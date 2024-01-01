KEBS — це бізнес-пакет, створений, щоб полегшити життя індустрії професійних послуг. Цей сучасний ERP дозволить підприємствам скоротити витрати та витоки ресурсів, а також збільшити свою продуктивність і прибутковість у 10 разів. Організації, незалежно від свого розміру та масштабу, можуть оптимізувати й автоматизувати свої повсякденні завдання та з легкістю створити безперебійний робочий процес. Наші клієнти по всьому світу вражені тим, як працює KEBS - зробили дані єдиним джерелом правди - збільшення утримання співробітників на 76% - забезпечувала своєчасну реалізацію проектів у межах бюджету - збільшив дохід до 5 разів, ніж раніше - привнесла більше прозорості в організацію - зробили своїх працівників більш відповідальними - задоволені клієнти в 10 разів краще, ніж раніше KEBS є комплексним. Отже, це єдиний бізнес-пакет, який вам коли-небудь знадобиться.

Вебсайт: kebs.ai

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