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Yandex Messenger

Yandex Messenger

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Web Sitesi: yandex.com

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Yandex.Messenger çalışanların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar anlık mesaj gönderebilir, arama yapabilir ve grup sohbetleri oluşturabilir. Yandex Messenger, tanıdık bir arayüze sahip güvenli bir kurumsal mesajlaşma aracıdır. Anlık mesajlaşma programlarının önemli işlevlerini birleştirdik ve kurumsal işler için gerekli yetenekleri ekledik (örneğin ekipleri veya departmanları grup sohbetine davet etmek). Tüm meslektaşların iletişim bilgileri tek bir yerde toplandığında ve aile ve arkadaşlarla yapılan sohbetler dikkati görevlerden uzaklaştırmadığında projeler üzerinde çalışmak daha kolaydır.

Web Sitesi: yandex.com

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