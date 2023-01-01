WebCatalog
МойСклад

МойСклад

online.moysklad.ru

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde МойСклад çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

MoySklad, ticaret ve depoyu herhangi bir bilgisayardan herhangi bir zamanda yönetmeye yönelik Rusya'nın ilk bulut hizmetidir. Web sitemizde ÜCRETSİZ olarak kayıt olabilir ve MyWarehouse'un demo versiyonundan depo muhasebesi programını indirebilirsiniz.

Web Sitesi: moysklad.ru

Yasal Uyarı: WebCatalog, МойСклад ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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