Mission-X, proje odaklı işin her yönünü kolaylaştıran ve otomatikleştiren yeni nesil hepsi bir arada proje yönetim sistemidir. Teklifler, planlama, bütçeleme, kaynak sağlama, zaman ve izin takibi ve hatta faturalandırma ve finansal konulardan Mission-X, tek bir projede tek bir kişiden Grant Thornton gibi şirketler için on binlerce projeyi yönetmeye kadar ölçeklenebilir

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