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Яндекс Доставка

Яндекс Доставка

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Web Sitesi: dostavka.yandex.ru

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Яндекс Доставка çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

İş için şehir içi ekspres teslimat, şeffaf ve hızlı teslimat, Rusya bölgelerine mal ve belge gönderimi | Yandex Teslimatı

Web Sitesi: dostavka.yandex.ru

Yasal Uyarı: WebCatalog, Яндекс Доставка ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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