Precoro

Precoro

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: precoro.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Precoro» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Precoro — це хмарне рішення для оптимізації процесу закупівель. Більше ніяких трудомістких ручних процедур і помилок людського фактору. Лише автоматизовані операції та централізовані процеси закупівель. - Схвалюйте документи в 2,5 рази швидше з будь-якого пристрою за допомогою електронної пошти або сповіщень Slack. Оптимізуйте робочий процес затвердження, додавши необхідну кількість кроків і призначивши конкретні ролі для колег. - Економія до 19% вашого бюджету покупки. Відстежуйте знижки та ніколи не витрачайте більше запланованого. Підвищення прозорості грошових потоків шляхом моніторингу корпоративних витрат (включно з відшкодуваннями). Отримуйте чітку аналітику та глибокі звіти, щоб більш продумано планувати свою стратегію закупівель. - Зменшити введення даних вручну. Створюйте, затверджуйте та відстежуйте замовлення на замовлення лише кількома клацаннями миші або перенесіть свої замовлення з Amazon Business через Punch-in. Керуйте постачальниками, каталогами товарів, інвентарем тощо на одній платформі. - З’єднайте Precoro зі своїм ERP та іншими бізнес-інструментами за допомогою готових інтеграцій (NetSuite, QuickBooks Online, Xero) або безкоштовного API. Забудьте про повторні платежі та ручне зіставлення документів. - Зберігайте всі ваші дані в безпеці за допомогою SSO та надійної двофакторної автентифікації. Зручний інтерфейс Precoro дозволяє забути про складну адаптацію та тривале навчання. Ви отримаєте консультацію та підтримку від свого CSM у будь-який час, коли вам це знадобиться. Precoro надає вам доступ до всіх функцій і регулярно оновлюється. З повагою, команда Precoro
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для управління витратами

Вебсайт: precoro.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Precoro». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

qonto.com

Вам також може сподобатися

Vroozi

Vroozi

vroozi.com

myCigna

myCigna

my.cigna.com

Acquirell

Acquirell

acquirell.com

Teampay

Teampay

teampay.co

Procurify

Procurify

procurify.com

Fraxion

Fraxion

fraxion.biz

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Factor

Factor

factor.io

Pleo

Pleo

pleo.io

Proqura

Proqura

proqura.com

Anvyl

Anvyl

anvyl.com

TalentHR

TalentHR

talenthr.io

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності