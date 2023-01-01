WebCatalog
Yokoy

Yokoy

yokoy.ai

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Yokoy» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Керуйте всіма витратами за допомогою штучного інтелекту та заощаджуйте час і гроші ✓повністю автоматизовано ✓індивідуально ✓захищено від перегляду

Вебсайт: yokoy.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Yokoy». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Dokka

Dokka

dokka.com

Orderflo

Orderflo

orderflo.io

Thundercontent

Thundercontent

thundercontent.com

Usage AI

Usage AI

usage.ai

Udhaar Book

Udhaar Book

udhaar.pk

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

Emerge

Emerge

emergemarket.com

Azibo

Azibo

azibo.com

Emburse Certify

Emburse Certify

certify.com

Coinprofile

Coinprofile

coinprofile.com

Vic.ai

Vic.ai

vic.ai

Procys

Procys

procys.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності