Зручне рішення Fraxion, якому довіряють компанії середнього розміру по всьому світу, забезпечує ефективність закупівель і проактивне управління витратами. Автоматизуйте процеси закупівель, витрат і AP, забезпечуючи підзвітність і дотримання затверджених бюджетів і політик протягом усього процесу закупівель, щоб зменшити операційні витрати. Легко відстежуйте, керуйте та аналізуйте витрати для прийняття обґрунтованих рішень, повної видимості витрат і можливості перевірки. Комплексні функції пакету закупівель до оплати від Fraxion: - Заявки на закупівлю та індивідуальні схвалення - Контроль бюджету та політики - Автоматизація замовлень на купівлю - Отримання, зіставлення рахунків-фактур і затвердження рахунків-фактур - Автоматизація AP на основі ШІ - Аналітика витрат, аналіз спільноти та звітність - PunchOut & PunchIn - Внутрішні каталоги - Управління витратами - Мобільний додаток - Інтеграція ERP/системи бухгалтерського обліку Дозвольте своїй команді витрачати відповідально, де б вони не були з Fraxion.

Вебсайт: fraxion.biz

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Fraxion». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.