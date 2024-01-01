Ganttic

Ganttic

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Вебсайт: ganttic.com

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Ganttic — це інструмент планування ресурсів і управління портфелем проектів, який надає користувачам огляд їхніх завдань, проектів і ресурсів. Отримайте розуміння, ефективність і контроль процесу планування. Платформа ідеально підходить для планування кількох проектів, оскільки дозволяє планувати людей, обладнання, інструменти та приміщення одночасно. Інтерфейс перетягування допомагає швидко перерозподіляти ресурси, а звіти вимірюють продуктивність, забезпечуючи підвищену ефективність. Відстежуйте прогрес проекту за допомогою візуальних діаграм Ганта, які можна ділитися, щоб уся команда була в курсі. Робіть оновлення миттєво та з будь-якого місця на хмарній платформі. Ganttic — це гнучке рішення для користувачів із будь-якої галузі. Застосуйте власну методологію планування та подивіться, як плани стануть реальністю. Розташована в Естонії, ми обслуговуємо клієнтів з усіх куточків світу протягом останніх 10 років. Розпочніть безкоштовну пробну версію сьогодні та самі переконайтеся, чому.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для управління проектами

Вебсайт: ganttic.com

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Coda

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Zoho Projects

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