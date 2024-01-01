Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Projectworks, profesyonel ve yaratıcı hizmet işletmelerinin proje yönetimi, proje finansmanı ve insan yönetimi alanlarında organizasyonlarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir iş yönetimi platformudur. Temel özelliklerimiz Kaynak Sağlama, Tahminleme, Faturalama, Zaman Çizelgeleri, Giderler, Proje Yönetimi, Proje Yakma ve Rezervasyondan Ayrılmayı içerir. Projectworks özellikle yazılım firmaları, mimarlar, mühendisler ve yönetim danışmanları için tasarlanmıştır.

Web Sitesi: projectworks.io

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