Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «KEBS» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
KEBS — це бізнес-пакет, створений, щоб полегшити життя індустрії професійних послуг. Цей сучасний ERP дозволить підприємствам скоротити витрати та витоки ресурсів, а також збільшити свою продуктивність і прибутковість у 10 разів.
Організації, незалежно від свого розміру та масштабу, можуть оптимізувати й автоматизувати свої повсякденні завдання та з легкістю створити безперебійний робочий процес.
Наші клієнти по всьому світу вражені тим, як працює KEBS
- зробили дані єдиним джерелом правди
- збільшення утримання співробітників на 76%
- забезпечувала своєчасну реалізацію проектів у межах бюджету
- збільшив дохід до 5 разів, ніж раніше
- привнесла більше прозорості в організацію
- зробили своїх працівників більш відповідальними
- задоволені клієнти в 10 разів краще, ніж раніше
KEBS є комплексним. Отже, це єдиний бізнес-пакет, який вам коли-небудь знадобиться.
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