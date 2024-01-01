Рамблер/авто

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Web Sitesi: auto.rambler.ru

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Otomobil endüstrisinden en son haberler, yeni ürünlere ilişkin incelemeler, test sürüşleri ve çarpışma testleri, yüksek profilli kazalar ve skandal ihlaller. Rambler/otomobil portalında Rusya ve dünyadaki otomobil pazarının durumu

Web Sitesi: auto.rambler.ru

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