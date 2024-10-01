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Chatbot Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Nijerya
Genellikle sanal aracılar veya sanal asistanlar olarak adlandırılan sohbet robotları, belirli görevleri gerçekleştirmek veya yazılı veya sözlü isteklere yanıt olarak bilgi sağlamak için tasarlanmış yazılım uygulamalarıdır. Hem harici müşteriye yönelik ihtiyaçlara hem de dahili olarak çalışanlara yönelik taleplere hizmet ederek kullanıcıların uygulamalarla sohbet yoluyla yazılı veya sesli olarak etkileşime girmesine olanak tanır. Sohbet robotları, kullanıcı girdilerini anlamak için genellikle doğal dil işlemeyi (NLP) veya konuşma tanımayı kullanır. Ancak, birincil işlemleri komut dosyasıyla yazılmış konuşmalar tarafından yönlendirilir. Bu, daha karmaşık, insan benzeri etkileşimler yürütmek için doğal dil anlayışını (NLU) kullanan akıllı sanal asistanlarla tezat oluşturuyor. İşletmeler, daha önce insan müdahalesi gerektiren görevleri otomatikleştirmek için chatbot teknolojisini kullanıyor. Bir kullanıcı isteği alındığında, bir sohbet robotu girişi işler ve metin veya konuşma biçiminde bir yanıt sağlar. Sohbet robotları, canlı sohbet yazılımı, yardım masası yazılımı ve iletişim merkezi yazılımı gibi çeşitli müşteri destek araçlarına entegre edilir ve genellikle ilk temas noktası görevi görür. Kullanımları, satış ve pazarlama bilgi tabanları da dahil olmak üzere diğer alanlara da yayılıyor. İş zekası uygulamalarında sohbet robotları sorgulama dillerinin yerini alabilir ve kullanıcıların yalnızca bir istek yazarak veya konuşarak belirli veri noktalarını elde etmelerine olanak tanır. Chatbotların yetenekleri sürekli olarak artıyor ve giderek artan çeşitlilikte yazılım uygulamalarına dahil ediliyorlar.
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Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – çevrimiçi satışlarınızı sohbetlerle artırın! Smartsupp ile satışları otomatikleştirin. Çevrimiçi satışlarınızı artırmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyoruz: Yapay zeka, LeadGen sohbet robotları, canlı sohbet ve ziyaretçilerinizle doğru zamanda etkileşime geçmek için kullanabileceğin...
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve d...
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müş...
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, kurulumu, kullanımı ve ölçeklendirilmesi kolay, yapay zeka destekli bir hizmet çözümüdür. Zendesk çözümü kullanıma hazır çalışır ve değişiklik durumunda kolayca değiştirilebildiği için işletmelerin daha hızlı hareket etmesini sağlar. Zendesk ayrıca işletmelerin müşteri sorunlarını daha hızl...
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı ta...
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business, hepsi bir arada bir WhatsApp İş Çözümüdür; tekliflerimiz arasında resmi WhatsApp API, Chatbot, WhatsApp tabanlı CRM, otomasyon, birçok araçla entegrasyon vb. yer alır. WhatsTool Ekibi, WhatsApp ve işlerini WhatsApp üzerinde yürüten veya pazarlama yapan Küçük işletmeler için araç...
JivoChat
jivochat.com
JivoChat, çevrimiçi işletmelerin müşterileriyle gerçek zamanlı olarak konuşabileceği ücretsiz bir canlı sohbettir. Size 360° müşteri destek sistemi oluşturmanızı ve mesaj hunilerini bağlamanızı, arama teklif etmenizi, özgürce yapılandırmanızı ve özelleştirmenizi sağlar.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, ilgi çekici içerik oluşturma ve güçlü yapay zeka sohbet robotları geliştirme konusunda güvenilir arkadaşınız olarak hizmet vererek içerik oluşturma ve müşteri deneyimi alanında devrim yaratıyor. Platformları, İçerik Oluşturma, Ses Oluşturma ve Görüntü Hazırlama için kapsamlı bir araç pak...
Payhip
payhip.com
Payhip, dijital indirmeleri ve kursları satmanın en kolay yoludur. E-kitaplarınızı, kurslarınızı, yazılımınızı, tasarım varlıklarınızı, müziğinizi veya her türlü dijital ürünlerinizi doğrudan müşterilerinize satmayı ve tanıtmayı çocuk oyuncağı haline getiriyoruz. Maaş seni karşılıyor.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot, çeşitli şablonlarla dakikalar içinde sohbet robotları oluşturmanıza ve önemli görevleri hemen otomatikleştirmenize olanak tanır. Herhangi bir şablonu ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak için yeni öğeleri kolayca sürükleyip bırakın. ChatBot kutudan çıktığı gibi çalışmaya hazırdır; yapay zeka algo...
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, canlı sohbet, web sitesi ziyaretçi takibi ve ziyaretçilerinizi tanımanıza, onlarla etkileşime geçmenize ve müşterilerinizi gerçek zamanlı olarak desteklemenize yardımcı olan analiz yeteneklerine sahip bir müşteri etkileşim platformudur. Canlı ziyaretçi takibi, canlı sohbet çevirisi, ca...
Helpwise
helpwise.io
Müşterileri elde tutmak, yenilerini kazanmak kadar önemlidir. Sadık müşteriler daha fazla gelir elde eder ve size sıfır maliyetle yönlendirmeler getirir. İyi müşteri hizmeti sunmak, müşteriyi elde tutmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Helpwise ile müşteri hizmetlerini yönetmek kolaydır. 1. Müşteri hizm...
Get Answer
get-answer.ai
Yanıt Al, OpenAI'nin ChatGPT'si, Google'ın Gemini ve PaLM'si, Meta'nın Llama'sı ve Anthropic'in Claude'u gibi gelişmiş yapay zeka modellerini entegre eden, yapay zeka destekli bir kişisel asistan platformudur. Bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmış çözümler sunan bir mobil uygulama, web uygulaması ve ...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS, B2B şirketleri için modern pazara açılma platformudur. Şirketler ve kişiler hakkında en büyük, en doğru ve en sık yenilenen içgörü, istihbarat ve satın alma niyeti veri tabanına sahibiz. Potansiyel müşteriler ve müşterilerinizle etkileşime geçmenize yardımcı olmak için bu zekanın ü...
Appy Pie
appypie.com
İşletmenizi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için tüm yapay zeka ve kodsuz çözümleri içeren kapsamlı bir platform. Appy Pie, mobil uygulamalar, web siteleri, sohbet robotları, otomasyon, tasarım, bilgi tabanı, yardım masası ve çok daha fazlası için en son kodsuz teknolojiden yararlanarak her işletmen...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dak...
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitel...
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch, destek, pazarlama ve satış için hepsi bir arada bir müşteri iletişim platformudur. İşletmenizi büyütmenize yardımcı olacak bir dizi aracı birleştirir: 👉 Çok kanallı canlı sohbet 👉 Sohbet robotları 👉 Paylaşılan gelen kutusu 👉 Bilgi tabanı 👉 E-posta pazarlaması 👉 Pop-up'lar 👉 CRM
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileş...
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...
WATI
wati.io
Müşteri etkileşimini yeniden tasarlayan Wati, WhatsApp'ın Business API'sini temel alan önde gelen konuşma platformudur. Kullanımı kolay yazılımımız, 100'den fazla ülkede 8.000'den fazla işletmeye geniş ölçekte kişiselleştirilmiş, gerçek zamanlı görüşmeler sunma olanağı sağlar. Yenilikçi yapay zeka ...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, yerel markalar ve çok lokasyonlu işletmeler için en yüksek puan alan itibar yönetimi ve dijital müşteri deneyimi platformudur. 100.000'den fazla işletme, müşterilerle sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak, sadakati artırmak ve yerel pazarlarında üstünlük sağlamak için Birdeye'nin yapay zeka ...
Engati
engati.com
Engati sohbet robotu ve canlı sohbet platformu, 2021 CODiE Ödülünün sahibi oldu. Programlama gerektirmeden dakikalar içinde akıllı botlar oluşturmanıza olanak sağlar. Bir kez oluşturun ve 15 kanalda yayınlayın: WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, Twitter...
Chaport
chaport.com
Chaport, çok kanallı canlı sohbet, sohbet robotları, bilgi tabanı ve daha fazlasını sağlayan hepsi bir arada mesajlaşma platformudur. Web sitesi ziyaretçileriyle etkileşim kurmanın, daha nitelikli potansiyel müşteriler elde etmenin, satışları artırmanın ve müşteri hizmetlerini geliştirmenin kolay bi...
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara v...
Tars
hellotars.com
Tars, pazarlama ve müşteri hizmetleri ekiplerinin dönüşüm hunilerini optimize etmelerine, müşteri hizmetleri etkileşimlerini otomatikleştirmelerine ve sohbet robotlarını kullanarak müşteri deneyimlerini yeniden tanımlamalarına yardımcı oluyor. Bir Sohbet Robotu veya Konuşmalı Açılış Sayfasında ziya...
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (Freshworks Inc.'in bir ürünü), işletmelerin müşterilerle web sohbeti, e-posta, telefon gibi birden fazla kanal ve WhatsApp, Instagram ve iMessage gibi sosyal kanallar üzerinden etkileşim kurmasına yardımcı olan bir sohbete dayalı etkileşim çözümüdür. Freshchat ayrıca, işletmelerin geniş ö...
Botpress
botpress.com
Botpress, ChatGPT sohbet robotları oluşturmaya yönelik üretken bir yapay zeka platformudur ve kullanıcıların, OpenAI tarafından sunulan LLM'ler ve GPT'deki en son gelişmelerle desteklenen, sezgisel bir oluşturma deneyimine sahip sohbet robotları oluşturmasına olanak tanır. Platform, yeni nesil bir ...
CustomGPT
customgpt.ai
CustomGPT ile Kişiselleştirilmiş Yapay Zekanın Avantajlarını Yaşayın: İçeriğiniz Üzerinde Eğitimli Yapay Zeka ile Benzersiz İçgörüler ve Çözümler Elde Edin
Drift
drift.com
Alıcı deneyimi ve Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketi Drift®, işletmelere her seferinde bir konuşma yaparak daha ilgi çekici müşteri deneyimleri yaratma konusunda ilham veriyor. İnsan odaklı, yapay zeka destekli platformu, her temas noktasında kişiselleştirilmiş deneyimler ve öneriler sunmak için al...
Formaloo
formaloo.com
Formaloo, anketlerden web uygulamalarına ve portallara kadar her şeyi tek bir yerde oluşturmak için kullanabileceğiniz bir çalışma alanıdır. Formaloo, verilerinizi toplamak, düzenlemek ve anlamak için bir dizi güçlü yapı taşıyla birlikte gelir. Her boyuttaki ekip, izleyicileriyle etkileşime geçmek i...
Warmly
warmly.ai
Warmly, KOBİ büyüklüğündeki gelir ekipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk otonom satış düzenleme platformudur. Platform, dönüşüme hazır web sitesi ziyaretçilerini belirlemek, takip etmek ve onlarla bağlantı kurmak için satış etkinleştirme araçlarından, B2B amacından ve zenginleştirme araçlarından...
Landbot
landbot.io
Landbot.io, işletmelerin uçtan uca sorunsuz konuşma deneyimleri oluşturmasına olanak tanıyan kodsuz bir sohbet robotu platformudur. Görüşmeleri kârlı sonuçlara dönüştüren Landbot, Pazarlama, Operasyon ve Müşteri Hizmetleri ekiplerinin verimliliklerini üç katına çıkarmasına ve işletme maliyetlerini %...
orimon.ai
orimon.ai
Orimon AI, işletmelerin müşterileriyle etkileşim kurma biçimini dönüştürmek için tasarlanmış, son teknoloji ürünü bir Üretken Yapay Zeka sohbet robotu platformudur. Platformumuz, doğal, insana benzer konuşmalar sunma, kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunma ve satışları ve müşteri memnuniyetini ye...
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly, işletmelerin WhatsApp aracılığıyla geniş ölçekte kolayca otomatik, etkileşimli ve kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasına ve göndermesine olanak tanır. Bu, potansiyel müşterilerin ve müşterilerin satın alma yolculuklarını seçebilecekleri, dönüşümlerin yanı sıra katılımı da...
DocsBot
docsbot.ai
DocsBot, müşteri desteğini otomatikleştirmeye ve ekip üretkenliğini artırmaya yardımcı olan yapay zeka destekli bir sohbet robotudur. İşletmelerin, ürünleri hakkında kod örnekleri ve biçimlendirilmiş çıktılar da dahil olmak üzere ayrıntılı ve doğrudan yanıtlar vermelerine olanak tanır. DocsBot, yerl...
Capacity
capacity.com
Her şirketin desteğe ihtiyacı olan müşterileri ve çalışanları vardır. Talepler arttıkça dikkat edilmesi gereken biletler, e-postalar ve telefon görüşmeleri de artıyor; bu da müşterilerin beklemesine ve ekiplerin bunalmasına neden olan tekrarlayan, pahalı ve sıkıntılı bir destek süreci yaratıyor. Ka...
LiveChatAI
livechatai.com
LiveChatAI, web sitesi içeriği, PDF'ler ve Soru-Cevap gibi kendi iş verileriniz kullanılarak eğitilebilen bir yapay zeka sohbet robotu çözümüdür. Bu, chatbotun müşteri sorularına kişiselleştirilmiş ve bilgilendirilmiş yanıtlar sağlamasına olanak tanır. LiveChatAI'nin temel özellikleri şunları içeri...
WotNot
wotnot.io
WotNot, sohbet robotlarıyla müşteri etkileşimlerinizi geniş ölçekte otomatikleştirir. Daha fazla potansiyel müşteri elde etmek, daha fazla randevu almak, müşteri desteğinizi son teknoloji sohbet robotlarıyla ölçeklendirmek gibi iş zorluklarını çözün. Müşteriler WotNot'u mevcut veya gelecekteki müşte...
SentiOne
sentione.com
SentiOne bir Yapay Zeka Müşteri Hizmetleri Otomasyon Platformudur. Araç, özel algoritmalar kullanarak interneti (sosyal medya, portallar, forumlar ve bloglar) küresel olarak izler, kamuya açık görüşleri toplar ve tüketici içgörüleri için bunları otomatik olarak analiz eder. Entegre etkileşim modülü,...
Amio
amio.io
Amio, müşteri hizmetleri otomasyonu sektörüne yön veren bir yapay zeka konuşma platformudur. Kullanımı kolay ve son derece verimli bir çözüm, soruların %80'inden fazlasına yanıt vererek müşteri destek ekibinize yardımcı olur. Müşteri deneyimi ekibi, birden fazla kanalda 7/24 gerçek zamanlı destekten...
RoboResponse.ai
roboresponse.ai
RoboResponseAI, işletmeler için özelleştirilmiş bir yapay zeka sohbet robotudur. Bazı önemli noktalar: * Web sitesi ziyaretçileriyle sohbet başlatabilen ve onları dönüşümleri artırmaya teşvik edebilen, yapay zeka destekli bir sohbet robotudur. Ziyaretçi eylemlerine ve sayfa içeriğine göre alakalı s...
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot, Twitch, YouTube ve Trovo için canlı yayınınızın sohbetini denetleme ve yeni özelliklerle otomatikleştirmenize olanak tanıyan ve izleyicilerinizi eğlendirmeye daha fazla zaman ayırmanıza olanak tanıyan bir sohbet botudur.
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT, web siteleri oluşturmak için Yapay Zekayı kullanan web tabanlı bir site oluşturma yazılımıdır. Kendi profesyonel web sitenizi tamamen ÜCRETSİZ hale getirmek 1 dakikadan az sürer.
Cody
meetcody.ai
Cody, ChatGPT gibi akıllı bir yapay zeka asistanıdır, ancak ek olarak onu işletmeniz, ekibiniz, süreçleriniz ve müşteri verileriniz üzerinde eğitebilme avantajına da sahiptir. Ekibinizi çeşitli şekillerde desteklemek için Cody'yi bir çalışan olarak kullanabilirsiniz: * Şirketinizin birikmiş dokümanl...
Norby AI
norby.io
Norby AI, işletmelere web siteleri için yapay zeka destekli bir sohbet robotu sağlayan lider bir çözümdür. Chatbot, müşteri sorgularını anlamak ve hızlı, doğru yanıtlar sağlamak için gelişmiş doğal dil işleme teknolojisiyle güçlendirilmiştir. Norby AI'nin sohbet robotu kurulum süreci yalnızca dört ...
Gallabox
gallabox.com
Gallabox, işletmelerin müşterilerle verimli bir şekilde etkileşime geçmesine, daha fazla potansiyel müşteri elde etmesine ve WhatsApp Business API'leri aracılığıyla satışları artırmasına yardımcı olur. İşletmeniz için WhatsApp Chatbot'ları kullanarak müşteri konuşmalarını akıllı eylemlere dönüştürün...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel...
AITable
aitable.ai
AITable, tek tıklamayla tablolarla kendi AI ChatGPT'nizi oluşturmanızı sağlayan, devrim niteliğinde, kodsuz bir AI geliştirme platformudur. AITable, benzersiz verilerinizi kullanarak, gelişmiş ChatGPT sisteminin kendi versiyonunu eğitmenize olanak tanıyarak 7/24 yapay zeka müşteri hizmetleri sohbet ...
Zappr.AI
zappr.ai
Verilerinizi kullanarak eğitilmiş, yapay zeka destekli bir sohbet robotu oluşturun. Basitçe bir PDF yükleyerek veya bir web sitesi bağlantısı sağlayarak, belgenizle ilgili tüm soruları yanıtlama yeteneğine sahip, ChatGPT'ye benzer bir sohbet robotu edinebilirsiniz.
Qualified
qualified.com
Qualified, Salesforce'u kullanan gelir ekipleri için üretim hattı oluşturma platformudur. Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, DüşünceSpot ve VMWare gibi önde gelen B2B markaları, en değerli alıcıları belirlemek, alıcı niyetine ilişkin sinyalleri ortaya çıkarmak ve anında alışveriş yapmak için en büyü...
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT Chatbot, kodlamaya gerek kalmadan özel, sektöre özel sohbet robotları oluşturma sürecini basitleştirir. Yeni nesil AI ve GPT tabanlı sohbet robotu oluşturucumuz, kullanıcıların yalnızca birkaç dakika içinde hızlı bir şekilde kendi verileriyle botlar oluşturmasına ve eğitmesine olanak tanır. ...
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai, kullanıcıların çeşitli iş uygulamaları için özel yapay zeka sohbet robotları ve üretken yapay zeka modelleri (GPT'ler) oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan kapsamlı bir platformdur. Platformun temel özellikleri ve yetenekleri şunları içerir: * Kullanım Kolaylığı: Web sites...
Cohere
cohere.com
Cohere, kurumsal şirketlere yönelik lider yapay zeka platformudur. Birinci sınıf yapay zekamız, iş gereksinimlerine benzersiz şekilde uygundur ve benzeri görülmemiş kullanım kolaylığı, erişilebilirlik ve veri gizliliğinin kilidini açar. Cohere'in platformu buluttan bağımsızdır, yönetilen bir hizmet ...
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai, üretken yapay zeka destekli müşteri hizmetleri otomasyon platformumuz aracılığıyla işletmelerin unutulmaz müşteri görüşmeleri oluşturmasına olanak tanır. Vizyonumuz, benzersiz verimliliğin kilidini açan ve operasyonel maliyetleri önemli ölçüde azaltan, tamamen otonom müşteri desteğinin ge...
Wonderchat
wonderchat.io
Wonderchat bir AI Chatbot oluşturucusudur. Site bağlantınızı yükleyerek kendi özel GPT sohbet robotunuzu oluşturmanıza olanak tanır. Chatbot, site bağlantısıyla ilgili her türlü soruyu yanıtlayacaktır. Bilgi tabanınızın bağlantısını 3 dakikada paylaşarak bir AI Chatbot oluşturun.
re:tune
retune.so
re:tune, kodlamaya ihtiyaç duymadan yapay zeka uygulamaları oluşturmak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur. Platform, müşteri desteğinden satışa kadar bir işletmenin çeşitli yönlerini optimize etmek için özel yapay zeka uygulamalarının oluşturulmasını kolaylaştırıyor. Temel özellikleri arasın...