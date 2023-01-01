Яндекс ОФД

Mali veri operatörü Yandex.OFD - güvenilir ve emniyetli veri depolama ve iş otomasyonu. Yandex.OFD'li yazarkasalar. 7/24 destek. Mobil uygulamalar

Web Sitesi: ofd.yandex.ru

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