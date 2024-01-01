Fraxion

Fraxion

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Вебсайт: fraxion.biz

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Зручне рішення Fraxion, якому довіряють компанії середнього розміру по всьому світу, забезпечує ефективність закупівель і проактивне управління витратами. Автоматизуйте процеси закупівель, витрат і AP, забезпечуючи підзвітність і дотримання затверджених бюджетів і політик протягом усього процесу закупівель, щоб зменшити операційні витрати. Легко відстежуйте, керуйте та аналізуйте витрати для прийняття обґрунтованих рішень, повної видимості витрат і можливості перевірки. Комплексні функції пакету закупівель до оплати від Fraxion: - Заявки на закупівлю та індивідуальні схвалення - Контроль бюджету та політики - Автоматизація замовлень на купівлю - Отримання, зіставлення рахунків-фактур і затвердження рахунків-фактур - Автоматизація AP на основі ШІ - Аналітика витрат, аналіз спільноти та звітність - PunchOut & PunchIn - Внутрішні каталоги - Управління витратами - Мобільний додаток - Інтеграція ERP/системи бухгалтерського обліку Дозвольте своїй команді витрачати відповідально, де б вони не були з Fraxion.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для управління витратами

Вебсайт: fraxion.biz

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Альтернативи

Workday

Workday

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Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

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Deskera

Deskera

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Teampay

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Acquirell

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