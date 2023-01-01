Яндекс Народная карта

Halk Haritası, uydu görüntülerine (ve diğer verilere) dayalı olarak haritadaki nesneleri oluşturmanıza, düzenlemenize ve düzeltmenize olanak tanıyan bir Yandex.Haritalar düzenleyicisidir. Halk Haritasında yapılan değişiklikler Yandex.Haritalar'da yayınlanır.

Web Sitesi: n.maps.yandex.ru

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