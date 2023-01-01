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Delivery Club

Delivery Club

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Web Sitesi: delivery-club.ru

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Delivery Club çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Evinize veya ofisinize teslim edilen yiyecekleri sipariş edin. 40.000'den fazla restoran ve favori mağaza. Hızlı teslimat - 15 dakikadan itibaren!

Web Sitesi: delivery-club.ru

Yasal Uyarı: WebCatalog, Delivery Club ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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