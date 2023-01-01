WebCatalog
Chat2Desk

Chat2Desk

chat2desk.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Chat2Desk çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sohbet merkezi Chat2Desk ➤ WhatsApp, Viber, Instagram*, Telegram, VKontakte, Facebook* site için çevrimiçi sohbetler ⭐ CRM ve teknik destek için Messenger toplayıcı

Web Sitesi: chat2desk.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Chat2Desk ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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