Unit4

Unit4

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Web Sitesi: unit4.com

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Unit4, profesyonel hizmetler, eğitim, kamu hizmetleri ve kar amacı gütmeyen sektörlere özel olarak odaklanarak, hizmet kuruluşlarındaki kişiler için kurumsal yazılım, ERP uygulamaları ve ilgili profesyonel hizmetleri tasarlayan ve sunan bir yazılım şirketidir. Avrupa, Kuzey Amerika, Asya-Pasifik bölgesi ve Afrika'da 23 ülkede yan kuruluşları ve ofisleri bulunmaktadır. Şirket en çok Unit4 ERP, Unit4 Financials, Unit4 FP&A ve Unit4 Talent Management'ı içeren Kişi Deneyimi Paketi ile tanınır. Unit4, 2015 yılında Microsoft Azure bulutu üzerinde kendi kendini yöneten iş uygulamaları oluşturmak için Microsoft ile bir ortaklık yaptığını duyurdu. Unit4'ün yazılımı, bulut veya şirket içi kurulumlarda mevcuttur ve şirket içi desteği Aralık 2024'te sona erecektir. 2020'de şirket, iş ortaklarına Unit4 yazılımını uygulamada yardımcı olmak için bir Küresel Kanal Ortağı Programı başlattı. Unit4'ün yeni nesil kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümleri, gerçek zamanlı bilgileri paylaşmak ve yardımcı olacak daha fazla içgörü sunmak için Finans, Tedarik, Proje Yönetimi, İK ve FP&A yeteneklerini bir araya getirerek dünyanın birçok orta ölçekli kuruluşuna güç veriyor. Organizasyonlar daha etkili hale gelir.
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: unit4.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Unit4 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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