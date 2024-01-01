missionX

missionX

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Web Sitesi: missionx.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde missionX çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Mission-X, proje odaklı işin her yönünü kolaylaştıran ve otomatikleştiren yeni nesil hepsi bir arada proje yönetim sistemidir. Teklifler, planlama, bütçeleme, kaynak sağlama, zaman ve izin takibi ve hatta faturalandırma ve finansal konulardan Mission-X, tek bir projede tek bir kişiden Grant Thornton gibi şirketler için on binlerce projeyi yönetmeye kadar ölçeklenebilir
Kategoriler:
Business
Proje Yönetim Yazılımı

Web Sitesi: missionx.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, missionX ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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