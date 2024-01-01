InLoox — це сучасна платформа для управління проектами та портфоліо, яка дозволяє командам і відділам у всій компанії надійно планувати, контролювати та оцінювати свої проекти — зручно, просто та інтегровано в Microsoft Outlook і все середовище Microsoft 365. Завдяки унікальній інтеграції InLoox в Outlook, програмне забезпечення ідеально підходить для повсякденного робочого життя. InLoox перетворює інформацію про проект із електронних листів, календарних зустрічей і зустрічей у завдання, проектні документи чи ідеї проекту. Функції команд підтримки та відділів InLoox будь-якого розміру протягом усього життєвого циклу проекту: від ідеї проекту, розподілу завдань і планування до оцінки відповідних KPI, таких як час, витрачений на проект, робоче навантаження, бюджет проекту або обсяг проекту. Це дає змогу перевести роботу над проектом із чистого адміністрування на наступний рівень — продуктивне та ефективне виконання проекту у співпраці з вашою командою та іншими відділами. Понад 6000 компаній середнього розміру та глобальних компаній покладаються на InLoox, щоб зробити правильні стратегічні висновки на основі даних своїх проектів для досягнення своїх бізнес-цілей. Завдяки інтерфейсам із системами CRM, бізнес-аналітики або ERP InLoox надає дані в режимі реального часу, необхідні для швидшого виведення ваших продуктів і послуг на ринок і залишаючись на крок попереду конкурентів. Залиште електронні таблиці Excel і розрізнене спілкування команди позаду та почніть зараз із сумісною з DSGVO платформою для управління проектами та портфоліо, виготовленою в Німеччині. Пробна версія безкоштовна протягом 30 днів!

Вебсайт: inloox.com

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