить прибуток вашому бізнесу.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (продукт Freshworks Inc.) — це рішення для спілкування, яке допомагає компаніям взаємодіяти з клієнтами через різні канали, такі як веб-чат, електронна пошта, телефон і соціальні канали, як-от WhatsApp, Instagram та iMessage. Freshchat також пропонує власні чат-боти на базі штучного інтелекту, які можна легко створити за допомогою конструктора без коду, який допомагає компаніям надавати персоналізоване самообслуговування в масштабі. Завдяки конструктору подорожей Freshchat і готовим посібникам компанії можуть випереджати потреби своїх клієнтів і підтримувати їх на випередження, коли це необхідно. Freshchat також надає повний огляд історії розмов клієнта та іншої відповідної інформації, що робить агентів більш продуктивними та дозволяє їм надавати персоналізований досвід.
Cody
meetcody.ai
Коді — це інтелектуальний помічник зі штучним інтелектом, як ChatGPT, але з додатковою перевагою, яка полягає в тому, що він може навчатися на даних вашого бізнесу, команди, процесів і клієнтів. Ви можете використовувати Коді як співробітника для підтримки своєї команди різними способами: * Надайте миттєві відповіді на бізнес-питання, проаналізувавши накопичені документи вашої компанії та діючи як експерт у ваших процесах. * Підвищуйте ефективність співробітників, надаючи миттєві відповіді, ідеї та готові роботи, щоб допомогти вашій команді працювати ефективніше. * Вирішуйте проблеми та виявляйте приховані функції ваших цифрових інструментів за допомогою допоміжної документації. * Обміркуйте ідеї та надайте пропозиції, виходячи з контексту ваших минулих розмов із Коді. Щоб використовувати Cody, ви можете завантажити файли, документи та дані вашої компанії, щоб створити власну базу знань. Потім Коді використовує цю інформацію для надання індивідуальних відповідей. Cody можна інтегрувати в різні інструменти, такі як PowerPoint, PDF, Word, Discord, веб-сайти тощо. Платформа наголошує на розширеній безпеці та конфіденційності даних із такими функціями, як шифрування AWS, відповідність SOC II та настроювані засоби контролю доступу. Коді розроблено для розширення можливостей команд, надаючи помічника зі штучним інтелектом, навченого відповідно до конкретного бізнес-контексту.
Kindly
kindly.ai
Генеративні чат-боти на основі штучного інтелекту створені для автоматизації підтримки та збільшення продажів. Ми є одним із провідних постачальників чат-ботів преміум-класу в Європі, який спеціалізується на розробці рішень штучного інтелекту та автоматизації для обслуговування клієнтів і комунікації. Ми пропонуємо платформу, яка поєднує передові методи машинного навчання та обробку природної мови (NLP), щоб покращити взаємодію з клієнтами та підвищити ефективність процесів обслуговування клієнтів. Чим відрізняється Kindly? Менше обслуговування та більше виробництва контенту! ШІ від Kindly запропонує нові навчальні дані, які ви зможете прийняти одним натисканням кнопки. Легко налаштувати Не потрібно кодувати, щоб чат-бот відповідав вашому бренду! Більше ніж кнопки Чат-боти Kindly можуть відповідати на конкретні запитання замість того, щоб змушувати користувачів натискати кнопки, які можуть бути навіть нерелевантними. Багатомовний Навчіть чат-бота одній мові, і він буде розуміти запити більш ніж на сотні! Серед наших клієнтів Adecco, VOI, Norwegian Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun і Kahoot. Легко інтегруйтеся з такими провідними постачальниками CRM, як Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk і Hubspot.
re:tune
retune.so
re:tune — це комплексна платформа, розроблена для створення додатків ШІ без необхідності кодування. Платформа полегшує створення спеціальних додатків AI для оптимізації різних аспектів бізнесу, від підтримки клієнтів до продажів. Його основні функції включають створення індивідуальних чат-ботів і навчання їх будь-якому можливому джерелу даних, починаючи від даних, створених на веб-сайті, і закінчуючи персоналізованою інформацією про клієнтів. Крім того, re:tune можна інтегрувати в широкий спектр існуючих інструментів, щоб покращити їх функціональність за допомогою можливостей ШІ. Його платформа має бути максимально доступною, планується відповідати потребам любителів, стартапів, малого бізнесу та великих агентств з унікальними вимогами до безпеки та продуктивності. Для гнучкості та настроюваності платформа підтримує необмежену кількість повідомлень і користувачів, веб-сканування, завантаження файлів, розподіл пам’яті для чат-ботів і навіть спеціальний бренд із білими мітками. Прагнення до адаптивності також поширюється на інтеграцію додатків і налаштовані на замовлення моделі. Платформа обіцяє ранній доступ до нових функцій і пріоритетні запити функцій як частину їхньої пропозиції. Підводячи підсумок, re:tune надає зручне, ефективне та адаптоване рішення для створення додатків ШІ, які можуть допомогти просувати бізнес у всьому світі.
CloudKarafka
cloudkarafka.com
Apache Kafka — це високопродуктивна система обміну повідомленнями, яка використовується для надсилання даних між процесами, програмами та серверами. Усі повідомлення Kafka організовані за темами в кластері Apache Kafka, і звідти підключені служби можуть споживати ці повідомлення без затримки, створюючи швидку, надійну та масштабовану архітектуру. Apache Kafka створено для обробки великої кількості даних і є ідеальною системою обміну повідомленнями, коли потрібна висока пропускна здатність.
Qualified
qualified.com
Кваліфіковано - це платформа для генерації трубопроводів для команд доходу, які використовують Salesforce. Провідні бренди B2B, такі як Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtPot та VMware Trust, кваліфіковані для вирощування свого трубопроводу, використовуючи свої найбільші активи з продажу та маркетингу - корпоративний веб -сайт - для визначення найцінніших покупців, виявлення сигналів про наміри покупця та миттєво Почати розмови про продаж. Клієнти, які використовують кваліфіковані, повідомляють про збільшення зустрічей на 10 разів, 4 -кратне збільшення перетворення свинцю та збільшення трубопроводу на 6 разів. Кваліфікована, побудована на Salesforce, з'єднує веб-сайт із даними Salesforce для виявлення намірів покупця на основі рахунків та полегшення розмови про продаж у режимі реального часу. Кваліфіковано займає №1 на Salesforce AppExchange і займає №1 на понад 20 категорій на G2. Штаб -квартира в Сан -Франциско, кваліфікована, очолюють колишній Salesforce CMO Kraig Swensrud та колишній продукт Salesforce SVP Sean Whiteley та фінансуються Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures та Salesforce Ventures. Щоб дізнатися більше, відвідайте Qualified.com.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Botpress
botpress.com
Botpress — це генеративна платформа штучного інтелекту для створення чат-ботів ChatGPT, що дозволяє користувачам створювати чат-боти з інтуїтивно зрозумілим досвідом створення на основі найновіших LLM і GPT від OpenAI. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи GPT-Native Engine і Conversation Studio, яка надає редактор чат-ботів нового покоління. Крім того, платформа містить Hub, який є найбільшою колекцією інтеграцій, які користувачі можуть використовувати для інтеграції своїх чат-ботів з іншими інструментами та службами. Він також пропонує різноманітні ресурси, зокрема документацію, відеоуроки, SDK і форум спільноти на Discord. Botpress Cloud — це нова функція платформи, яку користувачі можуть випробувати, щоб швидше створювати та розгортати свої чат-боти, а Visual Flow Editor пропонує інтуїтивно зрозумілий візуальний редактор потоків, який дозволяє користувачам оживляти розмови своїх користувачів. Платформа також надає різноманітні готові інтеграції та навички, створені за допомогою найбільшої спільноти чат-ботів з відкритим вихідним кодом, що дозволяє користувачам пришвидшити процес створення. Користувачі можуть використовувати статистику платформи з аналізу аналітики, неправильного розуміння та аналізу настроїв, щоб постійно вдосконалювати свій чат-бот. Крім того, Botpress пропонує розгортання в один клік на всіх своїх каналах, щоб зустріти користувачів там, де вони є. Botpress довіряють тисячі організацій, і він створив різні шаблони, зокрема Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper і Language Tutor chatbots. Загалом, Botpress пропонує різноманітні інструменти та функції, які роблять створення та розгортання чат-ботів швидшим і легким.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — це платформа для залучення клієнтів із чатом у реальному часі, відстеженням відвідувачів веб-сайту та аналітичними можливостями, яка допомагає вам знати своїх відвідувачів, залучати їх і підтримувати клієнтів у режимі реального часу. Завантажений усіма функціями, які очікує клієнт, і багатьма іншими, включаючи відстеження відвідувачів у реальному часі, переклад чату в режимі реального часу, чат у прямому ефірі, автоматичні тригери чату, підрахунок потенційних клієнтів, аудіодзвінок, показ екрана, керування нецензурною лексикою, попередній перегляд чату, бот без коду, бот для відповідей, маршрутизація чату, внутрішній чат, мобільний додаток агента, SDK для iOS і Android, а також інтеграція з популярними каналами обміну миттєвими повідомленнями, такими як Whatsapp, Instagram, FB Messenger і Telegram. Все це на одній платформі.
Whippy
whippy.ai
Whippy — це потужна комунікаційна платформа для SMS і електронної пошти, розроблена для підвищення продуктивності бізнесу та залучення клієнтів за допомогою технологій автоматизації та штучного інтелекту. Основні продукти включають командну папку вхідних повідомлень, кампанії, автоматизацію, інтеграцію AI, послідовності, потоки та огляди. Універсальне рішення Whippy оптимізує комунікацію, плавно замінює численні інструменти та дає можливість підприємствам підвищити продуктивність і максимізувати свій розвиток.
Whatstool Business
whatstool.business
WhatStool Business-це все-в-одному бізнес-рішення WhatsApp, наші пропозиції включають офіційний API WhatsApp, чат, CRM на базі WhatsApp, автоматизація, інтеграція з багатьма інструментами тощо. Команда WhatStool зосереджена на створенні інструментів для WhatsApp та малого бізнесу, які ведуть свій бізнес чи маркетинг на WhatsApp. Ми будуємо більше додатків, таких як WhatsSave, які допомагають підприємствам зберегти нові номери, щоб використовувати їх для їх зростання.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
Cohere
cohere.com
Cohere — провідна платформа AI для підприємств. Наш штучний інтелект світового рівня унікально підходить для потреб бізнесу, відкриваючи безпрецедентну простоту використання, доступність і конфіденційність даних. Платформа Cohere не залежить від хмари, доступна через API як керований сервіс і може бути розгорнута у віртуальній приватній хмарі (VPC) або навіть на місці, щоб зустрітися з компаніями, де знаходяться їхні дані, пропонуючи найвищий рівень гнучкості та контролю. Cohere, заснована випускниками Google Brain і співавтором основоположної дослідницької статті Transformer, прагне трансформувати підприємства та їхні продукти за допомогою штучного інтелекту, який відкриває більш інтуїтивно зрозумілий спосіб генерувати, шукати та узагальнювати інформацію, ніж будь-коли раніше. Нас підтримує група глобальних інституційних і стратегічних інвесторів, зокрема Index Ventures, Oracle, NVIDIA, Salesforce Ventures, Inovia Capital, DTCP, Mirae Asset, Radical Ventures, Section 32 і Tiger Global, а також кілька світил штучного інтелекту, зокрема Джеффрі Хінтон. , Джефф Дін, Фей-Фей Лі, Пітер Аббіл і Ракель Уртасун.
Drift
drift.com
Drift®, компанія, що займається розмовним штучним інтелектом і розмовами, надихає компанії створювати привабливіший досвід для клієнтів, розмовляючи по одній розмові. Його орієнтована на людину платформа на основі штучного інтелекту слухає, розуміє та вчиться у покупців, щоб надавати персоналізований досвід і рекомендації в кожній точці взаємодії. Drift створює світ, де штучний інтелект працює для людей, перетворюючи розмови на стосунки. Drift допомагає тисячам клієнтів по всьому світу перетворити дані розмови та поведінку покупців у глибші стосунки, більше конвеєрів і більший дохід. Піонер у сфері розмовного маркетингу, компанія була заснована в 2015 році, щоб допомогти усунути тертя в процесі купівлі B2B. Оскільки очікування покупців продовжують зростати, а штучний інтелект стає центральним у забезпеченні значущої подорожі клієнтів у масштабі, Drift руйнує створену ним категорію.
Payhip
payhip.com
Payhip – це найпростіший спосіб продавати цифрові завантаження та курси. Ми легко продаємо та рекламуємо ваші електронні книги, курси, програмне забезпечення, дизайнерські ресурси, музику чи будь-які цифрові продукти безпосередньо вашим клієнтам. Payhip допоможе вам.
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT Chatbot спрощує процес створення індивідуальних галузевих чат-ботів без програмування. Наш конструктор чат-ботів наступного покоління на основі ШІ та GPT дозволяє користувачам швидко створювати та навчати ботів із власними даними всього за кілька хвилин. Отримайте максимум від штучного інтелекту та заощадьте час і гроші за допомогою чат-бота YourGPT. YourGPT пропонує передові продукти AI та GPT, розроблені для задоволення ваших унікальних потреб. * Покращуйте підтримку клієнтів за допомогою нашого потужного чат-бота зі штучним інтелектом * Створюйте готові програми LLM за допомогою LLM Spark.
WATI
wati.io
Переосмислюючи залучення клієнтів, Wati є провідною платформою для спілкування, побудованою на Business API WhatsApp. Наше просте у використанні програмне забезпечення дає змогу 8000+ компаніям у 100+ країнах проводити персоналізовані розмови в реальному часі в масштабі. Завдяки інноваційним рішенням ШІ ми змінюємо спосіб спілкування компаній: * Спільні папки вхідних повідомлень дозволяють безперешкодно співпрацювати * Потужна автоматизація підвищує ефективність * Трансляція повідомлень залучає клієнтів * Інтелектуальні чат-боти забезпечують миттєву підтримку Як швидкозростаючий глобальний стартап SaaS, ми захоплені використанням технологій для побудови значущих відносин між компаніями та клієнтами. Наша талановита, цілеспрямована команда об’єднана баченням розширення можливостей організацій і переосмислення зв’язків через змістовні розмови.
Appy Pie
appypie.com
Одна всеохоплююча платформа з усіма AI та рішеннями без коду, щоб розпочати, керувати та розвивати свій бізнес. Appy Pie має набір продуктів і послуг, які можуть допомогти будь-якому бізнесу досягти успіху в комплексній манері, використовуючи найновіші безкодові технології для мобільних додатків, веб-сайтів, чат-ботів, автоматизації, дизайну, бази знань, служби підтримки та багато іншого.
AITable
aitable.ai
AITE-це революційна платформа розробки AI без коду, яка робить створення власного AI Chatgpt зі столами за 1 клацанням. Використовуючи свої унікальні дані, Aite дозволяє навчити власну версію вдосконаленої системи Chatgpt, слугуючи 24/7 Chatbot Chatbot або Assistant Chatgpt Assistant. Це виключає складності кодування, пропонуючи безперебійну та без зусиль налаштування. З Aitite ви не просто отримуєте помічник AI - ви створюєте розумне, чуйне та індивідуальне рішення для потреб вашого бізнесу.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo — це робочий простір, у якому можна створювати будь-що — від опитувань до веб-програм і порталів — усе в одному місці. Formaloo поставляється з набором потужних будівельних блоків для збору, упорядкування та розуміння ваших даних. Команди будь-якого розміру використовують Formaloo для створення опитувань про зацікавленість, порталів членства, дошок оголошень, чат-ботів і багатьох інших інструментів для залучення аудиторії.
Support Guy
supportguy.co
SupportGuy.co — це платформа, призначена для надання допомоги та вказівок з різноманітних тем. Незалежно від того, чи виникли у вас технічні проблеми з вашими пристроями, потрібна порада з особистих питань чи професійна допомога в певній галузі, SupportGuy.co пропонує низку ресурсів для підтримки. Від посібників із усунення несправностей і підручників до персоналізованих консультацій з експертами, платформа має на меті вирішити ваші проблеми та допомогти вам знайти ефективні рішення. Завдяки зручному інтерфейсу та підходу, орієнтованому на спільноту, SupportGuy.co прагне надати людям можливість долати труднощі та приймати обґрунтовані рішення. Незалежно від того, чи ви любитель технологій, вирішуєте проблеми чи хтось, хто потребує допомоги, SupportGuy.co тут, щоб підтримати вас на кожному кроці.
Capacity
capacity.com
У кожній компанії є клієнти та співробітники, які потребують підтримки. Із зростанням вимог зростають і квитки, електронні листи та телефонні дзвінки, які потребують уваги, створюючи повторюваний, дорогий і болісний процес підтримки, який змушує клієнтів чекати, а команди перевантажені. Capacity — це платформа автоматизації підтримки, яка використовує практичний і генеративний штучний інтелект для відхилення квитків, електронних листів і телефонних дзвінків, щоб ваша команда могла працювати якнайкраще. Ми пропонуємо рішення для самообслуговування, допомоги агентам, кампаній і робочих процесів для понад 2000 компаній у всьому світі. Сьогодні Capacity автоматизує підтримку через чат, SMS, голосовий зв’язок, Інтернет, електронну пошту, служби підтримки тощо на одній єдиній платформі, яка базується на технології та талантах Cereproc, Denim Social, Envision, Linc, Lucy, LumenVox, SmartAction і Textel. Capacity була заснована в 2017 році Девідом Карандишем і Крісом Сімсом і є частиною інкубатора Equity.com. Наша штаб-квартира розташована в Сент-Луїсі.
Zappr.AI
zappr.ai
Створіть чат-бота на основі штучного інтелекту, який навчено використовувати ваші дані. Просто завантаживши PDF-файл або надавши посилання на веб-сайт, ви можете отримати чат-бота, схожого на ChatGPT, який зможе відповісти на будь-які запитання, пов’язані з вашим документом.
SOCi
meetsoci.com
SOCi — це провідна хмара спільного маркетингу для компаній, що працюють у кількох місцях. Ми надаємо можливість таким компаніям, як Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon і Ford, автоматизувати та масштабувати свої маркетингові зусилля в усіх місцях і цифрових каналах таким чином, щоб вони були орієнтовані на бренд, вдосконалювалися на місцевому рівні та об’єднували дані. Завдяки використанню найкращого у своєму класі генеративного штучного інтелекту та машинного навчання платформа SOCi Genius надає підприємствам, які працюють у кількох місцях, практичну інформацію та рекомендації, одночасно автоматизуючи їхні найважливіші робочі процеси в масштабі. За допомогою SOCi компанії можуть зміцнити свою цифрову присутність у локальному пошуку та соціальних сторінках, одночасно захищаючи свою онлайн-репутацію, сприяючи покращенню залученості клієнтів і досягненню найкращих результатів на ринку. Технологія масштабованої та централізованої платформи SOCi надає всі інструменти, необхідні компаніям із кількома локаціями та багатоквартирними компаніями для керування своїми локалізованими маркетинговими зусиллями, зокрема: Інтуїтивно зрозуміла інформаційна панель – після входу в SOCi користувачів зустрічає високорівнева, але всеосяжна та зручна для читання інформаційна панель, яка висвітлює аналітику, ефективність вмісту в усіх місцях за допомогою SOCi, розмови та коментарі, які потребують уваги, останні огляди тощо! * Списки: підніміть видимість вашого місцевого пошуку на новий рівень, забезпечивши точну та послідовну інформацію в сотнях або тисячах бізнес-списків. * Прослуховування: знайдіть і створіть автентичну стратегію вмісту, багаті профілі аудиторії та підтвердьте рентабельність інвестицій своєї стратегії кампанії за допомогою прослуховування. Слухайте своїх конкурентів, створюйте аналіз настроїв і контент, створений користувачами, і все це за допомогою SOCi. * Локальні сторінки/локатор: запропонуйте брендований і локалізований шлях споживача, від обізнаності до конверсії, на тисячах сторінок, оптимізованих для пошуку. * Відгуки: координуйте узгоджені з брендом відповіді на відгуки, відстежуйте настрої відгуків і аналізуйте репутацію конкурентів, щоб змінити свою репутацію всюди. * Соціальна мережа: дає змогу корпоративним і місцевим командам реагувати на соціальні заходи в рамках бренду та публікувати найефективніший соціальний вміст за допомогою спрощених робочих процесів у кількох місцях. * Опитування: утримуйте та збільшуйте кількість своїх клієнтів, активно збираючи та керуючи відгуками клієнтів за допомогою найпотужнішого рішення для проведення опитувань для місцевих маркетологів. * Оголошення: розширення можливостей маркетологів, які працюють у різних місцях, для ефективного керування локалізованими соціальними рекламними кампаніями та розширеними публікаціями в 100 або 1000 місцях. * SmartBot: Стимулюйте взаємодію в режимі реального часу та створюйте потенційних клієнтів 24/7 у всіх місцях за допомогою автоматизованих чат-ботів в облікових записах Facebook Messenger і Google Business Messages, можливостей SMS. Легко створюйте локалізовані теми в масштабі за лічені хвилини та починайте збирати інформацію про клієнтів і ніколи не пропустіть потенційного потенційного клієнта. * Статистика та звітність: дізнайтеся, які локації є ефективними, а які – ні, і використовуйте цю статистику для розробки вашої локалізованої маркетингової стратегії. Налаштуйте високовізуальні, захоплюючі звіти з кількома варіантами доставки. SOCi Go (мобільний додаток): та сама основна платформа SOCi, яку ви любите, тепер на мобільному пристрої. Публікуйте вміст, відповідайте клієнтам і отримуйте сповіщення на будь-якому мобільному пристрої в будь-який час. SOCi служить інфраструктурою, на якій керуються десятки тисяч локальних сторінок. SOCi повністю інтегровано з найпопулярнішими мережами пошуку, соціальних медіа та управління репутацією, такими як Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google My Business, Yelp тощо.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly дозволяє компаніям легко створювати та надсилати автоматизовані, інтерактивні та персоналізовані маркетингові кампанії через WhatsApp у великих масштабах. Це сприяє двосторонній розмові (на відміну від SMS та електронної пошти), де потенційні клієнти та клієнти можуть вибрати шлях до покупки, збільшуючи залучення разом із конверсіями. Connectly також централізує спілкування з клієнтами в об’єднаній папці «Вхідні» – через WhatsApp, SMS, Facebook Messenger та Instagram – що дозволяє компаніям сегментувати свою аудиторію та приймати рішення на основі даних на основі розумних звітів.
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First — це платформа чат-ботів на основі штучного інтелекту, розроблена для революції в підтримці клієнтів і взаємодії з ними. Наш чат-бот Milly, керований штучним інтелектом, оснащений передовою технологією обробки природної мови, яка дозволяє йому розуміти запити клієнтів і відповідати на них у режимі реального часу, 24/7. Завдяки повній інтеграції у ваш існуючий довідковий центр і легкому налаштуванню SAAS First забезпечує постійну взаємодію з брендом, скорочуючи час відповіді та покращуючи задоволеність клієнтів.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — це універсальна платформа спілкування з клієнтами для підтримки, маркетингу та продажів. Він поєднує в собі набір інструментів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес: 👉 Багатоканальний чат 👉 Чат-боти 👉 Спільна папка "Вхідні". 👉 База знань 👉 Електронний маркетинг 👉 Спливаючі вікна 👉 CRM
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer — це платформа персонального помічника на основі штучного інтелекту, яка об’єднує передові моделі штучного інтелекту, такі як ChatGPT від OpenAI, Gemini та PaLM від Google, Llama від Meta та Claude від Anthropic. Він пропонує уніфікований досвід за допомогою мобільної програми, веб-програми та розширення Chrome, надаючи рішення, адаптовані до індивідуальних потреб. Функції включають готові підказки для чату, спеціальні робочі процеси та бездоганну інтеграцію з інструментами сторонніх розробників. Get Answer призначений для підвищення продуктивності та спрощення завдань для користувачів, починаючи від студентів і розробників до власників бізнесу та дизайнерів.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також створювати цільові сторінки всього за 15 хвилин. SendPulse також пропонує платформу для створення онлайн-курсів. Ви можете легко відстежувати всі свої маркетингові дії та інформацію про клієнтів за допомогою безкоштовної CRM від SendPulse.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat — це безкоштовний чат для онлайн-бізнесу, який дозволяє спілкуватися зі своїми клієнтами в режимі реального часу. Він пропонує вам побудувати 360° систему підтримки клієнтів і підключати воронки повідомлень, пропонувати дзвінки, вільно конфігурувати та налаштовувати.
Mevo
usemevo.com
Mevo — це простий у користуванні конструктор чат-ботів, який має опції на основі правил і штучного інтелекту, безліч шаблонів тощо. За допомогою Mevo ви можете створити та опублікувати сторінку чат-бота, а також інтегрувати її як спливаюче вікно на свою цільову сторінку за лічені хвилини без жодного досвіду кодування завдяки зручному інтерфейсу перетягування. Mevo пропонує різноманітні функції, щоб полегшити процес збору інформації, включаючи аналітику взаємодії, повтори сеансів і можливість експорту ваших даних у формат CSV. Ви також можете налаштувати свій чат-бот за допомогою власного бренду та встановити початкові та резервні повідомлення, які ваш бот використовуватиме у разі відсутності відповіді.
Simple Phones
simplephones.ai
Simple Phones надає підприємствам телефонний агент зі штучним інтелектом, який відповідає на дзвінки від їх імені, тож вони ніколи не пропускають дзвінок від клієнта. Агент також може здійснювати вихідні дзвінки для зв’язку з клієнтами, підтримувати зв’язок із потенційними клієнтами та здійснювати холодні дзвінки на автопілоті.
WayMore
waymore.io
WayMore — це інноваційна багатоканальна маркетингова хмарна платформа «все в одному», яка складається з безлічі різних інструментів, спрямованих на збільшення продажів і зниження маркетингових витрат. Високі технології платформи базуються на зборі даних, аналітиці, автоматизації та цифровому маркетингу. WayMore призначений для всіх компаній, незалежно від галузі чи розміру. Простий дизайн платформи робить роботу користувача дуже легкою. як? * Помістіть своїх клієнтів у центр комплексного підходу. * Консолідуйте всі свої джерела даних. Аналізуйте дані за допомогою штучного інтелекту, щоб краще зрозуміти свою аудиторію. * Мікросегментуйте свою аудиторію, щоб максимізувати рівень залучення. * Спілкуйтеся з кожним сегментом аудиторії за допомогою потрібного каналу, у потрібний момент і з потрібним вмістом. * Впроваджуйте автоматизацію, щоб уникнути ручних завдань. чому * Перетворення потенційних клієнтів призводить до лояльних клієнтів. * Економте час і зусилля.
Tars
hellotars.com
Tars допомагає командам з маркетингу та обслуговування клієнтів оптимізувати воронки конверсії, автоматизувати взаємодію з клієнтами та переосмислити взаємодію з клієнтами за допомогою чат-ботів. На цільовій сторінці чат-бота або бесіди відвідувачів вітає автоматизований чат-бот, який починає текстову розмову, схожу на людину, надає їм лише релевантну інформацію про ваш продукт/послуги та запитує їх контактну інформацію в потрібний момент. Завдяки такому підходу користувачі не будуть перевантажені всією інформацією, наведеною на типовій статичній цільовій сторінці, і вони зосереджені на одній розмові з чат-ботом. Це збільшує шанси, що користувач надасть свою інформацію та перетворить її на потенційного клієнта для вас. Нам довіряють понад 500 світових брендів, як-от Vodafone, American Express, Bosch, Каліфорнійський університет, Adobe, Daimler тощо. Tars містить найбільшу бібліотеку шаблонів чат-ботів у світі з понад 950 шаблонами чат-ботів у різних галузях і варіантах використання.
Warmly
warmly.ai
Warmly — це перша автономна платформа оркестровки продажів, створена спеціально для команд малого та середнього бізнесу. Платформа керує метаданими з інструментів підтримки продажів, намірів B2B та інструментів збагачення для ідентифікації, відстеження та зв’язку з відвідувачами веб-сайту, які готові до конверсії. Автоматично агрегуючи дані та інтегруючи аналітичні дані з різних платформ, Warmly організовує найефективніший наступний крок для стимулювання кваліфікованих розмов для команди продажів. Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Їхня платформа AI Warm Leads Platform висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про намір купувати на вашому веб-сайті, вихідні послуги та CRM. Потім вони допомагають вам закрити цей конвеєр теплим, привабливим способом. Крім того, їхній набір безкоштовних інструментів продажу допоможе вашій команді краще спілкуватися з потенційними клієнтами у вашому календарі та на Zoom за допомогою відзначеного нагородами додатка Essential Zoom.
Glider AI
glider.ai
Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, переможець 2021 SIA за найінноваційнішу HR-технологію, надає рішення для найму, включаючи віртуальне оцінювання, кодування/відеоінтерв’ю, екранних ботів тощо для масштабування найму висококваліфікованих спеціалістів для підприємств, кадрових фірм і MSP. Глобальні бренди, такі як Intuit, PwC, Amazon і Capital One, довіряють Glider перевірці якості кандидатів і відповідності будь-якій посаді в будь-якій галузі. У середньому клієнти відзначають 3-кратну кількість працевлаштувань, 50% скорочення часу до заповнення та 98% підвищення задоволеності кандидатів. Для отримання додаткової інформації відвідайте Glider AI.
OnceHub
oncehub.com
Один раз допомагає організаціям великим та малим для швидких продажів та впорядкувати надання послуг із плануванням призначення та цифровими рішеннями, які адаптуються до уподобань своїх клієнтів у режимі реального часу. Раніше відомий як HadeOnce, ми широко визнані лідером в онлайн-бронюваннях та календарі, але наша пропозиція виходить далеко за рамки цього на провідний ринок інструментів, призначених для захоплення, кваліфікації, залучення та конвертування потенційних клієнтів з максимальною ефективністю та регуляторним- сумісна безпека. Фрілансери, власники-оператори, агенти, філії та власні команди в кожній галузі покладаються на нас, щоб збільшити свої цифрові продажі та маркетинг, досягти своїх цілей набору та надання якісних послуг, один на один або в команді, особисто , віддалено, або обидва. Можливості екрану та ваги, автоматично направляйте їх до відповідного персоналу, керувати ресурсними басейнами для співпраці в команді, а також резервні кімнати чи обладнання, коли ви їдете. Коли час підходить, стрибайте на дзвінок, перейдіть на відео або поспілкуйтеся в прямому ефірі. Почніть безкоштовно, потім оновіть свій план. Почати просте. Близький неймовірний.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai — це комплексна платформа, яка дозволяє користувачам створювати та розгортати користувацькі чат-боти ШІ та генеративні моделі ШІ (GPT) для різноманітних бізнес-додатків. Основні функції та можливості платформи включають: * Простота використання: на веб-сайті наголошується, що ChatBotBuilder.ai — це «найшвидший і найпростіший спосіб створення власних чат-ботів і GPT», не вимагаючи великих технічних знань. * Гнучка інтеграція: платформа підтримує інтеграцію з тисячами програм і дозволяє користувачам підключати свої інструменти та команди, щоб отримати конкурентну перевагу. * Передовий штучний інтелект: ChatBotBuilder.ai використовує новітні великі мовні моделі (LLM) і технології штучного інтелекту для роботи складних чат-ботів і GPT. * Налаштування: користувачі можуть налаштувати зовнішній вигляд, функціональність і поведінку своїх чат-ботів за допомогою зручного інтерфейсу платформи. * Багатоканальна підтримка: чат-боти можна інтегрувати в кілька каналів, включаючи веб-сайти, соціальні мережі, електронну пошту та голос. * Маркетингові інструменти: Платформа надає вбудовані маркетингові функції, які допомагають користувачам ефективніше залучати клієнтів за допомогою чат-ботів. * Аналітика: потужні аналітичні можливості дозволяють користувачам відстежувати й оптимізувати продуктивність своїх чат-ботів. Веб-сайт позиціонує ChatBotBuilder.ai як «Найкращий у світі конструктор чат-ботів зі штучним інтелектом у 2024 році», обслуговуючи підприємства та організації, які прагнуть автоматизувати обслуговування клієнтів, спростити спілкування та покращити взаємодію з користувачами завдяки потужності ШІ. Платформа пропонує як план Pro для окремих користувачів, так і план White Label Enterprise для агентств і великих організацій, які хочуть створити власні фірмові рішення для чат-ботів. Загалом ChatBotBuilder.ai здається всеохоплюючою платформою без коду, розробленою для того, щоб компанії будь-якого розміру могли використовувати переваги передових чат-ботів ШІ та генеративних моделей ШІ.
Almo Chat
almochat.com
Almo Chat — це спеціальний чат-бот на основі штучного інтелекту, який навчається на вашому вмісті та базі знань (веб-сайт, документи, текст, запитання та відповіді). Almo Chat допомагає компаніям покращити взаємодію з клієнтами та забезпечити цілодобову підтримку клієнтів і вирішення проблем. Almo Chat також може допомогти збирати інформацію про користувачів і відгуки.
LiveChatAI
livechatai.com
LiveChatAI — це рішення чат-бота зі штучним інтелектом, яке можна навчати за допомогою ваших власних бізнес-даних, таких як вміст веб-сайту, PDF-файли та запитання та відповіді. Це дозволяє чат-боту надавати персоналізовані та обґрунтовані відповіді на запити клієнтів. Основні функції LiveChatAI включають: * Можливість інтегрувати чат-бот на ваш веб-сайт, Slack, WhatsApp та інші платформи * 70% середня швидкість вирішення AI, що допомагає зменшити кількість підтримки * Миттєва локалізація на 95 мовах, долаючи мовні бар’єри * Повна інтеграція людської підтримки, коли це необхідно * Для налаштування чат-бота та керування ним не потрібні знання штучного інтелекту LiveChatAI працює на основі технології OpenAI і може вирішувати складні проблеми, надаючи безпечні та точні відповіді. Він може навчатися безпосередньо з унікального вмісту вашого бренду, щоб забезпечити персоналізовану взаємодію з клієнтами. Платформа підтримує такі функції, як додавання спеціальних запитань і відповідей, PDF/текстового вмісту та інтеграція всього вашого веб-сайту чи довідкового центру. Це також забезпечує прозорість відповідей ШІ. LiveChatAI користується довірою понад 2000 компаній у всьому світі, і рекламується, що він трансформує підтримку клієнтів, зменшуючи кількість, миттєво відповідаючи на запитання, забезпечуючи надійного бота зі штучним інтелектом і працюючи на різних платформах і мовах. Платформа пропонує доступні ціни на основі кількості повідомлень, а не загальної кількості клієнтів, і включає такі функції, як необмежена кількість ботів зі штучним інтелектом, живий чат із людьми та доступ API до навчених даних. Підводячи підсумок, LiveChatAI — це комплексне рішення для чат-бота на базі штучного інтелекту, яке можна адаптувати до потреб вашого бізнесу, забезпечуючи інтелектуальне залучення клієнтів і підтримку за кількома каналами.
BMC
bmc.com
BMC допомагає клієнтам керувати та винаходити свій бізнес з відкритими, масштабованими та модульними рішеннями для складних ІТ -проблем. BMC працює з 86% Forbes Global 50 та клієнтами та партнерами у всьому світі, щоб створити своє майбутнє. З нашою історією інновацій, провідних галузей автоматизації, операцій та рішення щодо управління послугами в поєднанні з неперевершеною гнучкістю ми допомагаємо організаціям звільнити час та простір, щоб стати автономним цифровим підприємством, яке завойовує майбутні можливості.
Typebot
typebot.io
Typebot — це конструктор чат-ботів із відкритим кодом. Це дозволяє візуально створювати просунуті чат-боти, вставляти їх будь-де у ваші веб-/мобільні програми та збирати результати в режимі реального часу. Typebot спрощує створення просунутих чат-ботів. Він забезпечує будівельний блок, який адаптується до будь-якого бізнес-випадку використання. Я регулярно вдосконалюю Typebot, виправляючи помилки, додаючи нові функції та покращуючи продуктивність. Typebot надає потужні блоки для створення унікальних чатів. Вставте їх у будь-яке місце у своїх веб-/мобільних програмах і почніть збирати результати, як чарівна магія.
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