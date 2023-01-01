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Яндекс Услуги

Яндекс Услуги

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Web Sitesi: uslugi.yandex.ru

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Яндекс Услуги çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yandex Hizmetleri, fiyatları karşılaştırmanıza, uygun bir yüklenici bulmanıza ve telefonla veya yerleşik sohbet yoluyla uygun bir şekilde onunla iletişime geçmenize yardımcı olacaktır.

Web Sitesi: uslugi.yandex.ru

Yasal Uyarı: WebCatalog, Яндекс Услуги ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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