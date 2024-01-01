BotSpace — це платформа B2B на ранній стадії, яка швидко розвивається, для компаній, яка автоматизує підтримку клієнтів і залучення до Whatsapp. Завдяки нашому передовому програмному забезпеченню для взаємодії з клієнтами, створеному на Business API WhatsApp, компанії тепер можуть вести персоналізовані розмови, бути легко доступними та взаємодіяти зі своїми клієнтами в реальному часі – у масштабі! Це стало можливим завдяки зручній у використанні платформі BotSpace, яку можна створити та запустити в найкоротші терміни. У результаті малий і середній бізнес швидко охопив платформу, і тисячі клієнтів у 13 країнах тепер використовують BotSpace лише за рік після запуску.

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Вебсайт: bot.space

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