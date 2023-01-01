SCHOOL, Bulgar okullarındaki bürokrasiyi azaltmak, velilerin ve öğrencilerin bağlılığını artırmak için yazılım çözümleri sunmaktadır.

Web Sitesi: shkolo.bg

Yasal Uyarı: WebCatalog, Shkolo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.