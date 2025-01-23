Konuşma Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ruanda

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Konuşma Zekası Yazılımı, insan dilini yorumlamak ve ona yanıt vermek için tasarlanmış bir araç ve teknolojiler paketidir. Doğal Dil İşleme (NLP), makine öğrenimi ve veri analitiğinden yararlanan bu yazılım, konuşmaların bağlamını ve nüanslarını anlayarak etkileşimleri daha üretken ve anlayışlı hale getirebilir.
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AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı taşları ve araçları sağlar. Bu hizmetlerden biri, kullanıcıların İnternet üzerinden her zaman erişebilecekleri sanal bir bilgisayar kümesine sahip olmalarını sağlayan Amazon Elastic Compute Cloud'dur (EC2). AWS'nin sanal bilgisayar sürümü, işleme için donanım merkezi işlem birimleri (CPU'lar) ve grafik işleme birimleri (GPU'lar) dahil olmak üzere gerçek bir bilgisayarın çoğu özelliğini taklit eder; yerel/RAM belleği; sabit disk/SSD depolama; işletim sistemi seçimi; ağ oluşturma; ve web sunucuları, veritabanları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi önceden yüklenmiş uygulama yazılımları. AWS teknolojisi dünya çapındaki sunucu çiftliklerinde uygulanmakta ve Amazon yan kuruluşu tarafından sürdürülmektedir. Ücretler, abonenin gerektirdiği kullanılabilirlik, yedeklilik, güvenlik ve hizmet seçenekleri tarafından seçilen kullanım ("Kullandığın kadar öde" modeli olarak bilinir), donanım, işletim sistemi, yazılım veya ağ özelliklerinin bir kombinasyonuna dayanır. Aboneler tek bir sanal AWS bilgisayarı, özel bir fiziksel bilgisayar veya bunların kümeleri için ödeme yapabilir. Abonelik sözleşmesinin bir parçası olarak Amazon, abonelerin sistemlerinin güvenliğini sağlar. AWS, Kuzey Amerika'daki 6 bölge de dahil olmak üzere birçok küresel coğrafi bölgede faaliyet göstermektedir. Amazon, AWS'yi abonelere, gerçek bir fiziksel sunucu grubu oluşturmaktan daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde büyük ölçekli bilgi işlem kapasitesi elde etmenin bir yolu olarak pazarlamaktadır. Tüm hizmetler kullanıma göre faturalandırılır ancak her hizmet, kullanımı farklı şekillerde ölçer. 2017 itibarıyla AWS, tüm bulutun (IaaS, PaaS) %34'üne hakim bir paya sahipken, Synergy Group'a göre sonraki üç rakip Microsoft, Google ve IBM sırasıyla %11, %8 ve %6'ya sahiptir.
Appy Pie
appypie.com
İşletmenizi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için tüm yapay zeka ve kodsuz çözümleri içeren kapsamlı bir platform. Appy Pie, mobil uygulamalar, web siteleri, sohbet robotları, otomasyon, tasarım, bilgi tabanı, yardım masası ve çok daha fazlası için en son kodsuz teknolojiden yararlanarak her işletmenin çok yönlü bir şekilde başarılı olmasına yardımcı olabilecek bir dizi ürün ve hizmete sahiptir.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, canlı sohbet, web sitesi ziyaretçi takibi ve ziyaretçilerinizi tanımanıza, onlarla etkileşime geçmenize ve müşterilerinizi gerçek zamanlı olarak desteklemenize yardımcı olan analiz yeteneklerine sahip bir müşteri etkileşim platformudur. Canlı ziyaretçi takibi, canlı sohbet çevirisi, canlı sohbet, otomatik sohbet tetikleyicileri, potansiyel müşteri puanlaması, sesli arama, ekran paylaşımı, küfür yönetimi, sohbet önizlemesi, kodsuz bot, cevap botu dahil olmak üzere bir müşterinin beklediği tüm özellikler ve çok daha fazlası ile yüklüdür. sohbet yönlendirme, dahili sohbet, temsilci mobil uygulaması, iOS ve Android için SDK ve Whatsapp, Instagram, FB Messenger ve Telegram gibi popüler IM kanallarıyla entegrasyonlar. Bunların hepsi tek bir platformda.
Officely AI
officely.ai
Officely AI, bir kuruluşun süreçlerine sorunsuz bir şekilde entegre olan özel yapay zeka aracıları oluşturmak için tasarlanmış devrim niteliğinde bir platformdur. Bu yapay zeka ajanları, geleneksel olarak insan müdahalesi gerektiren görevleri yerine getiren sanal ekip üyeleri gibi hareket ediyor. Yeni ekip üyelerini işe alma, eğitme ve onlara rehberlik etme konusunda uzmandırlar; önceden tanımlanmış iş verilerine ve CRM veya ERP sistemleri gibi araç entegrasyonlarına dayalı olarak çalışanlara kişisel asistanlar olarak hizmet ederler.
Atom
atomchat.io
Atom, işletmelerin daha nitelikli müşteri adayları oluşturmasına, daha akıllı sohbet robotları oluşturmasına, sonuçları ölçmesine ve CRM'lerle entegre olmasına yardımcı olmak için yapay zeka destekli bir WhatsApp sohbet robotu çözümü sunuyor. Temel özellikler şunları içerir: * Müşteri sorularını yanıtlamak için 7/24 akıllı sanal asistan * WhatsApp yayın kampanyaları aracılığıyla müşterilerin %98'ine kadar ulaşabilme * İlgilenen potansiyel müşterileri filtrelemek ve satış ekibini anlaşmaları kapatmaya odaklamak için otomatik iş akışları * Müşteri konuşmalarının tam görünürlüğünü sağlamak için WhatsApp çoklu temsilci entegrasyonu Çözüm, HubSpot ile entegre olarak işletmelerin WhatsApp kişilerini CRM'lerine senkronize etmelerine ve AI sohbet robotlarını kullanarak otomatik iş akışları oluşturmalarına olanak tanıyor. Atom, işletmelere entegrasyon süreci boyunca rehberlik etmek ve kendilerini pazarda "anahtar teslimi" bir çözüm olarak konumlandırmak için WhatsApp uzmanlarından oluşan kişiselleştirilmiş bir danışman ve yapay zeka ekibi sağlıyor. Vaka çalışmaları, satışların ayda 200'den 3.000'in üzerine çıkarılması, dijital satış dönüşüm oranlarının üç katına çıkarılması ve 2,5 ayda 5.000'den fazla onaylanmış randevunun alınması gibi müşterilerin nasıl önemli gelişmeler kaydettiğini vurguluyor. Şirket, CIO Peru, Forbes ve Estrategia & Negocios gibi yayınlarda yer alarak pazardaki büyümelerini ve tanınırlıklarını vurguladı. İşletmeler daha fazla bilgi edinmek ve platformu kendileri denemek için bir Atom danışmanıyla konuşmaya davet ediliyor.
Jetlink
jetlink.io
İnsanlar ve işletmeler arasındaki iletişim sonsuza kadar değişiyor ve mesajlaşma bugün ve gelecek yıllarda merkezi bir rol oynayacak. Sosyal ve mobilin yakınsaması müşteri davranışını ve beklentilerini şekillendiriyor. Şu anda burada bir şeyler soruyorlar. Jetlink, çok kanallı mesajlaşma ve gelişmiş kurumsal sohbet robotlarıyla "Şimdinin Gücünü" kuruluşunuza getiriyor. Bunun ticaret ve müşteri desteğinde bir devrim olduğuna inanıyoruz. Jetlink, müşterilerinizin halihazırda bulunduğu yerde keyifli sohbetli satış ve destek deneyimleri sunmanıza olanak tanır. Jetink, yapay zeka olarak konumlandırılıyor. Web sohbeti, IVR, sosyal mesajlaşma uygulamaları, Facebook Messenger, Whatsapp, Skype, Slack, Teams ve uygulama içi mesajlaşma gibi müşteri temas noktaları için güçlendirilmiş merkezi iletişim platformu.
Netomi
netomi.com
Dünyanın en iyi yapay zeka liderlerinin desteklediği ve en büyük küresel markaların güvendiği Netomi, işletmelere yönelik müşteri deneyimi yapay zekasında liderdir. Netomi, çok modlu ve çok kanallı Yaptırımlı Üretken Yapay Zeka sağlayarak doğruluk, güvenlik ve veri gizliliği için yerleşik yapay zeka yönetişim kontrolleriyle marka açısından güvenli görüşmelere geniş ölçekte olanak tanır. Yenilikçi yapay zeka dağıtımımız maliyet tasarruflarını, operasyonel verimliliği garanti eder ve müşteri memnuniyeti, sadakati, gelir ve karlılıkta artış sağlar. Netomi'nin kodsuz çözümü haftalar içinde dağıtılır, otomatik olarak ölçeklenir ve teknik bilgisi olmayan kullanıcıların CX AI'yi uygun ölçekte kolayca yönetebilmeleri için kapsamlı araçlar sunar. Bu, daha düşük toplam sahip olma maliyeti, daha hızlı pazara sunma süresi ve geliştirici kaynaklarına olan bağımlılığın azalmasıyla sonuçlanır. 2016 yılında kurulan Netomi, müşteri deneyimini geliştirmek için en son yapay zeka gelişmelerinden yararlanıyor, markaları yüksek kaliteli otomatik destek ve insan temsilci ekiplerini güçlendirecek araçlarla güçlendiriyor. Hızla gelişen yapay zeka ortamında Netomi, markaların artan müşteri beklentilerini karşılamasını ve olağanüstü hizmet sunmasını kolaylaştırıyor.
Botmaker
botmaker.com
Botmaker, müşterilerinize tüm dijital kanallarda akıllı ve hızlı yanıtlar vermenizi sağlayan en gelişmiş konuşma platformudur. Hibrit botlar ve canlı aracılarla dijital deneyimler oluşturun. Sohbet ticareti, müşteri hizmetleri ve yardım masası işlemlerine yönelik otomatik çözümlerle işinizi büyütün. Platform, yapay zeka ve makine öğrenimi sayesinde müşterilerinizin ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamanıza ve tahmin etmenize olanak tanır. Biz WhatsApp Çözüm Sağlayıcıları ve Messenger Ortaklarıyız.
Metanoz
metanoz.com
Metanoz AI, bireylere, girişimcilere ve işletmelere problem çözme hizmetleri sunmak için tasarlanmış sanal bir chatbot çözümüdür. Uzman ve uzman ekibimiz 7/24 sorunlarınıza doğru ve güvenilir çözümler sunmaya kendini adamıştır. Günümüzün hızlı dünyasında bireylerin ve işletmelerin karşılaştığı zorlukları anlıyoruz. Amacımız bu zorlukların üstesinden gelmenize ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmaktır. Sağlık ve hastalıklarla ilgili çözümler, iş çözümleri, Arama Motoru Optimizasyonu, Otomobil Mekaniği, Makyaj Sanatçılığı, Film Eleştirisi, Astroloji, Tarih, Bilimsel Veri Görselleştirme, Yoga, Sosyal Medya Etkisi, Teknik İncelemeler dahil olmak üzere çok çeşitli alanlarda uzmanlaşıyoruz. İç Dekorasyon, Muhasebe, Tıp, Web Tasarım Danışmanlığı, Emlak, Ruh Sağlığı, Kişisel Eğitim, Kariyer Danışmanlığı, Felsefe, Motivasyon, Seyahat, Sözlü İngilizce Eğitimi ve Metin Yazarlığı. Uzmanlık alanlarına tutkuyla bağlı, yüksek eğitimli ve deneyimli profesyonellerden oluşan bir ekip oluşturduk. Uzmanlarımız, sorunlarınıza mümkün olan en iyi çözümleri sunmak için en son bilgi ve becerilerle donatılmıştır. Müşterilerimizin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilmiş, zamanında ve doğru çözümler sunma yeteneğimizden gurur duyuyoruz. Metanoz AI olarak mükemmel müşteri hizmeti sunmaya kendimizi adadık. Her müşterinin farklı ihtiyaç ve gereksinimleri olduğunu biliyoruz ve tüm müşterilerimizin kişisel ilgi görmesini sağlamak için çalışıyoruz. Sorularınızı yanıtlamak, rehberlik sağlamak ve karşılaşabileceğiniz zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olmak için her zaman hazırız. Misyonumuz bireylerin ve işletmelerin sorunlarına mümkün olan en iyi çözümleri sunarak hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır. En son teknolojiden ve profesyonellerimizin uzmanlığından yararlanarak müşterilerimizin her türlü engeli aşmalarına ve başarıya ulaşmalarına yardımcı olabileceğimize inanıyoruz. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için hizmetlerimizi ve uzmanlığımızı sürekli genişletiyoruz. Ekibimiz, ilgili alanlarımızdaki en son trendler ve gelişmeler konusunda güncel kalmaya kendini adamıştır. Sektörümüzün ön saflarında yer almamızı sağlamak için araştırma ve geliştirmeye yoğun yatırım yapıyoruz.
Messangi
messangi.com
Messangi, 2001 yılından bu yana dünya çapında milyarlarca cihaz üzerinden şirketleri müşterilerine bağlıyor. Çok yönlü ve güvenilir platformlarımız, sektördeki en iyi mühendislerden bazıları tarafından kendi bünyemizde oluşturulmuştur. Operasyonlarımıza güç vermek için 7 ülkede, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ekstra çaba harcamaya istekli birinci sınıf ekiplerimiz var. Günümüzde önde gelen mobil operatörler, küresel bankalar ve perakendeciler, müşteri iletişimi ve etkileşim zorluklarını çözmek için Messangi'ye güveniyor. SMS, E-posta, Uygulamalar, Mobil Cüzdan ve Sesli Asistanlara yönelik çözümlerimiz, iletişimi her zamankinden daha kolay, verimli ve erişilebilir hale getirerek şirket-müşteri etkileşimlerinde devrim yaratmaya devam ediyor. Messangi'nin hizmet olarak bulut iletişim platformu, en uygun çözümü oluşturmak üzere özelleştirilebilir ve şekillendirilebilir. Birden fazla kanalın birleşimiyle müşterilerinize daha verimli bir şekilde ulaşın ve onlarla etkileşime geçin.
Answered.so
answered.so
Cevaplandı.so: İnsan uzmanlığına sahip yapay zeka destekli müşteri hizmetleri. GPT sohbet robotu, Bilgi tabanı, HelpHub ve akıllı Arama Çubuğu ile müşteri sorunlarının %70'e kadarını çözün.
Algomo
algomo.com
Algomo, web siteleri için özel ChatGPT benzeri botlar aracılığıyla müşteri desteğini otomatikleştirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli üretken bir platformdur. İşletmelerin, bot taleplerini ele alarak, gerektiğinde sorunları ileterek ve eğitim veya bakıma ihtiyaç duymadan çalışarak müşteri destek etkileşimlerini verimli bir şekilde çözmelerine olanak tanır. Algomo'nun platformu, tekrarlanan müşteri sorularını anında yanıtlayarak, maliyetleri azaltıp müşteri memnuniyeti (CSAT) ve çalışan bağlılığı puanlarını artırarak çalışır. Destek etkileşimlerinin etiketlenmesini, sınıflandırılmasını ve önceliklendirilmesini otomatik hale getirerek işlem sürelerini ve manuel görevleri kısaltır. Ek olarak, yanıt sürelerini ve üretkenliği artırmak için temsilcileri yapay zeka önerileri ve canlı ekran paylaşımıyla güçlendirir. Algomo özellikle aşağıdakileri yapmak isteyen işletmeler için faydalıdır: * Müşteri Hizmetlerini Otomatikleştirin: Çoğu destek etkileşimini otomasyon yoluyla çözerek. * Verimliliği Artırın: Müşteri desteğine harcanan zamanı ve kaynakları azaltmak. * Müşteri ve Çalışan Memnuniyetini Artırın: Daha hızlı çözümler ve daha az manuel görev sayesinde. * Uluslararası Genişleme: Çok dilli yetenekleri sayesinde küresel ölçekte ölçeklenen işletmeler için idealdir.
Alendei
alendei.com
Alendei yapay zeka tabanlı müşteri etkileşim platformudur. Kullanıcıların cep telefonu kullanıcılarına kısa metin mesajları göndermesine olanak tanır. Kullanıcı deneyimini ve memnuniyetini artırmak için konuşma arayüzü aracılığıyla otomatik müşteri desteği ve katılımı sağlar. Mesaj göndermek ve almak için WhatsApp Business API'lerini entegre ederek kullanıcıların iki yönlü iletişim sağlamasına olanak tanır.
AIhelp
aihelp.net
AIhelp, merkezi Hong Kong'da bulunan küresel bir müşteri destek platformu şirketidir. 2014 yılında kurulan şirketin şu anda 80'den fazla çalışanı var ve 32 ülke ve bölgede 12.000 müşteriye hizmet veriyor. Müşteri ilişkilerini ve memnuniyetini daha güçlü, kişisel ve üretken kılmak isteyen şirketler için tasarlanmıştır. Şirketlere, 20'den fazla dilde kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmış tüm araçları ve teknoloji altyapılarını sağlayarak, büyük destek sağlamalarını ve ardından olgun hizmet ve proaktif katılım sağlamalarını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. AIhelp, Uygulama İçi mesajlaşma, AI sohbet botu, Otomatik Kontrol Formu, Anlık Bildirimler, Uyarılar, Spotlight, Uygulama gibi birçok müşteri destek işlevini içeren, hem Mobil hem de Web için mesajlaşma ve operasyon amaçlı bir Yapay Zeka Müşteri Destek Platformudur. indeksleme ve daha fazlası. Daha yüksek sıralamaları ve elde tutmayı artırmak ve müşteri sorunlarını anında çözmek için güçlü bulut tabanlı analizler için Makine Öğrenimini kullanarak kişiselleştirilmiş destek sağlamanıza olanak tanır ve müşterilerin mutlu ve memnun kalmasına yol açan çok büyük miktarda veriyi anlamlandırmak için son derece verimlidir.
AIChatbot
aichatbot.so
AIChatbot, müşteri desteğine yönelik yapay zeka destekli bir sohbet robotu oluşturucusudur. AIChatbot, kendi verilerinizden eğitilmiş özel bir GPT sohbet robotu oluşturmanıza olanak tanır. Bu, web sitenizin URL'sini, PDF dosyalarınızı veya site haritanızı yükleyerek gerçekleştirilir. AIChatbot, müşteri sorularına birden fazla dilde yanıt verebilir ve sohbet robotu widget'ını doğrudan web sitenize yerleştirme rahatlığını sağlar.
3Dolphins
3dolphins.ai
3Dolphins.ai, işletmelerin dijital müşteri deneyimlerini hızlandırmasına yardımcı olmak için PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion) tarafından geliştirildi. Kurumsal, bulut veya şirket içi çözümler olarak oluşturulan yaklaşımımız, teknoloji ile insanlar arasında kusursuz işbirliğine olanak sağlar. InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi), öncelikle işletmelerin yeni teknolojiler ve müşteriye yönelik kanalları kullanarak müşteri deneyimini geliştirmelerine yardımcı olmaya odaklanan Endonezya merkezli bir teknoloji şirketidir. Finans, Otomotiv, Online Seyahat, Eğitim, Kamu Sektörü gibi birçok sektöre hizmet verdik.
WeConnect.chat
weconnect.chat
Hepsi bir arada konuşabilen yapay zeka platformu WeConnect.chat'in konuşmaya dayalı yapay zeka arayüzleriyle işletmenizi güçlendirin. Özel bir yapay zeka sohbet robotu ile olası satış yaratmayı kolaylaştırın, müşteri desteğini yükseltin, katılımda devrim yaratın ve sınırsız olanakların kilidini açın. Kural tabanlı bileşenleri sorunsuz bir şekilde entegre edin ve çok kanallı bir aracı kontrol panelinin potansiyelinden yararlanın.
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual, sektörde yaklaşık yirmi yıllık deneyimimiz ve eşsiz uzmanlığımızla tanınan, konuşabilen bir yapay zeka lideridir. Yenilikçi V-Person™ sanal aracımız, sohbet robotumuz ve canlı sohbet çözümlerimiz, müşteriler ve çalışanlar için kesintisiz, kişiselleştirilmiş ve ölçeklenebilir dijital destek sunmak üzere insanları ve yapay zekayı bir araya getiriyor. Önde gelen küresel kuruluşlar, destek deneyimlerini geliştirmek, maliyetleri azaltmak, satışları artırmak ve marka sadakati oluşturmak için ödüllü teknolojimize ve uzman danışmanlığımıza güveniyor. Küresel ekibimiz ve kapsamlı ortak ağ desteğimiz, dünya çapında 37'den fazla dilde kurulum yaparak hem yerelleştirilmiş işbirliği hem de uluslararası bilgiler sağlar. Creative Virtual'ın genel merkezi Birleşik Krallık'ta olup Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Hindistan, Singapur ve Hong Kong'da faaliyet göstermektedir.
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai, işletme yöneticileri için tasarlanmış müşteri ilişkileri otomasyon platformudur. Müşteri desteği ve müşteri adayı yaratma için kodsuz otomasyon platformu. Yapay zeka destekli akıllı sanal aracılarımız, müşterilerinizin sorgularını dinamik olarak çözer veya önceliklendirir.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai, kullanıcıların çeşitli iş uygulamaları için özel yapay zeka sohbet robotları ve üretken yapay zeka modelleri (GPT'ler) oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan kapsamlı bir platformdur. Platformun temel özellikleri ve yetenekleri şunları içerir: * Kullanım Kolaylığı: Web sitesi, ChatBotBuilder.ai'nin kapsamlı teknik uzmanlık gerektirmeden "özel sohbet robotları ve GPT'ler oluşturmanın en hızlı, en kolay yolu" olduğunu vurguluyor. * Esnek Entegrasyon: Platform, binlerce uygulamayla entegrasyonu destekler ve kullanıcıların rekabet avantajı elde etmek için araçlarını ve ekiplerini birbirine bağlamasına olanak tanır. * Son Teknoloji Yapay Zeka: ChatBotBuilder.ai, gelişmiş sohbet robotlarını ve GPT'leri desteklemek için en yeni büyük dil modellerinden (LLM'ler) ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanır. * Özelleştirme: Kullanıcılar, platformun kullanıcı dostu arayüzünü kullanarak sohbet robotlarının görünümünü, işlevselliğini ve davranışını özelleştirebilir. * Kanallar Arası Destek: Sohbet robotları web siteleri, sosyal medya, e-posta ve ses dahil olmak üzere birden fazla kanala entegre edilebilir. * Pazarlama Araçları: Platform, kullanıcıların sohbet robotları aracılığıyla müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşime geçmesine yardımcı olmak için yerleşik pazarlama özellikleri sağlar. * Analitik: Güçlü analitik yetenekleri, kullanıcıların sohbet robotlarının performansını izlemesine ve optimize etmesine olanak tanır. Web sitesi, ChatBotBuilder.ai'yi "2024'te Dünyanın En İyi Yapay Zeka Sohbet Robotu Oluşturucusu" olarak konumlandırıyor ve yapay zekanın gücüyle müşteri hizmetlerini otomatikleştirmek, iletişimi basitleştirmek ve kullanıcı deneyimlerini geliştirmek isteyen işletmelere ve kuruluşlara hitap ediyor. Platform, hem bireysel kullanıcılar için bir Pro Plan hem de kendi markalı chatbot çözümlerini oluşturmak isteyen ajanslar ve daha büyük kuruluşlar için bir White Label Enterprise planı sunuyor. Genel olarak ChatBotBuilder.ai, her boyuttaki işletmeyi gelişmiş yapay zeka sohbet robotlarının ve üretken yapay zeka modellerinin avantajlarından yararlanmaya teşvik etmek için tasarlanmış kapsamlı, kodsuz bir platform gibi görünüyor.
ChatShape
chatshape.com
ChatShape, web siteniz için yapay zeka destekli sohbet robotları oluşturmanıza olanak tanıyan yeni nesil yapay zeka destekli bir araçtır. Sadece chatshape.com/create adresine gidin, taranacak web sitenizin bağlantısını ekleyin; metin, müşteri sorgularını anında yanıtlamak, daha fazla ziyaretçiyi müşteriye dönüştürmek ve sizi kurtarmak için web sitenize yerleştirebileceğiniz bir sohbet robotunu eğitmek için kullanılacaktır. yüzlerce saat zaman.
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE, kullanıcıların beceri geliştirme, paydaş katılımı, iş süreci dönüşümü ve kurumsal bilgi yönetimi için DIY WorkBot'lar oluşturmasına olanak tanıyan yenilikçi bir platform çözümüdür. Ayrıca Robotik Proses Otomasyonunu (RPA) kolaylaştırmak amacıyla istenen özelleştirme seviyelerini elde etmek için API aracılığıyla arka uç sistemlerle entegre edilebilir.
Botifi
botifi.me
Chatbot oluşturucu, Telegram, Facebook Messenger, Instagram ve diğerlerinde satış, pazarlama ve desteği otomatikleştiriyor
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt, işletmelerin herhangi bir kodlama becerisine ihtiyaç duymadan sohbet robotları oluşturmasına olanak tanıyan, kullanıcı deneyimi odaklı bir platformdur. Hem yeni başlayanlar hem de köklü işletmeler için eksiksiz bir chatbot çözümü sunar. Araç özellikle pazarlamacılar, müşteriler ve geliştiriciler için tasarlanmıştır. Pazarlamacılar için sanal bir kişiliğin tasarlanmasına, hedeflenen kampanyaların oluşturulmasına olanak tanır ve veriye dayalı içgörüler sağlar. BotDistrikt, müşteriler için 7/24 bot kullanılabilirliği sağlayarak akıcı ve etkileşimli görüşmelere olanak tanır. Ayrıca biletleri yönetmek için insan geçişini de destekler ve çok kanallı iletişime olanak tanır. Geliştiriciler için platform son derece özelleştirilebilir; karmaşık, iki yönlü konuşmaları desteklemek için mantıksal koşulları, normal ifade kalıplarını, yapay zeka eğitimini, API entegrasyonlarını ve Javascript işlevlerini içerir. BotDistrikt'in chatbot'ları Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram, web siteleri, Google Asistan ve Skype gibi çeşitli kanallarda çalışabiliyor. Ayrıca Dialogflow, Wit.ai, Gmail ve Slack gibi kullanışlı araçlarla da entegre olur. Platform, Entrepreneur First ve Singapur Infocomm Geliştirme Otoritesi tarafından desteklenmektedir. Müşteri odaklı, yapay zeka destekli sohbet robotlarına vurgu yapan BotDistrikt, sohbet robotu stratejisi oluşturmak ve uygulamak için kolay, eğlenceli ve akıllı bir araç sunmayı amaçlıyor.
Bot9
bot9.ai
Sadece akıllı değil, aynı zamanda benzersiz bir şekilde size ait olan kendi yapay zeka destekli asistanınızı yaratın!
arabot
arabot.io
Lider Kodsuz Chatbot Platformu. SUPERFAST, müşteri etkileşimlerini ve hizmet gerçekleştirmeyi geniş ölçekte otomatikleştirmek amacıyla kuruluşlar için tasarlandı. arabot, işletmelerin görevleri otomatikleştirmesine, üstün müşteri hizmetleri sağlamasına, satışları artırmasına ve konuşmaya dayalı yapay zeka kullanarak müşterileriyle anlamlı konuşma deneyimleri oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, MENA'nın önde gelen düşük kodlu kurumsal sohbet robotu platformudur. arabot.io, herkese birkaç dakika içinde bot oluşturma, test etme, yönetme ve dağıtma araçlarını sağlar. Güçlü yönetim özellikleri ve kurumsal düzeyde güvenlikle, ayda 2 milyondan fazla işletmeden müşteriye görüşme gerçekleştiriyoruz. Amacımız işletmelerin müşterileriyle iletişimi daha hızlı, daha sorunsuz ve daha verimli hale getirmesine yardımcı olmaktır. 2016'dan beri FB Messenger, WhatsApp, Slack, Telegram, Hangouts, Web Sitesi ve diğer iletişim platformlarında e-ticaret, otomotiv, e-devlet, enerji ve kamu hizmetleri, perakende ve telekomünikasyon için sohbet robotları oluşturuyoruz.
FranklyAI
frankly.ai
FranklyAI, kuruluşların ve bireylerin ChatGPT gibi üretken yapay zeka teknolojilerinin gücünden yararlanmalarına yardımcı olmak için eğitim hizmetleri ve Microsoft Teams entegrasyonu sağlayan bir şirkettir. FranklyAI ile ilgili önemli noktalar: * Eğitim Hizmetleri: AçıkçasıAI, kuruluşların ve bireylerin üretken AI araçlarını ve teknolojilerini kullanma konusunda ustalık kazanmalarına yardımcı olacak temel eğitim programları sunmaktadır. * Açıkçası Microsoft Teams için AI: Bu, doğrudan Teams platformunda üretken AI özelliklerine güvenli, kontrollü erişim sağlayan bir Microsoft Teams uygulamasıdır. Bu, çalışanların kontrollü bir kurumsal ortamda ChatGPT gibi yapay zeka asistanlarından yararlanmasına olanak tanır. * Ismarlama Çözümler: FranklyAI ayrıca ticari müşterilerinin özel ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine göre uyarlanmış özelleştirilmiş üretken yapay zeka çözümleri de geliştirir. Web sitesi, üretken yapay zekayı benimseyen kuruluşların, çalışan verimliliğini artırabileceği ve zamandan ve paradan tasarruf edebileceğinden, benimsemeyen kuruluşlardan nasıl daha iyi performans göstermesinin beklendiğini vurguluyor. FranklyAI Teams uygulaması, güvenliği ve kontrolü korurken bu teknolojilerin potansiyelini ortaya çıkarmanın bir yolu olarak konumlandırılmıştır. Sitede müşteri referansları, FranklyAI ekibi ve yaklaşımı hakkında bilgilerin yanı sıra çeşitli medya kuruluşlarında yer alan çalışmalarından örnekler yer alıyor. Genel olarak Frankly.ai, eğitimleri, yazılım entegrasyonları ve özel çözümleri aracılığıyla üretken yapay zeka teknolojilerinin kurumsal alanda benimsenmesini teşvik etmeye odaklanmış görünüyor.
Evie
evie.ai
Evie, işe alım görevlilerinin insan temasını korurken zaman alan mülakat planlama işini üstlenmelerine yardımcı olan dünyanın en iyi Yapay Zeka İşe Alma Koordinatörüdür. Siemens Yetenek Kazanımı Danışmanı Marta Brockwell, Evie hakkında şunları söylüyor: “Ayda yüze yakın görüşme planlıyorum ve Evie ile zamanımdan %30 tasarruf ediyorum! Bu, aday bulma gibi gerçekten önemli görevlere odaklanmamı ve şirketimize katılacak en iyi yetenekleri bulmak için taramaya daha fazla zaman ayırmamı sağladı. Ayrıca adaylara ve işe alım yöneticilerine doğru bilgileri (ekler, talimatlar vb.) otomatik olarak göndermek için Evie'yi kullanıyorum, bu bana daha fazla zaman kazandırıyor ve tüm adaylarımız ve görüşmecilerimiz için tutarlı bir deneyim sağlıyor. Evie ayrıca adaylarımızla iyi bir etkileşim kurarak sorunsuz bir aday deneyimi sağladı. Evie ekibi inanılmaz derecede hızlı tepki veriyor ve birlikte çalışmaktan keyif alıyoruz." Otomasyonla bile, bugün işe alım uzmanları mülakatlarda hokkabazlık yapma, adayları şaşırtma ve yetenek savaşını kazanma konusunda hâlâ zorlanıyor. İşe alım uzmanlarının %54'ü mülakat planlamasının otomatikleştirilmesini istiyor. Yapay zeka tarafından desteklenen, sınıfının en iyisi mülakat planlama aracı olan Evie ile işe alım uzmanları mülakat planlama sıkıntısından kurtulur, mülakatçılar ve adaylar arasında işbirliğine dayalı bir deneyim sağlar ve aşağıdakileri başarır: • Mülakat planlamada 10 kat daha hızlı • Yeniden Planlamada 2 kat Azalma • Kısa bir sürede %30 Zaman Tasarrufu İşveren Günü Bir demo ve ücretsiz deneme planlamak için [email protected] ile iletişime geçin.
eBotify
ebotify.com
eBotify, işletmeniz için Müşteri Adayı yaratma, Canlı sohbet desteği, İnteraktif Açılış Sayfaları, Anketler, Sorular, Randevular, Geri Bildirim ve Öneriler için özel olarak tasarlanmış sohbet robotları oluşturmaya yönelik, yapay zeka destekli, sohbete dayalı bir bot oluşturma platformudur.
crafter.ai
crafter.ai
Crafter.ai: Her deneyim seviyesindeki kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde sohbet robotları ve sanal asistanlar oluşturmasını sağlamak için kuralları, makine öğrenimini ve üretken yapay zekayı birleştiren, konuşmaya dayalı bir yapay zeka platformu.
Botmakers
botmakers.net
Botmakers, ajansların ve pazarlamacıların 150'den fazla tak ve çalıştır sohbet robotu şablonunu kullanarak daha kısa sürede bot oluşturmalarına yardımcı olur. ------------------ Şu anda aşağıdaki şablon türleri mevcuttur: • Müşteri hizmetleri, canlı sohbet, müşteri desteği ve SSS sohbet robotları. • Yemek servisi şirketleri ve restoran zincirleri için restoran rezervasyon robotları. • Doktorlar, avukatlar, kişisel antrenörler, politikacılar, oteller, fiziksel ve harç acenteleri vb. için randevu, planlama ve resepsiyonist sohbet robotları. • E-ticaret sohbet robotları. • Giyim şirketleri, filmler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar vb. için marka sohbet robotları. • Ünlüler, müzisyenler ve politikacılar için kişisel sohbet robotları. • Restoranlar ve yiyecek hizmeti şirketleri için teslimat sohbet robotları. • Havayolları, otobüs, tren ve diğer toplu taşıma şirketleri için ulaşım sohbet robotları. • Yayıncılar için haber botları. • Çevrimiçi seyahat acenteleri ve oteller için seyahat botları. • Komisyoncular ve emlak acenteleri için emlak planlama sohbet robotları.
Codar.io
codar.io
Codar.io, işletmeler için çevrimiçi pazarlamanın çeşitli yönlerini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dijital pazarlama platformudur. Pazarlama verimliliğini ve etkinliğini artırmak için birden fazla araç ve özelliği entegre eder. Bunlar arasında Facebook, Instagram, Telegram ve WhatsApp gibi platformlara yönelik sohbet robotlarının yanı sıra e-Ticaret, SMS/E-posta pazarlaması ve sosyal medya yönetimi yetenekleri de yer alıyor. Platform, kullanım kolaylığı ve uygun fiyatıyla tanınıyor ve çevrimiçi varlıklarını ve müşteri etkileşimlerini geliştirmek isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler için erişilebilir kılıyor. Kullanıcılar tek bir arayüzde Ürün Avı üzerinden yanıtları otomatikleştirebilir, pazarlama kampanyalarını yönetebilir ve performansı analiz edebilir.
Jekka.ai
jekka.ai
Jekka, 7/24 çalışan ve gerçek bir insan gibi konuşan yapay zeka destekli bir sohbet robotudur. Müşteri sorgularını hızlı bir şekilde ele alır, satın alma işlemlerini yönlendirir ve dönüşümleri artırır. Yerleşik mantık ve biletleme sistemleriyle donatılmış Jekka, gerektiğinde sorunsuz bir şekilde insan yardımına geçebiliyor. İçeriğinizden yararlanarak yanlış bilgilerden kaçınırken doğru ve hızlı yanıtlar sunar. 175'ten fazla dil desteğiyle Jekka, e-ticaret satıcılarına satışları artırma ve müşteri memnuniyetini sağlama gücü veriyor.
Howazit
howazit.com
Howazit olarak her türden, boyuttan ve sektörden kuruluşların müşteri beklentilerini karşılamalarına yardımcı oluyoruz ve basit ve en önemlisi ilgili iletişimi sağlayarak onlara yolculukları boyunca rehberlik ediyoruz. Pazarlama ve operasyon çözümlerimiz, müşterilerle ilgili temas noktalarında etkileşim kurmanıza, müşteri deneyimlerini ölçmenize ve buna göre kişisel, özel bir şekilde hareket etmenize olanak tanır.
Hello Moe
hellomoe.co.uk
Hello Moe, şirketlerin otomatik konuşma ve 1-2-1 insan desteği yoluyla bağlantı kurmasına, iletişim kurmasına ve dönüşüm gerçekleştirmesine yardımcı olan bir platformdur. Sezgisel, kodsuz bot oluşturucumuzla sorunsuz konuşma deneyimleri tasarlayın. Her ziyaretinizi sohbete dönüştürün. Müşterileri sohbet etmeye ve etkileşime teşvik eden dinamik yanıtlar gönderin. Chatbot'lar - Çok çeşitli şablonlara erişin veya kendi özel konuşma akışınızı oluşturun. Canlı sohbet – Sorunsuz insan geçişi, ihtiyaç duyduğunuz anda sohbete katılın.
Get Answer
get-answer.ai
Yanıt Al, OpenAI'nin ChatGPT'si, Google'ın Gemini ve PaLM'si, Meta'nın Llama'sı ve Anthropic'in Claude'u gibi gelişmiş yapay zeka modellerini entegre eden, yapay zeka destekli bir kişisel asistan platformudur. Bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmış çözümler sunan bir mobil uygulama, web uygulaması ve Chrome uzantısı aracılığıyla birleşik bir deneyim sunar. Özellikler arasında önceden oluşturulmuş sohbet istemleri, özel iş akışları ve üçüncü taraf araçlarla kusursuz entegrasyon bulunur. Yanıt Al, öğrenciler ve geliştiricilerden işletme sahipleri ve tasarımcılara kadar çeşitli kullanıcılar için üretkenliği artırmak ve görevleri basitleştirmek üzere tasarlanmıştır.
Gerabot
gerabot.com
Gerabot - site için sohbet, haberciler için sohbet botlarının tasarımcısı. * Site için sohbet edin. * Sohbet botlarının kurucusu. * Sohbet botlarının geliştirilmesi.
Tiny Talk
tinytalk.ai
Tiny Talk, kullanıcıların dakikalar içinde sohbet robotları oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan bir Hizmet Olarak Yazılım platformudur. Büyük dil modellerini kullanarak özel sohbet robotları oluşturmak için sezgisel bir arayüz ve araçlar sağlar. Tiny Talk, kullanıcıların sohbet robotlarını kendi verilerini veya belgelerini kullanarak eğitmelerine, davranışlarını özelleştirmelerine ve bunları API'ler aracılığıyla web sitelerine, WhatsApp gibi mesajlaşma platformlarına veya diğer uygulamalara entegre etmelerine olanak tanır. Kullanıcılar bilgi tabanları oluşturabilir, web URL'lerini kazıyabilir ve ziyaretçilerden potansiyel müşteriler elde edebilir. Genel olarak Tiny Talk, kullanıcılara, müşteri desteğini otomatikleştirmek, e-ticaret satışlarını artırmak, potansiyel müşterileri yakalamak ve nitelendirmek, geri bildirim toplamak, teknik destek sunmak veya İK, iş ve bir işgücünün işe alım operasyonlarını kolaylaştırmak için chatbot teknolojisinden yararlanma gücü veriyor.
BMC
bmc.com
BMC, karmaşık BT sorunlarına yönelik açık, ölçeklenebilir ve modüler çözümlerle müşterilerinin işletmelerini yönetmelerine ve yeniden keşfetmelerine yardımcı olur. BMC, geleceklerini yaratmak için Forbes Global 50'nin %86'sıyla ve dünya çapındaki müşterileri ve ortaklarıyla birlikte çalışıyor. İnovasyon geçmişimiz, sektör lideri otomasyon, operasyonlar ve hizmet yönetimi çözümlerimiz ile benzersiz esnekliği bir araya getirerek, kuruluşların önlerindeki fırsatları yakalayan Otonom Dijital Kuruluşlar haline gelmeleri için zaman ve alan yaratmalarına yardımcı oluyoruz.
QuickReply.ai
quickreply.ai
QuickReply.ai, Shopify, WooCommerce, Magento vb. gibi çevrimiçi mağaza platformları için kullanıma hazır bir WhatsApp ticaret çözümüdür. QuickReply, bağlandıktan birkaç dakika sonra mağazayla ilgili bilgileri senkronize eder: 1. Ürünler, 2. Envanter, 3. Kuponlar, 4. Müşteriler, 5. Siparişler. Aşağıdakiler için önceden planlanmış otomatik WhatsApp kampanyalarıyla birlikte gelir: 1. Terk Edilmiş Arabaları Kurtarmak 2. Sipariş Uyarıları 3. Sipariş Onayı 4. COD Siparişlerini Ön Ödemeliye Dönüştürün 5. Ürünlerin Üst Satışı ve Çapraz Satışı 6. Kişiselleştirilmiş indirim kuponları ve mesajlarla Promosyon Yayını 7. Sipariş İadesi / Değiştirme 8. Geribildirim Alma. ve çok daha fazlası... Geriye kalan %30'luk kısım, insan temsilcilerinin hızlı harekete geçebilmesi ve müşterilerine daha hızlı hizmet verebilmesi için tek gelen kutusuna aktarılıyor.
Octocom
octocom.ai
Octocom, e-ticaret mağazalarına yönelik, rutin görevler için müşteri desteğini otomatikleştiren ve ekibinizin yalnızca istisnai durumlarla ilgilenmesine olanak tanıyan bir yapay zeka müşteri destek platformudur. Büyük e-ticaret platformları ve yardım masalarıyla tek tıklamayla entegrasyon, satış öncesi ve satış sonrası yapay zeka desteği ve her boyuttaki markanın yapay zekamızı kurup entegre etmesine yardımcı olmak için ödüllü 7/24/365 canlı müşteri desteği - hepsi abartılı maliyet olmadan.
TxtCart
txtcartapp.com
TxtCart'a 3.000'den fazla Shopify ve Shopify Plus mağazası güvenmektedir. E-Ticaret işletmelerine, konuşmalı metin pazarlama yoluyla satışları ve müşterilerle ilişkileri artırma yeteneği sunuyoruz. Ekibiniz TxtCart'ı kullanarak uyumlu bir abone listesini büyütebilecek, hedefli SMS pazarlama kampanyaları oluşturmak için mağazanızın geçmiş Shopify verilerinden yararlanabilecek, terk edilen alışveriş sepetlerini azaltabilecek ve anlamlı bir yatırım getirisi elde etmek için yepyeni bir pazarlama kanalının kilidini açarak müşterilerle iki yönlü görüşmeler yapabilecek. . Ürün teklifimize o kadar güveniyoruz ki, sektör lideri bir istatistik olan 10 kat yatırım getirisi veya paranızın iadesini garanti ediyoruz. ABD, Kanada ve ötesinde 20'den fazla çalışandan oluşan, tamamen uzaktan çalışan bir ekibiz! Biz müşteri desteğine öncelik veren bir şirketiz, ancak her şeyden önce rekabet avantajımız, garantilerimizden sonuçlarımıza ve fiyatlandırmamıza kadar inanılmaz derecede sonuç odaklı olmamızdır.
CommBox
commbox.io
CommBox, markaların tüm kanallardaki müşterileriyle tek bir arayüzden etkileşime geçmesine olanak tanıyan, çok kanallı iletişim, dijital katılım, iş otomasyonu, konuşmaya dayalı yapay zeka ve üretken yapay zeka sohbet robotlarından yararlanan, kurumsal düzeyde yapay zeka çok kanallı bir müşteri deneyimi platformudur. CommBox, kuruluşların tekrarlayan işlerini otomatikleştirmesine, müşteri yolculuklarını optimize etmesine, müşteri hizmetleri ekiplerinin üretkenliğini artırmasına ve dijital öncelikli ortamda gelişen müşteri beklentilerinin önünde kalmasına yardımcı olur. CommBox, tek otonom iletişim platformuyla destek ve satış ekiplerine SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Mesajlar ve daha fazlası gibi tercih ettikleri mesajlaşma iletişim kanalları üzerinden müşterilerle daha iyi etkileşim kurma olanağı sağlar. CommBox'ın 350'den fazla kurumsal müşterisi, çağrı merkezlerindeki operasyonel maliyetlerin azalmasından, artan müşteri memnuniyetinden ve daha yüksek temsilci üretkenliğinden yararlanır. CommBox deneyimini keşfedin: www.commbox.io adresini ziyaret edin
SmatBot
smatbot.com
ByteQuark Solutions'ın bir yan kuruluşu olan SmatBot, 5000'den fazla aktif kullanıcıyla Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ve Hindistan'da dünya çapında varlığıyla Yapay Zeka Destekli sohbet robotu sektörünün lider oyuncularından biridir. Çok kanallı, çok dilli (50'den fazla dilde) AI Chatbot platformumuz, kanallar (web sitesi, mobil uygulama, Messenger, Instagram, WhatsApp, vesaire). Yeteneklerimizden bazıları şunlardır: * Potansiyel müşteriler yaratmak, * Müşteri desteği, * Sıkça Sorulan Sorulara Cevap Vermek, * Canlı sohbet * Whatsapp Pazarlama ve Promosyon Mesajlaşma *OCR taraması, * E-posta ve SMS OTP doğrulaması * Adwords takibi, * Niyet eşleme * Bağlam Tabanlı Otomasyon Şunun için en iyisi: * D2C e-ticaret, * Eğitim * Lojistik * Gayrimenkul * Misafirperverlik * Sağlık hizmeti * Fintech
Sobot
sobot.io
Hem müşteri hizmetleri hem de pazarlama dahil olmak üzere iletişim merkezi çözümleri sunuyoruz. Ürün yelpazemiz AI Chatbot, Canlı Sohbet, Ses, Biletleme'yi içerir. Çeşitli kanallarda kusursuz müşteri etkileşimleri sağlayan çok kanallı ve akıllı bir çözüm sunmayı taahhüt ediyoruz. Samsung, OPPO, DFS, Philips, J&T ve Air Liquide gibi önemli müşterilerimiz var. Ayrıca AWS, Alibaba Cloud ve Meta gibi sektör devleriyle ortaklıklar kurduk. İşletmeleri daha iyi müşteri deneyimleri ve daha yüksek memnuniyet düzeyleri elde etmeleri için güçlendirmek istiyoruz. En ileri çözümleri sunarak, müşterilerimiz için dünya çapında başarıya ulaşmayı umuyoruz.
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer, müşteri hizmetleri verimliliğini ve kişiselleştirmeyi geliştirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir müşteri etkileşimi platformudur. İnsan müşteri hizmetleri temsilcilerine olan ihtiyacı azaltarak 7/24 kullanılabilirlik, sorulara hızlı yanıt ve önemli maliyet tasarrufu sunar. Platform, otomatik destek, potansiyel müşteri toplama, toplantı planlama ve gelişmiş analizler dahil olmak üzere bir dizi özelliği destekler. GPT-Trainer'a 25.000'den fazla işletme güveniyor ve çeşitli CRM'ler ve mesajlaşma kanallarıyla sorunsuz bir şekilde entegre oluyor.
STAN AI
stan.ai
STAN ilk dijital mülk yöneticisi asistanıdır. Mülk yöneticilerine yönelik metinlere ve e-postalara 7/24 yanıt vermek için yapay zekayı kullanır. STAN, sektörde 20 yıldan fazla çalışmış ve Kuzey Amerika'nın en büyük yönetim şirketinde çalışmış iki eski mülk yönetimi yöneticisi tarafından 2019 yılında kuruldu. STAN, Rogers, FedEx, Ulusal Araştırma Danışmanı, George Brown College, StartUp Canada, Waterloo Hızlandırıcı Merkezi ve daha fazlası tarafından tanınan ödüllü bir platformdur!
VirtualSpirits
virtualspirits.com
VirtualSpirits Chatbot, her işletme için bir iletişim çözümü sağlar. E-ticareti, profesyonel hizmetleri, teknik desteği, elektronik veya modayı kapsar. Kamu veya özel kurumların web sitelerine uygundur. Bireysel ilgi alanlarına göre yapılandırılabilir. Bir logo ekleyin, müşterilerin sorularını yanıtlayın, kullanıcıların dikkatini çekin ve sorularını yanıtlayarak onları potansiyel müşterilere dönüştürün. Şirketin ihtiyaçlarına en uygun plan türünü seçin.
Web2Chat
web2chat.ai
Web2Chat, işletmelerin müşteri destek operasyonlarını yürütme biçimini dönüştürmeyi amaçlayan, yapay zeka destekli dinamik bir sohbet robotu platformudur. Temel özellikleri şunları içerir: 1. Yapay Zeka Destekli Yanıtlar: Web2Chat, web sitenizin içeriğinden, belgelerinizden veya dışa aktarılan Notion dosyalarından bilgi edinmek için makine öğrenimi algoritmalarını kullanır ve kullanıcı sorgularına kesin ve anında yanıtlar üretir. 2. Kusursuz Kullanıcı Etkileşimi: Platform, yöneticilerin veya müşteri yöneticilerinin tüm bot-kullanıcı konuşmalarını izleyebileceği organize bir gelen kutusu barındırır. Botu kötüye kullananlar için kullanıcı engelleme ve kullanıcı mesajlarını zahmetsizce yönetmek için "Tümünü okundu olarak işaretle" düğmesi gibi özellikler içerir. 3. Çok Kaynaklı Bot Eğitimi: Web2Chat, botu alanlar, Intercom, Gitbook, Zendesk makaleleri ve dosyalar (PDF, txt, CSV, Markdown) dahil olmak üzere çeşitli kaynakları kullanarak eğitme esnekliği sunar. Botun geniş bir bilgi tabanına sahip olmasının kapılarını açar. 4. Çoklu Bot ve Sayfa Yönetimi: Platform, her biri farklı sayfalara veya web sitelerine atanmış birden fazla botu yönetmenize olanak tanır. Her bot farklı kaynaklar kullanılarak ayrı ayrı eğitilebilir. 5. Ücretsiz Plan Erişimi: Web2Chat, kayıttan sonra ücretsiz bir plan sunarak kullanıcılara ücretli bir planı seçmeden önce platformun potansiyelini keşfetme fırsatı sunar. 6. Durum Göstergeleri ve Okundu Bilgileri: Bot dışı oturumlarda durum göstergeleri ve okundu bilgileri kullanıcı etkileşiminin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. Kullanıcının çevrimiçi olup olmadığını ve yöneticinin mesajlarını okuyup okumadığını gösterir. Web2Chat'in güçlü özellikleri, müşterilerinizin sorularına zamanında, doğru ve etkili yanıtlar vererek müşteri hizmetleri deneyiminizi önemli ölçüde geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Yugasa Bot
helloyubo.com
Yugasa Bot, bir Hastane / Klinik / Laboratuvarın ön bürosunu otomatikleştirmek ve görevlerini 7 gün 24 saat desteklemek için sanal resepsiyonlar oluşturmaya yönelik, Üretken AI destekli NLP tabanlı bir SaaS platformudur. Bu sanal sohbet asistanları, birden fazla Hint yerel dili de dahil olmak üzere 100'den fazla dilde sohbet edebilir. YugasaBot, Doktor Randevu rezervasyonu, Laboratuvar Raporu Durumu, Kan Bankası bilgileri, Eczane, Yatak müsaitliği, Sigorta vb. ile ilgili görevleri ve sorguları ele almak üzere eğitilebilir. Bu botlar, bir hastanenin destek maliyetini %40'a kadar azaltma kapasitesine sahiptir. YugasaBot platformu kullanılarak oluşturulan sohbet robotları çok kanallıdır ve WhatsApp, FB Messenger, Web Sitesi, Mobil uygulama vb. gibi herhangi bir iletişim kanalına yerleştirilebilir. Tak-Çalıştır çözümüdür ve onu akıllı hale getirmek için herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmez. işletme. Yu-Desk, Yu-DB, Yu-Consult gibi çeşitli uzantıları VE WhatsApp Kampanyası, HACK (İnsan Aracısı Kontrol Kiti) ve e-Ticaret gibi birden fazla kullanıma hazır özelliği, YugasaBot'u 360 derecelik hazır bir platform haline getirir. Sağlık hizmetleri işletmeleri için kullanışlı bir çözüm. Ürün VAPT onaylıdır ve son derece emniyetli ve emniyetli bir ekosistemde yer almaktadır. e-Ticaret, Eğitim, Emlak ve BFSI iş alanlarındaki diğer D2C müşterileri de şu anda Promosyon, Potansiyel Müşteri Yaratma ve Müşteri Desteğini otomatikleştirmek için YugasaBot'un potansiyelinden yararlanıyor.
Zifront
zifront.com
Potansiyel müşteri yaratma ve müşteri başarısı için Chatbot ve Canlı Sohbet yazılımı.
Stackchat
stackchat.com
Stackchat.com, çok çeşitli konularda ilgi çekici tartışmaları ve konuşmaları kolaylaştıran bir platformdur. Farklı geçmişlere sahip bireylerin fikirlerini paylaşmak, tavsiye almak ve benzer ilgi alanlarını paylaşan diğer kişilerle bağlantı kurmak için bir araya gelebileceği sanal bir buluşma alanı olarak hizmet vermektedir. İster teknoloji hakkında derin tartışmalara dalmak, edebiyatın inceliklerini keşfetmek, ister sadece sıradan şakalaşmalar yapmak istiyor olun, Stackchat.com anlamlı etkileşim için bir alan sağlar. Kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü topluluğuyla bilginin paylaşıldığı, dostlukların kurulduğu ve merakın kutlandığı bir yerdir. Bugün Stackchat.com'daki sohbete katılın!
Teleform
teleform.io
Teleform, kullanıcıların ilgi çekici Telegram botlarını kolayca oluşturmasına, özelleştirmesine ve dağıtmasına olanak tanıyan, kodlamanın karmaşıklığını ortadan kaldıran görsel sohbet robotu oluşturma araçlarıyla dijital iletişimi kolaylaştıran, kodsuz bir platformdur. Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yaratıcılar için tasarlanan Teleform, chatbot oluşturma sürecini baştan sona kolaylaştıran sezgisel bir arayüz sunuyor.
Thinkstack
thinkstack.ai
Thinkstack olarak yapay zekanın konuşmaları zorlaştırmak yerine kolaylaştırması gerektiğine inanıyoruz. Aracımız, gerçek konuşmalar gibi hissettiren yapay zeka destekli sohbet robotlarını hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır. Thinkstack'la şunları yapabilirsiniz: * Chatbot'unuzu web sitenizden, belgelerinizden ve daha fazlasından elde edilen bilgilerle donatın. Anahtar ayrıntıları çıkaracağız ve yapılandıracağız. * Chatbot'unuzun görünümünü ve verdiği hissi markanıza uyacak şekilde özelleştirin. * Kişiselleştirilmiş destek için chatbot'u web sitenize sorunsuz bir şekilde entegre edin. * Birden fazla dili kolaylıkla kullanın. * Potansiyel müşteri bilgilerini toplayın. Gerçek bağlantılara odaklanabilmeniz için yapay zekayı yönetiyoruz.
nativeMsg
nativemsg.com
NativeMsg, yapay zeka (AI) ve zengin mesajlaşma kanallarını kullanan işletmeler için yenilikçi konuşma deneyimleri oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. Platformumuz SMS, RCS (Zengin İletişim Hizmetleri), Google'ın Ticari Mesajları ve sosyal medya gibi farklı iletişim kanallarını tek bir birleşik arayüzde birleştirerek işletmelerin müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşime geçmesine olanak tanır. Bu çözümler işletmelerin müşteri hizmetlerini iyileştirmesine, etkileşimi artırmasına, satışları artırmasına ve genel verimliliği artırmasına yardımcı olur. Ayrıca NativeMsg, müşteri davranışı ve etkileşim kalıplarına ilişkin öngörüler sunan analiz ve raporlama özellikleri sağlar. Platform, işletmelerin müşteri konuşmalarını daha verimli bir şekilde izlemesine ve yönetmesine yardımcı olan mevcut CRM sistemleriyle entegre olabilir. Bu çözümler, sohbet robotları ve yapay zeka etrafında oluşturulmuş olup, 7/24 kullanılabilirlik ile etkileşimleri kusursuz, kişiselleştirilmiş ve anlık hale getirmektedir. Teknolojimiz ölçeklenebilir ve esnek olacak şekilde tasarlanmıştır ve işletmelerin farklı sektörlerdeki büyüme ve değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmesini sağlar.
Lucy
lucy.ai
Lucy, bir kuruluşun sahip olduğu ve lisansladığı tüm veriler için tek noktadan yapay zeka destekli bir bilgi platformudur. Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendi ve pazarla birlikte gelişmeye devam ediyor. Lucy bilgi çalışanlarını şaşırtmak, memnun etmek ve güçlendirmek için var.
Lyris.ai
lyris.ai
Hakkında Lyris, gereksinimlerinize göre çeşitli rollere göre özelleştirilebilen, GPT4 tabanlı, yapay zeka destekli ekip üyenizdir. Kodsuz yapay zeka sohbet robotu platformumuz, Satış ve Pazarlama, Operasyon ve Müşteri Hizmetleri ekiplerinin uçtan uca kusursuz konuşma deneyimlerini zahmetsizce oluşturmasına yardımcı olarak işletmelerin hedef kitleleriyle etkileşim kurma biçiminde devrim yaratır ve performans ve üretkenlikte artış sağlar. Lyris senin gibi çalışabilir - 1. Yapay zeka satış sohbet robotu: Satışlarınızı güçlendirin - Dönüşümleri %30'dan fazla artırın - 1:1 Kişiselleştirme 2. Yapay Zeka müşteri desteği: Müşterilerinize VIP Muamele Sunun - FCRR'yi %70'ten fazla artırın - 7/24 Canlı Destek 3. Yapay zeka çalışan asistanı: Satış süreçlerinizi otomatikleştirin - Bilgiye 70 kat daha hızlı erişim - %97 Doğruluk Sadece bir rol seçin, kodunuzu yapıştırın ve satışını izleyin!
Mevo
usemevo.com
Mevo, kural tabanlı ve yapay zeka destekli seçenekler, çok sayıda şablon ve daha fazlasıyla birlikte gelen, kullanımı kolay bir sohbet robotu oluşturucusudur. Mevo ile kullanıcı dostu sürükle-bırak arayüzü sayesinde herhangi bir kodlama deneyimine gerek kalmadan bir chatbot sayfası oluşturup yayınlayabilir ve bunu birkaç dakika içinde açılış sayfanıza pop-up olarak entegre edebilirsiniz. Mevo, bilgi toplama deneyiminizi daha sorunsuz hale getirmek için etkileşim analitiği, oturum tekrarları ve verilerinizi CSV formatında dışa aktarma yeteneği dahil olmak üzere çeşitli özellikler sunar. Ayrıca sohbet robotunuzu kendi markanızla özelleştirebilir ve yanıt gelmemesi durumunda botunuzun kullanması için başlangıç ve yedek mesajları ayarlayabilirsiniz.
OCA
ocaindonesia.co.id
OCA, Omni İletişim Asistanınızdır. 2019 yılında kurulan web tabanlı çok yönlü iletişim paneli ve Telkom Grubu'nun bir üyesidir. İşletmeniz için farkındalık kazanmanıza, müşteri deneyimlerini geliştirmenize ve kapsamlı iletişim stratejisi oluşturmanıza yardımcı olacak gerçek zamanlı bir iletişim çözümü sunuyoruz.
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