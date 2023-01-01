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Яндекс Учебник

Яндекс Учебник

education.yandex.ru

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Yandex teknolojilerine dayalı modern eğitim - Öğrenci eylemlerinin analizi ve her biri için otomatik görev seçimi - Her öğrencinin becerilerinin gelişimini gerçek zamanlı olarak izleme - Sınıfta ve evde çalışma, olimpiyatlar, testler, tekrarlar, matematik ve programlama dersleri

Web Sitesi: education.yandex.ru

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