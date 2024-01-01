Microsoft, Microsoft'un tüm kimlik ve erişim yeteneklerini kapsayan Microsoft Entra'nın piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Entra ailesi, Microsoft Azure Active Directory'nin (Azure AD) yanı sıra iki yeni ürün kategorisini içerir: Bulut Altyapı Yetki Yönetimi (CIEM) ve merkezi olmayan kimlik. Entra ailesindeki ürünler, kimlik ve erişim yönetimi, bulut altyapısı yetkilendirme yönetimi ve kimlik doğrulama sağlayarak herkes için her şeye güvenli erişim sağlanmasına yardımcı olacak. Microsoft Entra, tüm kimlik türlerini doğrulayacak ve bunların herhangi bir kaynağa erişimlerini güvence altına alacak, yönetecek ve yönetecektir. Yeni Microsoft Entra ürün ailesi şunları sağlayacak: * Herhangi bir kullanıcının herhangi bir uygulamaya veya kaynağa erişimini koruyun. * Hibrit ve çoklu bulut ortamlarında her kimliği güvence altına alın ve doğrulayın. * Çoklu bulut ortamlarındaki izinleri keşfedin ve yönetin. * Gerçek zamanlı akıllı erişim kararlarıyla kullanıcı deneyimini basitleştirin.

Web Sitesi: entra.microsoft.com

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