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BotSpace

BotSpace

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Вебсайт: bot.space

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

BotSpace — це платформа B2B на ранній стадії, яка швидко розвивається, для компаній, яка автоматизує підтримку клієнтів і залучення до Whatsapp. Завдяки нашому передовому програмному забезпеченню для взаємодії з клієнтами, створеному на Business API WhatsApp, компанії тепер можуть вести персоналізовані розмови, бути легко доступними та взаємодіяти зі своїми клієнтами в реальному часі – у масштабі! Це стало можливим завдяки зручній у використанні платформі BotSpace, яку можна створити та запустити в найкоротші терміни. У результаті малий і середній бізнес швидко охопив платформу, і тисячі клієнтів у 13 країнах тепер використовують BotSpace лише за рік після запуску.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для платформ ботів

Вебсайт: bot.space

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «BotSpace». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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