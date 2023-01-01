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Яндекс Афиши

Яндекс Афиши

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: afisha.yandex.ru

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Яндекс Афиши çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tüm etkinliklerin programları, uygun bilet alımı, net salon düzenleri, Yandex Poster'de düzenli promosyonlar ve indirimler. Sinema, tiyatrolar, konserler, sergiler, çocuklara yönelik etkinlikler ve diğer eğlenceler. Nereye gideceğinizi ve boş zamanınızı nasıl geçireceğinizi seçin.

Web Sitesi: afisha.yandex.ru

Yasal Uyarı: WebCatalog, Яндекс Афиши ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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