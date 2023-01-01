Яндекс Кью

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Yandex.Q, bilgiyi paylaşmaya hazır uzmanlardan oluşan bir topluluktur. “Q”, akıllı telefondan Q içinde rahat iletişim için oluşturulmuş yeni bir uygulamadır İlginç topluluklara abone olarak Q'yu tanımaya başlayın. Benzer düşüncelere sahip kişilerin yanıtlarını ve gönderilerini görebilecek, ayrıca tartışmalara katılabileceksiniz. Güvenilir yanıtları okuyun. Kew uzmanları her gün kendi konularındaki içeriği doğruluyor.

Web Sitesi: yandex.ru

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