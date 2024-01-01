Precoro — це хмарне рішення для оптимізації процесу закупівель. Більше ніяких трудомістких ручних процедур і помилок людського фактору. Лише автоматизовані операції та централізовані процеси закупівель. - Схвалюйте документи в 2,5 рази швидше з будь-якого пристрою за допомогою електронної пошти або сповіщень Slack. Оптимізуйте робочий процес затвердження, додавши необхідну кількість кроків і призначивши конкретні ролі для колег. - Економія до 19% вашого бюджету покупки. Відстежуйте знижки та ніколи не витрачайте більше запланованого. Підвищення прозорості грошових потоків шляхом моніторингу корпоративних витрат (включно з відшкодуваннями). Отримуйте чітку аналітику та глибокі звіти, щоб більш продумано планувати свою стратегію закупівель. - Зменшити введення даних вручну. Створюйте, затверджуйте та відстежуйте замовлення на замовлення лише кількома клацаннями миші або перенесіть свої замовлення з Amazon Business через Punch-in. Керуйте постачальниками, каталогами товарів, інвентарем тощо на одній платформі. - З’єднайте Precoro зі своїм ERP та іншими бізнес-інструментами за допомогою готових інтеграцій (NetSuite, QuickBooks Online, Xero) або безкоштовного API. Забудьте про повторні платежі та ручне зіставлення документів. - Зберігайте всі ваші дані в безпеці за допомогою SSO та надійної двофакторної автентифікації. Зручний інтерфейс Precoro дозволяє забути про складну адаптацію та тривале навчання. Ви отримаєте консультацію та підтримку від свого CSM у будь-який час, коли вам це знадобиться. Precoro надає вам доступ до всіх функцій і регулярно оновлюється. З повагою, команда Precoro

Вебсайт: precoro.com

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