Універсальне управління витратами Teampay містить вбудовані елементи керування, які заздалегідь забезпечують дотримання вашої політики та дозволяють керувати всіма витратами компанії в одному місці. У той час як фінансові команди зберігають повний контроль, менеджери та співробітники отримують інформацію про фактичні витрати в режимі реального часу, що дає їм змогу швидко здійснювати покупки відповідно до вимог. Teampay дозволяє кожному в компанії купувати те, що йому потрібно, водночас забезпечуючи фінансовому відділу спокій завдяки автоматизованим робочим процесам закупівель і звірці. За допомогою Teampay ви можете керувати всіма типами покупок, зробленими будь-ким, від кінця до кінця. Співробітники люблять легкий досвід, а фінансові команди можуть дихати спокійно, знаючи, що всі витрати попередньо закодовані та затверджені. Teampay безпосередньо інтегрується з Quickbooks Online, Xero, Intacct, Netsuite та Microsoft Dynamics 365 Business Central і Finance & Operations.

Вебсайт: teampay.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Teampay». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.