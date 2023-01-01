İşletmeniz için bilgi işlem gücü, veri işleme hizmetleri ve benzersiz Yandex teknolojileri.

Web Sitesi: cloud.yandex.ru

Yasal Uyarı: WebCatalog, Yandex Cloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.