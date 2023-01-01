Яндекс Радар

Yandex.Metrica'ya göre 2015 yılından bu yana Rusya'da arama motorlarının kullanımına ilişkin istatistikler. Rusya'da arama motorlarının payının haftalara, aylara, yıllara göre dinamikleri. Farklı cihazlar ve platformlar için bölümler - iOS, Android, Mac OS, Windows.

Web Sitesi: radar.yandex.ru

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