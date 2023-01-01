Яндекс Вебмастер

Arama sorgusu istatistikleri Aramalarda sitenin gösterildiği sorguları takip ediyoruz. Hizmet, gösterimlerin, tıklama sayısının, snippet'lerin TO'sunun ve diğer göstergelerin nasıl değiştiğini izlemenize olanak tanır. Site kalitesi Sitenizi nasıl geliştireceğinizi size göstereceğiz. Bunu rakiplerin kaynaklarıyla karşılaştırın ve sitenizi nasıl daha kullanışlı ve çekici hale getireceğinize dair ipuçları alın. Mobil cihazlarda ekran kontrol ediliyor Sitenizin akıllı telefonlarda ve tabletlerde doğru şekilde görüntülenip görüntülenmediğini (örneğin, mobil tarayıcılar için sorun yaratan öğeler içerip içermediğini) kontrol edeceğiz. Teknik teşhis Site hataları hakkında sizi bilgilendireceğiz ve bunların nasıl ortadan kaldırılacağı konusunda önerilerde bulunacağız. Web yöneticisi siteyi 30'dan fazla parametreyi kullanarak otomatik olarak kontrol eder. Arama motoru kurallarının ihlallerini kontrol etme Sitede bulunan tüm ihlalleri size anlatacağız. Bilgiler özel bir bölümde toplanır. Tüm sorunları giderdikten sonra “Her şeyi düzelttim” butonunu kullanarak bunu Yandex'e bildirebilirsiniz. Site incelemeleriyle çalışma Siteyle ilgili yeni incelemeleri size hızlı bir şekilde yanıt verebilmeniz için bilgilendireceğiz. Yorumlarınız resmi olarak işaretlenecektir. Çevrimiçi mağazalar için Turbo sayfalar Mağazanızın mobil cihazlardan daha hızlı yüklenen Turbo versiyonunu oluşturacağız. Bu, hemen çıkmaları azaltmaya ve dönüşümleri artırmaya yardımcı olacaktır. Yerleşik öneriler, uygun ödeme, formların otomatik doldurulması. İçerik siteleri için Turbo sayfalar Sitenin mobil cihazlarda daha hızlı yüklenen hafif bir versiyonunu oluşturacağız. Bu, hemen çıkmaları azaltmaya, sitenizin erişimini ve kârını artırmaya yardımcı olacaktır. Site sayfalarını tarayın Arama robotları içeriğin kalitesine ve özgünlüğüne değer verir. Metrica sayacını veya Site Haritası dosyasını tarayarak robotumuzu yeni site sayfaları hakkında hızlı bir şekilde nasıl bilgilendireceğinizi size göstereceğiz. İndekslemenin görsel gösterimi Tüm ana indeksleme göstergelerini tek bir arayüzde toplayalım: bu, veri toplama sürecini izlemeyi ve indekslemeyle ilgili sorunların nedenlerini belirlemeyi daha kolay hale getirir. Site yapısı yönetimi Sitenin küçük bölümlerini gruplamanıza ve farklı bölümlerdeki sayfalar için ortak sanal bölümler oluşturmanıza yardımcı olacağız. Örneğin böyle bir bölüm, adresi “tablo” kelimesi olan tüm sayfalara ilişkin bilgi toplayabilir.

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