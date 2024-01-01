Teampay

Teampay

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Вебсайт: teampay.co

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Універсальне управління витратами Teampay містить вбудовані елементи керування, які заздалегідь забезпечують дотримання вашої політики та дозволяють керувати всіма витратами компанії в одному місці. У той час як фінансові команди зберігають повний контроль, менеджери та співробітники отримують інформацію про фактичні витрати в режимі реального часу, що дає їм змогу швидко здійснювати покупки відповідно до вимог. Teampay дозволяє кожному в компанії купувати те, що йому потрібно, водночас забезпечуючи фінансовому відділу спокій завдяки автоматизованим робочим процесам закупівель і звірці. За допомогою Teampay ви можете керувати всіма типами покупок, зробленими будь-ким, від кінця до кінця. Співробітники люблять легкий досвід, а фінансові команди можуть дихати спокійно, знаючи, що всі витрати попередньо закодовані та затверджені. Teampay безпосередньо інтегрується з Quickbooks Online, Xero, Intacct, Netsuite та Microsoft Dynamics 365 Business Central і Finance & Operations.
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення для управління витратами

Вебсайт: teampay.co

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Альтернативи

Workday

Workday

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Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

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