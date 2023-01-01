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Auto.ru, kullanılmış ve yeni araba, motosiklet ve ticari araçların alım satımına yönelik bir uygulamadır. Fotoğrafları, konfigürasyon açıklamalarını ve ücretsiz VIN inceleme raporlarını içeren 550.000'den fazla güncel reklam. Doğrudan cep telefonunuzdan reklam oluşturabilme özelliği satış yapmak isteyenler içindir.

Web Sitesi: auto.ru

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