Microsoft Entra

Microsoft Entra

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Web Sitesi: entra.microsoft.com

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Microsoft, Microsoft'un tüm kimlik ve erişim yeteneklerini kapsayan Microsoft Entra'nın piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Entra ailesi, Microsoft Azure Active Directory'nin (Azure AD) yanı sıra iki yeni ürün kategorisini içerir: Bulut Altyapı Yetki Yönetimi (CIEM) ve merkezi olmayan kimlik. Entra ailesindeki ürünler, kimlik ve erişim yönetimi, bulut altyapısı yetkilendirme yönetimi ve kimlik doğrulama sağlayarak herkes için her şeye güvenli erişim sağlanmasına yardımcı olacak. Microsoft Entra, tüm kimlik türlerini doğrulayacak ve bunların herhangi bir kaynağa erişimlerini güvence altına alacak, yönetecek ve yönetecektir. Yeni Microsoft Entra ürün ailesi şunları sağlayacak: * Herhangi bir kullanıcının herhangi bir uygulamaya veya kaynağa erişimini koruyun. * Hibrit ve çoklu bulut ortamlarında her kimliği güvence altına alın ve doğrulayın. * Çoklu bulut ortamlarındaki izinleri keşfedin ve yönetin. * Gerçek zamanlı akıllı erişim kararlarıyla kullanıcı deneyimini basitleştirin.

Web Sitesi: entra.microsoft.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Microsoft Entra ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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OneLogin

onelogin.com

Ping Identity

Ping Identity

pingidentity.com

Teleport

Teleport

goteleport.com

Pobuca Connect

Pobuca Connect

pobu.ca

GlobalSign

GlobalSign

globalsign.com

ComplyCube

ComplyCube

complycube.com

Microsoft Visio

Microsoft Visio

microsoft.com

Okta

Okta

okta.com

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