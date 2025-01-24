Canlı Sohbet Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Suudi Arabistan

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Canlı sohbet yazılımı, şirketlerin web sitesi ziyaretçileriyle sohbet pencereleri aracılığıyla gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını sağlar. Müşteri hizmetleri temsilcileri, bu yazılımı kullanıcılara ürünler veya sitede gezinme hakkında sorular konusunda yardımcı olmak için kullanabilir. Destek temsilcileri, açılır sohbet kutularıyla etkileşimleri başlatabilir veya ziyaretçilerin sorularını iletmesini bekleyebilir. Temel özellikler arasında raporlama ve analiz, etkileşimli sohbet bildirimleri ve konuşma arşivleme yer alır. Bu araç, müşteri hizmetleri ekiplerinin sorulara hızla yanıt vermesine yardımcı olur, iş geliştirme çalışanlarının telefon veya e-posta yoluyla ulaşılması zor olan potansiyel müşterilerle iletişime geçmesine olanak tanır ve eğitim sektöründeki idari personelin potansiyel öğrencilerle bağlantı kurmasına olanak tanır. Ayrıca canlı sohbet işlevi, e-ticaret platformları ve yardım masası çözümleri gibi diğer yazılım türlerine entegre edilebilir.
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Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müşteri görüşmeleri üzerinde çalışmasına olanak tanıyan bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business'ın da aralarında bulunduğu 25.000'den fazla küresel kuruluş, her ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Intercom'a güveniyor. Intercom'un platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılıyor ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşime olanak sağlıyor. 2011 yılında kurulan ve aralarında Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners ve Social Capital'in de bulunduğu önde gelen risk sermayedarları tarafından desteklenen Intercom, internet işini kişiselleştirme misyonunu üstleniyor.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk, işletmelerin telefon, e-posta, canlı sohbet, SMS metni, sosyal medya ve daha fazlası üzerinden müşteri iletişimini yönetmesine yardımcı olabilir. Ayrıca çağrıları temsilcilerinize departmanlarına veya ekiplerine göre atamanıza, çağrıları otomatik olarak müşterinin tanıdığı temsilcilere yönlendirmenize yardımcı olur ve anlamlı müşteri ilişkileri oluşturmak için hizmet tutarlılığını korumanıza olanak tanır. Müşteri hizmetleri numaranızı Zoho Desk'e bağlayın ve uygulama içinde arama yapın/alın.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox, WhatsApp Business API'lerini kullanarak müşteri etkileşimini artırmak ve satış süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir iletişim çözümüdür. Bu platform, kesintisiz iletişimi kolaylaştırmak için gelişmiş WhatsApp Chatbot'larını kullanarak işletmelerin müşteri etkileşimlerini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmesine olanak tanır. Kuruluşlar, bu araçlardan yararlanarak müşteri sorgularını verimli bir şekilde yönetebilir, potansiyel müşteriler oluşturabilir ve sonuçta satış artışını artırabilir. Öncelikle müşteri iletişim stratejilerini optimize etmek isteyen işletmeleri hedefleyen Gallabox, çok çeşitli sektörlere hitap etmektedir. Kullanıcı dostu arayüzü ve çok aracılı paylaşılan gelen kutusu, ekiplerin etkili bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyarak hiçbir müşteri sorgusunun yanıtsız kalmamasını sağlar. Platform özellikle e-ticaret, hizmet sağlayıcılar ve müşteri destek ekipleri gibi müşteri etkileşimine büyük ölçüde güvenen işletmeler için faydalıdır. Gallabox ile şirketler, WhatsApp damlama kampanyalarını uygulayabilir ve belirli hedef kitle segmentlerine özel olarak hazırlanmış mesajlar yayınlayabilir, böylece pazarlama çabalarını geliştirebilir ve müşteri tutma oranını artırabilir. Gallabox'un öne çıkan özelliklerinden biri entegrasyon yetenekleridir. Platform, işletmelerin mevcut sistemlere ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) araçlarına bağlanmasına olanak tanıyan basit tak ve çalıştır seçenekleri sunuyor. Buna Zoho, Shopify, WooCommerce, Wix, WebEngage, Razorpay ve Shiprocket gibi popüler platformlar dahildir. İşletmeler, WhatsApp'ı mevcut iş akışlarına entegre ederek operasyonlarını kolaylaştırabilir ve tüm temas noktalarında tutarlı bir müşteri deneyimi sağlayabilir. Ayrıca Gallabox'un WhatsApp Chatbot'ları müşteri etkileşimlerinin otomatikleştirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu akıllı botlar, sık sorulan soruları yanıtlamaktan müşterilere satın alma süreci boyunca rehberlik etmeye kadar çeşitli görevleri yerine getirebilir. Bu sadece insan temsilcilerinin iş yükünü azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterilerin zamanında yanıt almasını sağlayarak genel memnuniyeti artırıyor. Konuşmaları akıllı eylemlere dönüştürme yeteneği, işletmelerin veriye dayalı kararlar almasına ve tekliflerini müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlamasına daha da güç verir. Genel olarak Gallabox, müşteri etkileşimi için WhatsApp'ın gücünden yararlanmak isteyen işletmelere güçlü bir çözüm sunuyor. Kullanım kolaylığı, entegrasyon esnekliği ve otomasyon yeteneklerine odaklanan Gallabox, iletişim stratejilerini geliştirmeyi ve satış büyümesini artırmayı hedefleyen kuruluşlar için değerli bir araç olarak öne çıkıyor.
JustCall
justcall.io
JustCall: Hepsi Bir Arada İş İletişimi Platformu Ses, SMS, e-posta ve WhatsApp aracılığıyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurun. 100'den fazla entegrasyon ve yapay zeka büyüsüyle iş akışlarını otomatikleştirin ve işletmenizin otomatik pilotta büyümesini izleyin. Dünya çapında 6.000'den fazla işletmenin güvendiği JustCall, müşteriyle yüz yüze çalışan ekipleri, gerçek zamanlı ve çağrı sonrası yapay zeka içgörüleriyle desteklenen kusursuz müşteri etkileşimleri sunacak şekilde donatıyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli JustCall özellikleri: * Gelen ve giden arama * SMS ve MMS gönderin ve alın * Satış çevirici (Otomatik, Tahminli ve Güçlü çeviriciler) * SMS İş Akışları * SMS Botları * Çok seviyeli IVR * Gerçek zamanlı temsilci yardımı * AI destekli SMS Yardımcı Pilotu * Yapay zeka koçluğu * Duygu analizi * AI çağrı puanlaması * Canlı çağrı izleme * Paylaşılan WhatsApp gelen kutusu * Otomatik çağrı dağıtımı (ACD) * 100'den fazla CRM entegrasyonu * 70'ten fazla ülkede iş telefonu numaraları
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetimli Soru-Cevap, canlı anket, sohbet, emoji tepkileri ve jest tanıma ile aktif katılımı teşvik edin • Oturuma dahil edilen canlı tercümanlarla katılımcıların tercih ettikleri dilde dinlemesine olanak tanıyın • Konuları daha derinlemesine inceleyin veya bağlantıları teşvik edin ara oturumlarıyla Geniş ölçekte profesyonel ve özel web seminerleri sunun • Hedef kitlenizin etkinlikten önce, etkinlik sırasında ve sonrasında gördüğü sahneyi ve içeriği yönetin • Özel markalama seçenekleri ve temalarla katılımcı kayıt deneyimini düzenleyin • Prova yapın canlı yayına geçmeden önce sunumun tamamı ortak panelistlerle birlikte • 100.000'e kadar katılımcıyı ağırlayın • 100'den fazla dilde gerçek zamanlı çevirilerle küresel kitlelere ulaşın
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, kurulumu, kullanımı ve ölçeklendirilmesi kolay, yapay zeka destekli bir hizmet çözümüdür. Zendesk çözümü, kutudan çıktığı gibi çalışır ve değişiklik durumunda kolayca değiştirilebildiği için işletmelerin daha hızlı hareket etmesini sağlar. Zendesk ayrıca işletmelerin, Müşteri sorunlarını daha hızlı ve daha doğru bir şekilde çözmek için Hizmet ekipleri için en son teknolojiye sahip yapay zekadan yararlanmasına yardımcı olur. Milyarlarca CX etkileşimi üzerine inşa edilen Zendesk AI, geniş ölçekte verimli bir şekilde büyümenize ve çalışmanıza yardımcı olmak için self servisten aracılara ve yöneticilere kadar tüm hizmet deneyiminde kullanılabilir. Zendesk, aracılara sosyal mesajlaşma, telefon veya e-posta gibi herhangi bir kanalda kişiselleştirilmiş bir hizmet deneyimi sunmaları için ihtiyaç duydukları araçları, öngörüleri ve bağlamı sağlar. Zendesk, kişiselleştirilmiş görüşmeler ve çok kanallı vaka yönetiminden yapay zeka destekli iş akışları ve temsilci araçlarına, otomasyona ve 1200'den fazla uygulamadan oluşan bir Marketplace'e kadar bir hizmet ekibinin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir çatı altında bir araya getirir. Çözümümüzün anında uygulanması ve ayarlanması kolaydır; ekipleri BT'nin, geliştiricilerin ve pahalı iş ortaklarının sürekli değişiklikler yapma zorunluluğundan kurtarır. Zendesk olarak işin karmaşıklığını basitleştirme ve şirketlerin müşterilerle anlamlı bağlantılar kurmasını kolaylaştırma misyonundayız. Yeni kurulan şirketlerden büyük şirketlere kadar, akıllı, yenilikçi müşteri deneyimlerinin büyüklüğü, sektörü veya tutkusu ne olursa olsun her şirket için ulaşılabilir olması gerektiğine inanıyoruz. Zendesk, birçok sektörde 30'dan fazla dilde 130.000'den fazla küresel markaya hizmet vermektedir. Zendesk'in genel merkezi San Francisco'dadır ve dünya çapında ofisleri bulunmaktadır.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, WhatsApp için hepsi bir arada B2B satış platformunuzdur. Özellikleri: - 2 yönlü mesajlaşmayla paylaşılan ekip gelen kutusu - Kodsuz WhatsApp sohbet robotu oluşturucu - WhatsApp yayınları ve toplu mesajlaşma - API'leri ve Web Kancalarını açın - Otomasyonlar - Entegrasyonlar (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (yakında), Zapier ile 5000'den fazla uygulama ve daha fazlası) - iOS ve Android için mobil uygulamalar Rasayel hızlı, güvenilir ve sezgiseldir. Rasayel'in ortak ekip gelen kutusunu kullanarak müşteri görüşmelerinizi WhatsApp üzerinden yönetebilir, yüksek kalitede satış görüşmeleri sağlayabilir ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunabilirsiniz. Ekibiniz Rasayel mobil uygulamasını kullanarak müşterilere hareket halindeyken yanıt verebilir. Bir daha asla hiçbir fırsatı kaçırmaz veya bir müşterinin izini kaybetmezsiniz. Rasayel, ekibinizin her zaman tam içeriğe sahip olmasını sağlamak için araç setinizin geri kalanıyla bütünleşerek insan hatasını azaltır ve size zaman kazandırır: - HubSpot: Rasayel kişilerini HubSpot'taki mevcut kişilerle otomatik olarak eşleştirin. Tüm etkinliklerinizi günlüğe kaydedin ve WhatsApp verilerinden yerel HubSpot raporları oluşturun. - Pipedrive: Tüm etkinlikleri günlüğe kaydedin, kişileri otomatik olarak eşleştirin ve raporlar oluşturun. - Salesforce: Çok yakında. Betaya katılmak için bizimle konuşun. - Zapier: Rasayel'i 5000'den fazla uygulama ve sisteme bağlayın. Gelişmiş kullanım örnekleri için, Rasayel'in API'si, Rasayel platformunun gücünün kilidini açarak onu mevcut sistemlerinize, süreçlerinize ve daha fazlasına yerleştirmenize olanak tanır.
Table Duck
tableduck.com
Table Duck, müşteri görüşmelerini tek bir gelen kutusundan yönetmek ve otomatikleştirmek için kullanılan bulut tabanlı bir platformdur. İşletmelerin 7/24 müşteri desteği sağlamasına ve CSAT puanlarını artırmasına olanak tanır. Canlı sohbet, e-posta gibi mesajlaşma kanalları ve Facebook Messenger gibi sosyal mesajlaşma kanalları tek bir yerde bir araya geliyor. Komut dosyası olmayan, yapay zeka destekli bir sohbet robotu, müşterilerle doğal, insan benzeri etkileşimler sağlar. Önceden eğitilmiş modeller dakikalar içinde kolayca uygulamaya olanak sağlar. Desteklenen diller İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Felemenkçe ve İsveççe'dir.
LiveChat
livechat.com
LiveChat, çevrimiçi sohbet ve web analizi yeteneklerine sahip eksiksiz bir müşteri hizmetleri platformudur. Muhteşem müşteri hizmetleri ve yakıt satışları sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu hepsi bir arada müşteri hizmetleri platformu 150 ülkede 38.000'den fazla müşteri tarafından kullanılıyor. Hem destek temsilcilerinin hem de müşterilerin onu hemen kullanmasını kolaylaştıran basit ve sezgisel tasarımıyla öne çıkıyor. LiveChat, müşterilerinizle olan iletişimi onların beklentilerini karşılayacak ve aşacak şekilde özelleştirmenize olanak tanır. Müşteri hizmetleri ekiplerini destekleyen güçlü özelliklerle kusursuz hizmet sunmaya odaklanır. Mobil cihazlarda kullanılabilir, böylece hareket halindeyken bile hiçbir potansiyel müşteriyi kaybetmeyeceğinizden emin olabilirsiniz. Mobil sohbet arka planda da çalışabildiğinden, telefonunuzda ne yaparsanız yapın, uygulama potansiyel ziyaretçileri davet etmeye devam edecek ve gelen sohbetler hakkında sizi bilgilendirecektir. LiveChat'in sohbet widget'ı tamamen özelleştirilebilir, bu da onun web sitenizin doğal bir parçası gibi görünmesini ve hissettirmesini sağlar. Potansiyel müşteri kazanma açısından en güçlü özelliklerden biri, ziyaretçilerinize destek ekibine ulaşmadan önce yardım sunmanıza olanak tanıyan otomatik selamlamalardır. Otomatik sohbet davetiyeleri ayrıca müşterinin davranışına göre özelleştirilebilir ve böylece müşterilerin markayla ilgili genel deneyimi iyileştirilebilir. LiveChat ile müşteri destek ekipleri aynı anda birden fazla sohbet oturumu yürütebilir. Temsilciler, müşterilerin "gönder" düğmesine basmadan önce ne yazdıklarını görmek için bir göz atabilir ve hazır yanıtları kullanabilir, bu da ortalama işlem süresini kısaltmalarına ve müşterileri memnun etmelerine yardımcı olur. Hizmetlerini kolay ve kişisel hale getirmek için temsilciler, görüşme sırasında kenar çubuğunda görüntülenen müşteri ayrıntılarını kullanabilir. Bir müşteri hakkındaki en önemli verilere ilişkin çok ihtiyaç duyulan bilgileri sağlar. Temsilciler her sohbet oturumunu etiketleyebilir, bu da daha sonra popüler soruları tespit etmelerine ve ürün veya hizmetlerini geliştirmelerine olanak tanır. LiveChat'in gelişmiş raporlama yetenekleri sayesinde destek ve satış ekipleri performanslarını takip edebilir, iyileştirmeleri tespit edebilir, üretkenliği artırabilir ve bunun sonucunda mutlu müşteriler kazanıp daha fazla satışın keyfini çıkarabilir. LiveChat müşteri mesajlarını yönetmeye, iş akışını otomatikleştirmeye ve ekipler içinde işbirliği yapmaya yardımcı olur. Chatbotları destekleyerek markaların kodlamaya gerek kalmadan sohbete dayalı chatbotlar oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanır ve müşteri hizmetleriyle öne çıkar. Aynı zamanda hızlı ve zahmetsiz self-servis için bir kişisel bilgi tabanı sunar. LiveChat, işletmelerin mevcut araçlarının değerini artırmasına olanak tanıyan 200'den fazla güçlü entegrasyon sağlar. Hubspot ve Pipedrive gibi popüler CRM çözümleri, Shopify ve BigCommerce gibi e-ticaret hizmetleri ve WhatsApp ve Facebook gibi mesajlaşma uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek müşteri verilerinin senkronize edilmesine ve iletişimin tek bir yerde kolayca tutulmasına olanak tanır. Müşterilerin doğrudan sohbetten sipariş ve ödeme yapmalarına olanak tanıyan PayPal veya Stripe gibi ödeme hizmetlerini destekler. Mailchimp gibi e-posta hizmetleriyle birlikte çalışarak sohbet sonrasında potansiyel müşterilerin toplanmasına ve geliştirilmesine yardımcı olur. İşletmeleri mükemmel müşteri hizmetleri sağlama ve satışlarını artırma konusunda destekleyen çok daha fazla entegrasyon mevcuttur. LiveChat ekibi her zaman 7/24/365 her konuda yardımcı olmaya hazırdır. LiveChat'in Destek Kahramanları, sorulara hızla yanıt vererek, sorunları çözerek ve çözümler sunarak en iyi müşteri hizmeti deneyimini sunar.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
Signpost
signpost.com
Signpost, müşteri geri bildirimlerini toplamak, daha fazla ve daha iyi incelemeler almak, yeni müşteriler kazanmak, yönlendirmeler almak ve tekrarlanan işleri artırmak için eksiksiz ve otomatik bir çözümdür.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi, işletmelerin müşteri deneyimi açığını kapatmasına yardımcı olmak amacıyla pazarlama, bakım ve ticareti bir araya getirmek için oluşturulmuş lider birleşik CX platformudur. Emplifi, Delta Air Lines, Samsung ve Ford Motor Company gibi 20.000'den fazla markanın müşterilerine, müşteri yolculuğunun her temas noktasında olağanüstü deneyimler sunmasına yardımcı olan, 20 yılı aşkın sektör uzmanlığına sahip küresel bir şirkettir. Emplifi'nin Sosyal Pazarlama Bulutu, markaların sosyal medyanın dinamik dünyasıyla ilişki kurmasına, iletişim kurmasına, oluşturmasına ve uyum sağlamasına olanak tanır. Sezgisel, hepsi Bir Arada, dost canlısı platform Ekipler, ödüllü, kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü ve her sosyal kanalda sonuçları planlamak, planlamak, yayınlamak ve ölçmek için gereken tüm araçlar ve iş akışlarıyla hızlı bir şekilde çalışmaya başlar ve çalışmaya başlar. Güçlü dinleme araçları, yapay zeka destekli topluluk yönetiminin nabzını ölçer ve dinleme araçları, rekabet, trendler, etkileyiciler, takipçiler ve davranışlar hakkında öngörüler oluşturarak pazarlamacıların doğru içeriği doğru kitleye uygulamasını sağlar. Sınıfının En İyisi Analitikler ve İçgörüler Rockstar sosyal ekipleri, temel bilgilerin ötesine geçerek gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için güçlü analitiklerden ve benzersiz özel raporlamadan gelen derin içgörüler aracılığıyla sonuçlarını kolaylıkla kanıtlıyor. Sosyal medyada entegre hizmet ve bakım Sezgisel, öğrenme gerektirmeyen, entegre sosyal müşteri hizmetleri araçları, ekiplerin müşterilere sosyal medyada sıraya girme, yönlendirme ve çözme işlemleri sırasında daha iyi yardımcı olmasına yardımcı olur. Entegre ShopStream canlı video alışverişi Canlı video alışveriş deneyimleriyle müşterilerinizin gözlerini kamaştırın. Müşterilerinizi internette gezinmekten satın almaya yönlendirmek için dijital alışveriş yolculuğunuzu hızlandırın.
Orlo
orlo.tech
Aralarında geçiş yapabileceğiniz bir sürü kanal varken ve halkın her zaman izlediği bir ortamda, müşteri hizmetleri ve vatandaşlarınızın tüylerini diken diken edecek iletişim hizmetleri sunmak hiç de kolay bir iş değil! Orlo, dijital görüşmelerinizi tek bir platformdan yönetmenizi sağlar; böylece gerçekten önemli olan şeylere, yani etkileşimi artırmaya, deneyimi iyileştirmeye ve itibarı yönetmeye odaklanabilirsiniz. 100'den fazla ulus konseyinin, Birleşik Krallık polis teşkilatının dörtte üçünün ve ülke çapındaki çok daha fazla kamu sektörü kuruluşunun güvendiği, tüm sunucularımızın da İngiliz topraklarında tutulmasıyla, kötü bir ortamda doğup büyümekten gurur duyuyoruz! Yapay zeka destekli teknolojiyle desteklenen, uygulanması kolay, güvenli ve ölçeklenebilir çözümler mi istiyorsunuz? Orlo'ya merhaba deyin ve harika sohbetler aracılığıyla topluluklar oluşturmaya başlayın!
Dialogview
dialogview.com
Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka Platformu | Çok Kanallı Entegrasyon | Yapay Zeka Destekli Sanal Aracı Dialogview, kuruluşların iletişim ve işbirliği araçlarıyla güçlü bir çok kanallı müşteri deneyimi elde etmelerine yardımcı olan, konuşmaya dayalı bir yapay zeka platformudur. Dialogview, web sohbeti, SMS ve diğer popüler mesajlaşma uygulamaları da dahil olmak üzere çeşitli kanal etkileşimleri için tek görünümlü bir arayüz sağlayacaktır. Dialogview, gerçek zamanlı işbirliği araçlarının yardımıyla müşteri deneyimini insani hale getirebilir. Dialogview, işletmenizin daha iyi Müşteri Deneyimi, Müşteri Yolculuğu ve Müşteri Geri Bildirimi elde etmesine yardımcı olur ve böylece temsilciyle 360 derecelik bağlantı sağlar.
Redtie
getredtie.com
Redtie, küçük işletme sahiplerinin belgeler, resimler, sesler ve videolar gibi pazarlama materyallerini basit bir kısa mesajla paylaşmalarına olanak tanır. Redtie, tıpkı bir e-postadaki gibi ekleri göndermenize olanak tanıyan gelişmiş bir kısa mesaj çözümüdür. Kısa mesajlar, güvenli bir bulutta saklanan eklere erişim bağlantısıyla birlikte gönderilir. Redtie ayrıca aynı anda bir veya yüzlerce kullanıcıya mesaj ve ek gönderecek şekilde ölçeklenir.
Sendbird
sendbird.com
Sendbird, müşteri ilişkileri kurmanın temelinde konuşmaların yer aldığına inanıyor. Bu nedenle, sohbet, ses ve görüntülü mobil uygulamalar için dünyanın en kanıtlanmış konuşma platformunu oluşturduk. Virgin Mobile, Hinge ve Paytm gibi sektör liderleri, her ay yüz milyonlarca kullanıcının işlemlerini ve sadakatini artırmak için Sendbird'ü kullanıyor. Aslında Sendbird, 1.200 küresel müşteriye ayda 7 milyardan fazla mesaj gönderen 300 milyondan fazla aktif kullanıcının uygulama içi sohbetlerine güç veriyor. Sendbird demosunu burada iş başında bulabilirsiniz: https://sendbird.com/products/demos Merkezi San Mateo, Kaliforniya'da bulunan Sendbird, re ICONIQ Growth, STEADFAST Capital Ventures, Tiger Global Management, Meritech Capital, Emergence Capital, Shasta Ventures, Ağustos tarafından desteklenmektedir. Capital, Funders Club, World Innovation Lab ve Y Combinator.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout, yardım masası yazılımı sağlayıcısı olan ve merkezi Boston, Massachusetts'te bulunan küresel bir uzak şirkettir. Şirket, müşteri hizmetleri profesyonelleri için e-posta tabanlı bir müşteri destek platformu, bilgi tabanı aracı ve yerleştirilebilir bir arama/iletişim widget'ı sağlar. Help Scout'un ana ürünü (Help Scout olarak da bilinir), web tabanlı bir SaaS (hizmet olarak yazılım) HIPAA uyumlu yardım masasıdır. 2011 yılında kurulan şirket, Buffer, Basecamp, Trello dahil 140'tan fazla ülkede 10.000'den fazla müşteriye hizmet vermektedir. Reddit ve AngelList. Boston'daki konumunun yanı sıra şirketin dünya çapında 80'den fazla şehirde yaşayan 100'den fazla çalışanından oluşan uzaktan çalışan bir iş gücü var.
Gorgias
gorgias.com
Gorgias, e-ticaret işletmelerinin büyümenin her aşamasında zahmetsiz müşteri hizmetleri sunması için özel olarak tasarlanmış, türünün tek örneği bir müşteri hizmetleri platformudur. En ileri otomasyon ve yapay zeka yeteneklerini kullanan Gorgias, çok kanallı destek, sohbet, Makrolar, Kurallar, destek performansı ve gelir istatistikleriyle çevrimiçi mağazaların müşteri yolculuğunu kolaylaştırma biçiminde devrim yaratıyor. Gorgias şu anda e-ticaret alanında aralarında Steve Madden, Glossier, BrüMate ve TUSHY'nin de bulunduğu 13.000'den fazla satıcıya hizmet veriyor. Gorgias, sertifikalı bir B Şirketi olmaktan gurur duymaktadır ve sürdürülebilir ve eşitlikçi işyeri uygulamalarında liderdir.
Appy Pie
appypie.com
İşletmenizi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için tüm yapay zeka ve kodsuz çözümleri içeren kapsamlı bir platform. Appy Pie, mobil uygulamalar, web siteleri, sohbet robotları, otomasyon, tasarım, bilgi tabanı, yardım masası ve çok daha fazlası için en son kodsuz teknolojiden yararlanarak her işletmenin çok yönlü bir şekilde başarılı olmasına yardımcı olabilecek bir dizi ürün ve hizmete sahiptir.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, yerel markalar ve çok lokasyonlu işletmeler için en yüksek puan alan itibar yönetimi ve dijital müşteri deneyimi platformudur. 100.000'den fazla işletme, müşterilerle sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak, sadakati artırmak ve yerel pazarlarında üstünlük sağlamak için Birdeye'nin yapay zeka destekli platformundan yararlanıyor.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot, şirketlerin müşterileriyle web siteleri, Facebook sayfaları, Twitter, Whatsapp, SMS, e-posta vb. aracılığıyla etkileşime geçmesine yardımcı olan açık kaynaklı bir müşteri destek çözümüdür. Intercom, Drift, Freshchat vb.'ye açık kaynaklı bir alternatiftir. Müşterinizi bağlayın Konuşma kanallarını kullanarak müşterilerinizle tek yerden sohbet edin. Sisteminize kolayca yeni temsilciler ekleyin ve görüşmeleri kolaylıkla çözün. Chatwoot ayrıca ekibinizin performansını ölçmek için gerçek zamanlı raporlar, sık sorulan sorulara kolayca yanıt vermek için hazır yanıtlar ve temsilcilerin kendi aralarında işbirliği yapması için özel notlar sunar.
Sociocs
sociocs.com
Sociocs işletmeniz için bir müşteri iletişim aracıdır. Müşteri edinmenize ve elde tutmanıza, çevrimiçi itibar oluşturmanıza, harika müşteri hizmetleri deneyimi sunmanıza ve işinizi büyütmenize yardımcı olur. Ekibiniz tarafından paylaşılan tek bir araç kullanarak iş mesajlaşması, Google Haritalar ve WhatsApp sohbeti, çevrimiçi inceleme yönetimi, web sohbeti, çevrimiçi formlar ve SMS bildirimleri. Sociocs'ta desteklenen kanallar: Facebook Messenger, Facebook Gönderi Yorumları, Mobil Uygulama İncelemeleri, Google İşletme İncelemeleri, Google İşletme Mesajlaşma, Mesajlaşma/SMS, Telgraf Mesajlaşma, Web Sohbeti, WhatsApp Mesajlaşma, Web Sitesi Formları.
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree, birleşik iletişim kanallarını destekleyen popüler bir çağrı merkezi çözümüdür. Çok çeşitli özelliklere sahiptir. SLA çalışma süresinin %99,99'u ile ünlüdür. Tüm ölçekli işletmeler ve çağrı merkezleri için mükemmel bir şekilde kullanılabilen, yüksek düzeyde ölçeklenebilir, sağlam, güvenli ve zengin özelliklere sahip bir çözümdür. DialShree'nin VoIP ve telefon uzmanları, 10'dan fazla sektörde 900'den fazla Çok Kanallı İletişim Çözümü uyguladı. BPO, KPO, Kurumsal Şirketler, Tahsilat Ajansları, İşletmeler, Telefonla Pazarlama Şirketleri, Çağrı Merkezleri, Bankacılık, Sağlık Hizmetleri, e-Ticaret, Otomotiv, Devlet
Provide Support
providesupport.com
Destek Sağlayın Canlı Sohbet güçlü bir müşteri destek aracıdır. Müşterilerinize canlı sohbet yoluyla anında yardımcı olmanıza, web sitenizdeki gezinmelerini gerçek zamanlı olarak görmenize, onlara rehberlik etmenize ve proaktif olarak yardım sunmanıza olanak tanır. Destek Sağlayın, piyasadaki en güvenilir Canlı Sohbet hizmetlerinden birini sunar. Şirket 2003 yılında kurulmuş ve güvenilirliğini kanıtlamıştır. Destek Sağlayın Canlı Sohbet ile şunları elde edersiniz: Tüm planlarda yer alan tüm özellikler Sınırsız sayıda sohbet Ekstra ücret ödemeden birden fazla alan adı desteği Esnek sohbet penceresi ve sohbet düğmesi özelleştirmeleri Yerleşik veya açılır sohbet penceresi Operatör gruplandırması ve sınırsız departmanlar Dosya aktarımı Esnek sohbet erişim kısıtlamaları Güçlü sohbet istatistikler Fiyata dahil olan sohbet aracısı uygulamaları 7/24 sınırsız canlı ürün desteği ve çok daha fazlası.
CINNOX
cinnox.com
CINNOX telefon, dijital ve sosyal kanalları birleştiren kapsamlı bir etkileşim platformudur. Müşteri ve ekip deneyimlerini tek bir platform aracılığıyla insanileştirerek işletmelerin rekabet etmesine ve kazanmasına yardımcı olurlar: Müşteri Deneyimlerini Yükseltin: - Herhangi bir kanalda sohbet, ses ve video arasında sorunsuzca geçiş yapın - Soruları doğru uzmanlığa bağlayarak ilk seferde çözüm sağlayın - Tahmine dayalı veri analiziyle müşteri bekleme sürelerini azaltın Çalışan Deneyimlerini Optimize Edin: - Tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek ekip verimliliğini artırın - Karmaşık sorunları çözmek için farklı ekiplerin uzmanlığından yararlanın - İçgörüye dayalı verilerle ekip performansını artırın Bunu, işletmelerin sürekli bir deneyim iyileştirme döngüsünden yararlanabileceği mükemmel müşteri hizmetinin üç temel sütunu aracılığıyla başarıyorlar: Bağlan, Yönet ve Değerlendir.
Deskpro
deskpro.com
Deskpro, yardım masanızı Bulutta veya Yerinde barındırma özgürlüğüyle birlikte dünya çapındaki işletmelere olağanüstü destek deneyimleri sağlayan yardım masası yazılımı oluşturur. 2001 yılında kurulan Deskpro, binlerce şirketin müşteri hizmetleri operasyonlarını kolaylaştırmasına ve yanıt sürelerini iyileştirmesine olanak tanıyarak daha iyi bir müşteri deneyimi sağladı. Deskpro'nun yardım masası yazılımı, self-servis bilgi tabanının yanı sıra e-posta, canlı sohbet, telefon ve sosyal medya çağrılarını içerir. İşletmelerin performansı izlemesine ve veriye dayalı kararlar almasına olanak tanıyan analiz ve raporlama araçlarını da kullanabilirsiniz. Deskpro, üstün bir müşteri hizmeti deneyimi sunmak amacıyla işletmeler ve son kullanıcılar arasındaki iletişimi geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Sony, Apple, Microsoft, Vodafone, Aon, Intel, P&G, Airbus ve daha fazlası dahil olmak üzere desteklerini dönüştürmeyi seçen binlerce şirkete katılın.
GoSite
gosite.com
GoSite, Amerika ekonomisine yön veren küçük işletmeler için basitleştirilmiş teknoloji yaratıyor. Yazılımımız, dijital çağda müşterileriyle bağlantı kurmak için ihtiyaç duydukları her şeye tek bir yerde sahip olmalarını sağlıyor. Bulut tabanlı mobil ve web araçları paketimiz, müşterilerimizin işlerini hareket halindeyken ve her yerde yürütme biçimini dönüştürüyor.
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM, katlanarak büyüme için FOSS fiyatlarına, şirketinizin ihtiyaç duyduğu CRM, ERP, HCM, Proje Yönetimi, Yardım masası ve diğer SaaS'ı içeren bulut tabanlı, sağlam, ölçeklenebilir, çevik, uygun fiyatlı ve tam özellikli bir FaaS çözümüdür ve gelişim. Sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak akıllı, uygun fiyatlı, çevik ve güvenli bir CRM çözümüyle dünya çapındaki KOBİ'lerin %95'ine hizmet vermeye kararlıyız. Cep dostu fiyatlarla dünya standartlarında hizmet bizim USP'mizdir ve sözlerimize uyuyoruz.
11Sight
11sight.com
Çok az kuruluş, ilk etkileşimden itibaren müşteri yolculuğunu optimize etmeye önem veriyor. Ancak olası bir müşteriyle ilk buluşmanız, anlaşmanızın başarısının %80'ini temsil eder. 11Sight'ın Gelir Ekipleri için 1 Numaralı Gelen Görüntülü Arama ve Müşteri İlişkileri Platformu ile tanışın. Daha nitelikli müşteri adaylarını dönüştürün ve 11Sight ile ilk toplantıyı tamamlayın. Bizi hemen https://11sight.com/sales adresinden arayın. Tek yapmanız gereken herhangi bir çevrimiçi kanaldan tek bir tıklama.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – İşletmenizin Satış, Destek ve Pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım Web sitenizin ziyaretçileri var ancak bunları müşteriye dönüştüremiyor musunuz? Hadi bunu değiştirelim! Serviceform, dünya çapındaki işletmelerin web sitesi ziyaretçilerini gelire dönüştürmelerine yardımcı olur. Bu, potansiyel müşteri oluşturma araçlarını, web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını belirlemek için analitikleri ve web sitesi dönüşümü ve müşteri yönetimi için tek bir çözüm sağlamak üzere bir CRM'yi birleştirerek yapılır. Vizyonumuz, çevrimiçi potansiyel müşteri yaratma ve iletişimin sınırlarını zorlamaya odaklanmış, dünya çapında lider bir şirket olmaktır. İşletmenizin Satış, Destek ve Pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım olmak istiyoruz. Serviceform Finlandiya merkezli bir SaaS şirketidir. Mümkün olan en iyi potansiyel müşteri yaratma araçlarını ve analiz araçlarını geliştirmeye kararlıyız. İşletme sahiplerinin bilinçli kararlar almasına ve işletmelerini öngörülebilir şekilde büyütmesine olanak sağlamak istiyoruz. Teknolojimiz hakkında, şirketlerin satış, pazarlama ve müşteri destek süreçlerini basitleştirmelerine yardımcı olan hepsi bir arada bir yazılım platformu sağlıyoruz. • İhtiyacınız olan tek 6 web sitesi dönüştürme aracı: Chatbot, Canlı sohbet, Dinamik form, Konuşma açılış sayfası, Etkileşim sohbet robotu, Açılır pencere ve Kayan çubuk. • Yönetim araçları: Flex xRM, Ourly Toplantı planlayıcısı, Web sitesi analitiği ve Çerez banner'ı. • İletişim araçları: Sosyal gelen kutusu, E-posta ve SMS kampanya oluşturucu.
LiveCaller
livecaller.io
Web sitelerinde iletişim kanallarının bulunmaması, müşteri kaybına, düşük memnuniyet oranına ve minimum ila sıfır müşteri başarısına neden olur; ayrıca, tek tıklamayla sesli aramaların farklı sektörlerdeki işletmeler için potansiyel değeri çok büyüktür, bu nedenle LiveCaller, hepsi bir arada çözüm sunarak temel olarak bu sorunları çözer. Farklı iletişim kanallarını (Web-Call, Chat, Callback, Sosyal Mesajlaşma Uygulamaları) tek bir platformda birleştiren.
Pega
pega.com
Pega, dünyanın önde gelen kuruluşlarına değişime uyum sağlayabilmeleri için çeviklik kazandıran güçlü bir az kodlu platformdur. Müşteriler, etkileşimin kişiselleştirilmesinden hizmetin otomatikleştirilmesine ve operasyonların kolaylaştırılmasına kadar en acil iş zorluklarını çözmek için yapay zeka destekli karar verme ve iş akışı otomasyonumuzu kullanıyor. 1983'ten bu yana ölçeklenebilir ve esnek mimarimizi, insanların en önemli şeylere odaklanmasına yardımcı olmak ve böylece yarının sürekli dönüşümü sırasında bugünün müşteri taleplerini karşılayabilmelerini sağlamak için geliştirdik.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne, müşterilerinize gerçek zamanlı olarak ürünleri göstermek ve önermek için entegre kataloğa sahip tek görsel sohbettir (canlı sohbet, sohbet robotu ve Mesajlaşma). Sosyal kanallarınız ve e-mağazanız üzerinden insan temsilciler veya chatbot aracılığıyla 7/24 kişiselleştirilmiş yardım sunun. Chatbot'umuzla daha insancıllaştırılmış bir deneyim için chatGPT ile entegrasyon.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo, pasif web sitesi trafiğini aktif potansiyel müşterilere ve somut iş sonuçlarına dönüştüren bir dönüşüm platformudur. Satın alma kararlarının %83'ünün çevrimiçi olarak gerçekleşmesi nedeniyle, web sitesi dönüşüm fırsatları hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Ancak site ziyaretçilerinin çoğu pasiftir ve satın almaya hazır değildir. Ortalama olarak site ziyaretçilerinin %98'i dönüşüm gerçekleştirmeden siteden ayrılıyor. Bu düşük dönüşüm oranları performansı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, daha iyi dönüşüm sağlamak ve birlikte yeni ticari verimlilikler yaratmak için pazarlama ve satış ekiplerini uyumlu hale getirme ve güçlendirme misyonundalar. Bunu şu yollarla yaparlar: * Dönüşüm yolculuklarını artırmak için yerinde botlarla etkileşime geçmek * Kullanıcı deneyimini geliştirmek için güçlü kişiselleştirme * Potansiyel müşterileri belirlemek için şirket kimliği * Satış döngülerini haritalandırmak için kullanıcı yolculuğu haritalaması * Kullanıcıları anlamak için analitik * Site içeriğine göre kullanıcı sorularını otomatik olarak yanıtlayan yapay zeka * Ticari ekipleri desteklemek için satış uyarıları * Hepsini bir araya getirmek için CRM entegrasyonu * Leadoo ayrıca sitedeki dönüşüm yolculuklarını ayarlayan ve sürekli olarak optimize eden dönüşüm uzmanlarından oluşan özel bir ekiple birlikte gelir. 800 Leadoo müşterisi için ilk 12 ay boyunca baz dönüşüm oranlarındaki ortalama artışın %74 olduğunu buldular. Basit bir ifadeyle Leadoo aşağıdakiler için gereken tüm araçları ve bilgileri sağlar: * Web sitesi ziyaretçilerini tanımlayın * Bunları yerinde etkinleştirin * Satın alma yolculuklarında onları besleyin * Sonuçta daha fazlasını müşteriye dönüştürün
Chekkit
chekkit.io
Chekkit, yerel işletmeleri güçlendirmek için tasarlanmış bir platformdur. Müşteri katılımını ve olası dönüşümleri önemli ölçüde artırarak rekabette üstün performans gösterir. Yazılım, İnceleme Yönetimi, İş Metin Mesajları, Metin Sohbeti, Merkezi Gelen Kutusu, Mesaj Yazılabilir Sabit Hat, Müşteri Anketleri, Rekabetçi Karşılaştırma ve daha fazlası için hepsi bir arada bir çözüm sunar! Bu entegre yaklaşım, müşteri etkileşimlerini basitleştirir, iş operasyonlarını geliştirir ve büyümeyi teşvik eder.
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent, hepsi bir arada bir yardım masası çözümüyle müşteri etkileşimlerinize kişiselleştirme getirmenize yardımcı olan tam özellikli bir Yardım Masası ve canlı sohbet yazılımıdır. LiveAgent, piyasadaki en hızlı sohbet widget'ına sahiptir ve 2024'te KOBİ'ler için en çok incelenen ve 1 numara olan canlı sohbet yazılımıdır. Birinci sınıf müşteri hizmetleri sağlamak için BMW, Yamaha, Huawei ve Oxford Üniversitesi gibi şirketlere katılın. LiveAgent, çok kanallı evrensel gelen kutusunun, gerçek zamanlı canlı sohbetin, yerleşik çağrı merkezinin ve sağlam bir müşteri hizmetleri portalının gücünden yararlanır. Müşteri segmentasyonumuz, otomasyonumuz, yerleşik CRM'imiz, güçlü analiz paketimiz ve müşteri bilgi tabanımızdan yararlanarak iletişiminizi kişiselleştirin. 175'ten fazla yardım masası özelliğini ve 200'den fazla entegrasyonu keşfedin. 1 aylık ücretsiz denemenizi başlatın, kredi kartı gerekmez. 200'den fazla özellik dahil: -POP3 hesapları -E-posta iletimi -Yönlendirme -Bölümler -Öncelikler -Durumlar -Etiketler -Tüzük -Bilet Yönlendirme -Hazırlanmış/Önceden tanımlanmış mesajlar -E-posta şablonları -Ses entegrasyonu -Gerçek zamanlı web sitesi izleme ve istatistik -Sohbetler -Facebook/Twitter/Instagram/Slack entegrasyonu -Bilgi tabanı -Yazarken Canlı Öneriler -Geri bildirim ve İletişim formları -Ajan derecelendirmesi, Oyunlaştırma -Çok dilli -Bilet Filtreleri -Dosya paylaşımı ve ekler -Sohbet düğmesi şablonları ve çok daha fazlası. Startup'lar için LiveAgent: Startup programı başvuran startuplara ilk 6 ay ücretsizdir. Bu, startup'ların pazardaki en iyi müşteri destek yazılımına ön maliyet olmadan erişmeleri için özel bir fırsattır. Startup'lar ilk 6 aydan sonra LiveAgent'ı indirimli fiyatla kullanmaya devam edebilir.
giosg
giosg.com
Giosg, şirketlerin web sitesi ziyaretçilerini hızlı bir şekilde satışa dönüştüren ilgi çekici çevrimiçi deneyimler oluşturmasına yardımcı olmak için canlı sohbeti, sohbet robotlarını, yapay zekayı ve etkileşimli içeriği birleştiren bir Satış Hızlandırma Platformudur. Dijital dünyada kuruluşlar ve insanlar arasındaki etkileşimi yeniden hayal etmek, yeniden tanımlamak ve yeniden değerlendirmek istiyoruz. Bugün, diğerlerinin yanı sıra perakende, otomotiv ve emlak sektörlerinde dünya çapında 1200'den fazla şirket arayışımıza katıldı.
Pulsedesk
pulsedesk.com
Evrensel yardım masası sistemi — tüm kanallardan gelen müşteri isteklerini tek bir 'pencerede' toplayın, yönetin ve analiz edin Pulsedesk, çok kanallı müşteri desteği sağlayan esnek, güvenilir bir yardım masasıdır. Kullanıcılar, rutin süreçleri otomatikleştirmek ve SLA gerekliliklerine uyum sağlamak için geniş bir araç yelpazesinin yanı sıra son derece duyarlı teknik destek alırlar. Pulsedesk sisteminde üçüncü taraf yazılımları entegre etmek, bir bilgi tabanı oluşturmak, bir müşteri portalı başlatmak ve kendi web widget'ınızı kurmak da kolaydır.
UJET
ujet.cx
UJET, müşteri deneyimini son teknoloji yapay zeka, gerçek çok modluluk ve önce mobil yaklaşımla yeniden tanımlayan, geleceğe yönelik bir bulut platformu sunarak yapay zeka destekli iletişim merkezi yeniliğine öncülük ediyor. Otomasyonu ve verimliliği artırmak için müşteri yolculuğunuzun ve iletişim merkezi operasyonlarınızın her aşamasına yapay zeka aşılıyoruz. UJET'in yapay zeka çözümleri temsilcileri güçlendirir, müşteri yolculuklarını optimize eder ve daha yüksek deneyimler ve eyleme geçirilebilir bilgiler için iletişim merkezi operasyonlarını dönüştürür. Benzersiz bir CRM öncelikli yaklaşımla bulut tabanlı bir mimari üzerine inşa edilen UJET, benzersiz güvenlik, ölçeklenebilirlik ve öncelikli veri içgörüleri (PII depolamadan) sağlar. Zahmetsiz kullanım için tasarlanan UJET, yapay zeka odaklı dünyada olağanüstü etkileşimler, daha akıllı karar alma ve daha hızlı büyüme sağlamak için işletmelerle işbirliği yapıyor.
Kindly
kindly.ai
Desteği otomatikleştirmek ve satışları artırmak için oluşturulmuş üretken yapay zeka destekli sohbet robotları. Müşteri hizmetleri ve iletişim için yapay zeka ve otomasyon çözümlerinin geliştirilmesinde uzmanlaşmış, Avrupa'nın önde gelen premium chatbot sağlayıcılarından biriyiz. Müşteri deneyimini geliştirmek ve müşteri hizmetleri süreçlerinin verimliliğini artırmak için gelişmiş makine öğrenimi tekniklerini ve doğal dil işlemeyi (NLP) birleştiren bir platform sunuyoruz. Kindly'i farklı kılan nedir? Daha az bakım ve daha fazla içerik üretimi! Kindly'nin yapay zekası, bir düğmeye tıklayarak kabul edebileceğiniz yeni eğitim verilerini önerecektir. Özelleştirilmesi kolay Chatbot'un markanıza uyması için kodlamaya gerek yok! Düğmelerden daha fazlası Kindly'nin sohbet robotları, kullanıcıları alakalı bile olmayabilecek bir dizi düğmeyi kullanmaya zorlamak yerine belirli soruları yanıtlayabilir. Çok dilli Chatbot'u tek bir dilde eğittiğinizde yüzden fazla soruyu anlayacaktır! Müşterilerimiz arasında Adecco, VOI, Norveç Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun ve Kahoot bulunmaktadır. Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk ve Hubspot gibi önde gelen CRM sağlayıcılarıyla kolayca entegre olun.
Futr
futr.ai
Futr, herhangi bir dilde ve herhangi bir kanalda otomatik, canlı, video ve sosyal sohbet ile müşteri hizmetleri yeteneklerini güçlendiren bir hizmet olarak sohbet platformudur. Çok sayıda polis teşkilatı, önde gelen perakendeciler ve hayır kurumlarının da dahil olduğu müşterileri ile Futr, akıllı kuruluşların her zaman açık, her zaman anında, her zaman anlayışlı sohbet hizmetleri aracılığıyla hedef kitleleriyle bağlantı kurmasına yardımcı oluyor. Bu konuda bizim sözümüze güvenmeyin. Bir aylık denememizle Futr platformunu ücretsiz deneyin! - Anında Otomatik Sohbet dağıtımı - İzlenen kullanım ve karşılaştırmalı yatırım getirisi - Planlanmış check-in'lerle özel destek - Deneme sonu iş senaryosu incelemesi - Yükümlülük yok - kredi kartına gerek yok
Arena
arena.im
Arena, her yerde güvenilir, canlı izleyiciler oluşturmak için birinci taraf verileriyle desteklenen yeni nesil canlı etkileşim araçlarını geliştiriyor. Çözümlerimiz (Canlı Sohbet, Canlı Blog, Arena Personas), yönettiğiniz herhangi bir platformda hızlı bir şekilde derin etkileşim oluşturmak için sosyal medyanın en popüler özelliklerinden yararlanır. 20.000'den fazla müşteri, izleyicilerini web üzerinde, uygulamalarda veya canlı etkinliklerde (veya üçünde birden) içerik, topluluk ve ticaretle etkileşime geçmek için bir araya getirme konusunda Arena'ya güveniyor.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai, dünyanın önde gelen yapay zeka satış destek otomasyonu ve B2C veri araştırma platformudur. Temel Özellikler şunları içerir: Anonim web sitesi ziyaretçilerinizi e-postayla tanımlama, şablonlu satış destek otomasyon araçları, binlerce iş üretkenliği aracıyla entegrasyonlar, herhangi bir hedef kitleye yönelik e-posta destek kampanyaları oluşturmak için yüz milyonlarca tüketici kaydı. Customers.ai satış destek otomasyonları, dünya çapındaki her iş kolunda ve ülkede bir milyondan fazla işletme tarafından kullanılmaktadır.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi, B2C işletmeleri için mobil odaklı bir satış ve pazarlama platformu sağlar. Çözümümüz, Satış ve Pazarlama profesyonellerine satış dönüşümünü artırma, canlı katılımı iyileştirme ve farklı bir çevrimiçi müşteri deneyimi sunma fırsatı yaratıyor. Whisbi, müşterileriniz için görüntülü arama, sohbet, chatbot, tıkla ve ara veya geleneksel telefon görüşmesi gibi tüm iletişim kanallarını tek bir merkezi, veri odaklı kullanıcı arayüzünde birleştirir. Bir BI motoruyla geliştirilen Whisbi, doğru müşteriye doğru zamanda doğru kanalı sağlar. Whisbi çözümü, çağrı merkezlerinden fiziksel mağazalara ve sanal showroomlara kadar mevcut altyapılarla kolayca entegre olur. Çözümün web sitelerine basit bir şekilde dahil edilmesi, çevrimiçi dönüşüm oranlarını önemli ölçüde artıran gerçek anlamda çok kanallı bir müşteri deneyimi sağlama yeteneği sağlar. Satış ve pazarlama için birinci sınıf bir konuşma platformu sunuyoruz ve sektöre özel içgörüleri ve uzmanlığı paylaşabiliyoruz. Telekomünikasyon, otomotiv, seyahat, sigorta ve bankacılık alanlarında küresel şirketlerle yakın çalışma konusunda benzersiz bir deneyime sahibiz. Çözümlerimiz şunları başardı: * 700 milyon gösterim, * 47 milyon tıklama, * 18M çağrı talebi, * 10 milyon konuşma Bugüne kadar dünya çapındaki müşterilerimize 1,5 milyondan fazla satış gerçekleştirdik. Ve daha yeni başlıyoruz! Whisbi, insan etkileşimlerini çevrimiçi müşteri deneyiminin merkezine koyuyor ve dijital pazarlama kampanyalarının yatırım getirisini artırıyor. Markaların web sitesi trafiğinden daha iyi yararlanmalarına, NPS puanlarını artırmalarına, CX aracılığıyla farklılaşmalarına ve çevrimiçi olarak daha fazla satış yapmalarına olanak tanır. Salesforce, Google Adwords, Google Analytics ve Adobe Marketing Cloud dahil en iyi pazarlama ve satış çözümlerini entegre ederek müşteri yolculuğunun tamamına ilişkin daha güçlü bilgiler sunmaya yardımcı oluyoruz. Temelde Whisbi, modern pazarlama ve satış ekiplerinin mevcut dijital ticaret sistemlerini destekleyen ve tamamlayan çok kanallı deneyimler sunmasına olanak tanır.
Twixor
twixor.com
Twixor, mesajlaşma kanallarında dinamik müşteri yolculukları yaratarak Müşteri Deneyimini Üretken Yapay Zeka ve NLP ile yeniden tanımlıyor. Twixor'un az kodlu/kodsuz CX platformu, Dijital Asistan ile Akıllı Süreç Otomasyonunu birleştirerek kişiselleştirilmiş, hedefe yönelik etkileşimler sunar. Senaryolu yanıtların ötesine geçerek empatik, özelleştirilmiş öneriler ve çözümler üreterek pazarlama, ticari işlemler ve destek operasyonlarında müşteri memnuniyetini artırır. * Kanıtlanmış Başarı: Fortune 500 şirketleri de dahil olmak üzere dünya çapında 400'den fazla müşterisi ve her üç ayda bir yönetilen 1 milyardan fazla etkileşimi ile Twixor'a güvenilmekte ve 7 patentle tanınmaktadır. * Dönüştürücü Faydalar: Twixor ile %25'in üzerinde konuşma oranına ulaşın, işletme maliyetlerini %15-25 azaltın ve marka bağlılığını %80 artırın. * Temel Özellikler: Platformumuz, sürükle ve bırak Journey Builder Studio, AI ve NLP destekli konuşma motoru, Canlı ve Sanal Temsilciler, Akıllı Kampanya Yönetimi, 120 dil için çok kanallı destek ve AI destekli Analitik Kontrol Paneli sunar. * Hindistan'da Perakende ve E-ticaret alanında En İyi Müşteri Deneyimi Platformu olarak tanınan, aynı zamanda MEA bölgesinde yeni ortaya çıkan bir Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka Satıcısı olarak da tanındık. Twixor'un tercih ettiği ortaklar arasında dünyanın en büyük Bankacılık Platformlarından ve CPaaS Oyuncularından biri ile MEA ve APAC genelinde beyaz etiketli çözümlerimize güvenen birçok kişi yer alıyor. Kısacası Twixor, sizi sektörünüzde farklı kılan olağanüstü müşteri deneyimi sunarak, işletmelerin dinamik müşteri yolculukları oluşturmasına olanak tanır.
ThriveDesk
thrivedesk.com
Önemseyen kişilerden, önemseyen kişilere yönelik müşteri hizmetleri yazılımı. ThriveDesk ile tüm müşteri destek taleplerinizi tek bir yerden zahmetsizce yönetin, böylece işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz, markanın yarattığı çevrimiçi söylentileri dinlemek ve bunlara yanıt vermek ve belirli bir pazarlama kampanyasının etkinliğini değerlendirmek için etkili bir şekilde kullanılabilen, ödüllü bir sosyal medya analiz ve etkileşim platformudur. Locobuzz yalnızca sosyal medyayı 'Dinlemeye' yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda dahili CRM özelliklerini kullanarak kullanıcılarla kişiselleştirilmiş bir şekilde 'Etkileşime Geçmeye' de yardımcı oluyor. Verilerin güçlü bir şekilde gruplanması öngörüler üretir ve eyleme dönüştürülebilir veriler sağlar. Markanız için tek noktadan dijital istihbarat merkezi tasarlıyoruz. Bu, aşırı karmaşık sosyal verilerden arındırılmış, yapılandırılmış ve güçlü analizler ve görselleştirmelerle dijital stratejinizi ve marka kimliğinizi yönlendirme çabalarınızı kolaylaştırır. Gerçek Zamanlı Deneyim, Düşünce Liderliği ve Kriz Yönetimi konularında size yardımcı oluyoruz. Locobuzz ayrıca işletmelerin çok dilli sohbet robotlarını kullanarak etkileşimli bir deneyim oluşturmak için makine öğreniminin ve NLP'nin gücünden yararlanmasına olanak tanır. Konuşmaya dayalı ticaretin potansiyelinin, insan zekasını yapay zeka aracılığıyla makineye dahil ederek üretkenliği artırabileceğine inanıyoruz.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit, internetin en büyük markalarının satışlarını artırmasına, yeni potansiyel müşteriler yakalamasına, vazgeçmeyi durdurmasına ve yeni müşteri kazanımını artırmasına yardımcı olan yönetilen dönüşüm optimizasyonu sağlar. Şirket içi yaratıcı ve geliştirme ekipleri, UpSellit'in teknolojilerini dönüşüm hunisinin hedeflenen aşamalarında mükemmel bir şekilde hizalayarak pazarlama ekibinizin bir uzantısı olarak hizmet verir. UpSellit'in esnek fiyatlandırma modelleri her türlü işletmenin ihtiyaçlarını karşılamaya uygundur ve her ölçekteki perakendecinin dönüşüm oranı optimizasyonunun gerçek etkisini görmesine olanak tanır. UpSellit'in yönetim hizmetleri paketi şunları içerir: - E-posta Yeniden Pazarlama - Teşvik Edilmiş Stratejiler - SMS Kampanyaları - Değer Odaklı Stratejiler - Sepet Yeniden Oluşturma Teknolojisi - Kontrol Grupları - Gelişmiş AB Testleri - Davranışsal Ayrıştırma - Yanlış Önleme Korumaları
AiTrillion
aitrillion.com
Eyleme Geçirilebilir Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Pazarlama Otomasyonunu Deneyimleyin - AiTrillion'u Alın! AiTrillion, e-Ticaret satıcıları için ilk SaaS tabanlı Yapay Zeka özellikli, hepsi bir arada pazarlama platformudur. E-Ticaret sektörü için oluşturulmuş analitiklerle entegre 11'den fazla müşteri etkileşim kanalı var; biz AiTrillion olarak 175'ten fazla ülkede milyonlarca müşteri arasındaki noktaları birleştirme konusunda uzmanız. Entegre & Yenilikçi özellikleriyle aradığınız her şey tek çatı altında toplanıyor. E-posta Pazarlama Otomasyonu Sadakat Ödül Programı Ürün İncelemeleri + Soru-Cevap Web Push Bildirimleri Affiliate Marketing Düzenli Üyelikler Form Oluşturucu Yapay Zeka İş Akışı Otomasyonu Akıllı Açılır Pencereler Duyuru Çubuğu Ürün Önerisi
FreshLime
freshlime.com
FreshLime, yerel işletmelere yönelik, müşteri adayları ve müşterilerle metin, sohbet ve e-posta yoluyla etkileşimi kolaylaştıran ve tümü tek bir yerde organize edilen Müşteri Etkileşim Platformudur. İşletmenizi 7/24/365 her türlü etkileşime hazır hale getiriyoruz.
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate, pazarlamacıların kullanıcılarla tam konumlarına göre etkileşim kurmasını sağlayan bir konum pazarlama çözümüdür.
SharurAI
sharurai.com
SharurAI, işletmelerin müşterileriyle etkileşim kurma biçimini dönüştüren isteğe bağlı yapay zeka sohbet robotu hizmetleri sunan, yapay zeka uygulama geliştirme alanında dinamik bir oyuncudur. SharurAI, en son yapay zeka teknolojisine odaklanarak, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel yapay zeka sohbet robotları oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. Misyonumuz, müşteri etkileşimlerini geliştirmek, verimliliği artırmak ve büyümeyi desteklemek için yapay zekanın gücünden yararlanmaktır. Mevcut sistemlerinize ve süreçlerinize kusursuz bir şekilde entegre olan, kişiselleştirilmiş ve verimli müşteri desteği, satış yardımı ve daha fazlasını sunan yapay zeka sohbet robotları oluşturma yeteneğimizle gurur duyuyoruz. SharurAI olarak her işletmenin benzersiz olduğunu anlıyoruz ve bu nedenle müşterilerimizle yakın işbirliği içinde çalışarak onların özel amaç ve hedeflerine uygun yapay zeka sohbet robotları geliştiriyoruz. İster operasyonları kolaylaştırmak, müşteri memnuniyetini artırmak veya satışları artırmak istiyor olun, yapay zeka uzmanlarından oluşan ekibimiz vizyonunuzu hayata geçirmek için burada.
OutboundEngine
outboundengine.com
OutboundEngine, çevrimiçi pazarlamayı herkes için basit ve kolay hale getirerek işletmelerin büyümesine yardımcı olur. Güzel, yüksek etkili pazarlama kampanyaları yaratıyor, bunları otomatik olarak yayınlıyor ve kimin konuşmaya hazır olduğunu göstermek için etkileşimi izliyoruz. Platformumuz, daha az çalışmayla daha fazla fırsatı ortaya çıkarmak için müşteriler, ortaklar ve potansiyel müşterilerle ilişkileri güçlendirir.
erxes
erxes.io
Açık kaynaklı Hubspot/Qualtrics alternatifi erxes'e hoş geldiniz. erxes, SaaS sağlayıcılarının ve dijital pazarlama ajanslarının/geliştiricilerinin her türlü işletme için işe yarayan benzersiz deneyimler oluşturmasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir deneyim işletim sistemidir (XOS). Topluluğumuza çığır açan bir değer sunarak işletmelerin büyüme şeklini değiştireceğiz. Bu yolculuğa bizimle gelin! Şirketinizde büyüme ve birlik sağlamak erxes ile mümkündür çünkü: - %100 ücretsiz ve sürdürülebilir: erxes, hem geliştiricilerin hem de kullanıcıların kazandığı sürdürülebilir bir iş modeli sunar. Açık kaynaklı bir yazılımdır, ancak daha da iyidir. - %100 özelleştirilebilir: Eklenti tabanlı mimarimiz sınırsız özelleştirme sağlar ve ne kadar özel olursa olsun tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanıza olanak tanır. - %100 gizlilik: Erxes platformunu, şirketinizin hassas verileri üzerinde üçüncü taraf izlemesi olmadan tam kontrol sağlayacak şekilde tasarladık. - %100 kontrol: İşletmenizin faaliyet gösterdiği tüm kanalların bağlantılı ve entegre olduğu, istediğiniz deneyimi oluşturabilirsiniz. Seçeneklerinizi keşfedin: Enterprise Edition lisanslı açık kaynaklı Hubspot alternatifiyle şirket içinde barındırılan AGPLv3. Node.js, GraphQL ve React'ta yazılmıştır. Self servis Ücretsiz başlayın ve güçlendiricilerimiz ve eklentilerimizle gelişmiş özelliklerin, ek hizmetlerin ve özelleştirilmiş seçeneklerin kilidini açın. İşletmeler için Kurumsal Güvenli, uyumlu açık kaynaklı yazılım. Ekibinizin daha hızlı hareket etmesini sağlayın. Yerleştirme erxes'in temel eklentilerini, bileşenlerini ve SDK'larını platformunuza entegre ederek yeteneklerini geliştirin ve operasyonları kolaylaştırın. Platform Kaldıracı, tüm platform işinizi güçlendirmek için temel eklentileri, bileşenleri ve kurumsal özellikleri geliştirir. Altyapı SaaS'ınızı erxes altyapısı ve yerel eklentilerle güçlendirin. Uzman ekibimizle vizyonunuzu hayata geçirelim.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow, müşteri katılımına yönelik yapay zeka destekli Çok Kanallı Konuşma Paketidir. Hepsi bir arada SleekFlow platformu, WhatsApp, Instagram, canlı sohbet ve daha fazlası dahil olmak üzere herkesin kullandığı mesajlaşma kanallarında kusursuz ve kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları yaratıyor. SleekFlow, şirketlerin tüm iş akışlarını anlamlı konuşmalar etrafında toplamasını sağlayarak iletişimin geleceğini şekillendirmeye kendini adamıştır. SleekFlow, pazarlama ve satıştan destek ekiplerine kadar, en ileri konuşmaya dayalı yapay zeka yeteneklerinden yararlanarak iş operasyonlarını kolaylaştırır. Rutin görevleri otomatikleştirerek, müşteri etkileşimlerini optimize ederek ve benzersiz destek sunarak, müşteri odaklı çözüm, işletmelere benzeri görülmemiş ölçeklenebilirlik ve büyüme elde etme gücü verir. SleekFlow Singapur, Hong Kong, Malezya, Endonezya, Brezilya ve BAE'de bulunmaktadır. 2022'de girişim, Tiger Global liderliğinde, AEF Greater Bay Area Fund ve Transcend Capital Partners'ın katılımıyla 8 milyon dolarlık A Serisi finansman turu elde etti.
Huggy
huggy.io
Hizmetlerinizi otomatikleştirin ve tek bir platformda merkezileştirin. Dilediğiniz zaman yanıt vermek, destek taleplerinin birikmesini önlemek, kişilerinizi organize etmek ve sonuçları takip etmek için sohbet robotları oluşturun.
Sobot
sobot.io
Hem müşteri hizmetleri hem de pazarlama dahil olmak üzere iletişim merkezi çözümleri sunuyoruz. Ürün yelpazemiz AI Chatbot, Canlı Sohbet, Ses, Biletleme'yi içerir. Çeşitli kanallarda kusursuz müşteri etkileşimleri sağlayan çok kanallı ve akıllı bir çözüm sunmayı taahhüt ediyoruz. Samsung, OPPO, DFS, Philips, J&T ve Air Liquide gibi önemli müşterilerimiz var. Ayrıca AWS, Alibaba Cloud ve Meta gibi sektör devleriyle ortaklıklar kurduk. İşletmeleri daha iyi müşteri deneyimleri ve daha yüksek memnuniyet düzeyleri elde etmeleri için güçlendirmek istiyoruz. En ileri çözümleri sunarak, müşterilerimiz için dünya çapında başarıya ulaşmayı umuyoruz.
Swell
swellcx.com
Swell, hastalardan ve çalışanlardan özel ve kamuya açık geri bildirimleri otomatik olarak toplar. Daha iyi geri bildirimlerle muayenehanelerin çevrimiçi itibarları artabilir, hasta deneyimi iyileştirilebilir ve çalışan memnuniyeti iyileştirilebilir.
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