WebCatalog
Яндекс Патенты

Яндекс Патенты

yandex.ru

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Yandex.Patents - patent belgelerini arayın. Yandex.Patent'te SSCB'nin telif hakkı sertifikalarını, faydalı model ve buluşlara ilişkin Rus patentlerini, patent başvurularını arayabilirsiniz.

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