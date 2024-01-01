Tellma ERP, işletmelere yönelik yeni nesil ERP çözümüdür. Esneklik, maliyet etkinliği ve kurumsal düzeyde veri iş yüklerini yönetebilecek performans için tasarlanmıştır. Tellma ERP, yıllar süren araştırma ve geliştirmenin ürünüdür ve sektördeki en zor sorunu çözen çığır açıcı bir çözümdür: Tier-2 işletmelerin ve diğer tüm şirketlerin devasa veri iş yüklerini kaldırabilecek bir ERP sistemi nasıl tasarlanır? uygulama maliyetlerini orantısız bir şekilde artırmadan özel iş kurallarını, gerekliliklerini ve süreçlerini. Tellma ERP ile kullanıcılar, Microsoft ve Google'ın sunduğu modern web standartları, veritabanı teknolojisi ve yazılım mimarisindeki en son trendlerden yararlanıyor. Tellma ERP, anında başlatma süresi ve sorunsuz gezinme elde etmek için tek sayfalı uygulamalar (SPA), aşamalı web uygulamaları ve hizmet çalışanı önbelleğe alma gibi modelleri kullanır. Tellma ERP, web siteleri için Google Lighthouse kıyaslama aracında mükemmel puanlar elde ederek Odoo, ERPNext ve Microsoft Dynamics gibi diğer ERP yazılımlarından daha iyi performans gösteriyor. Tellma ERP, sınıfının en iyisi bulut sağlayıcısı Microsoft Azure tarafından sunulan SaaS barındırma modeli de dahil olmak üzere aşamalı uygulamalar ve esnek dağıtım seçenekleri sunar. Tellma ERP ayrıca hem bulutta hem de yerel LAN sunucusunda kendi kendine barındırılabilir. Tellma, kuruluşun stratejisi ne olursa olsun uygun seçeneği özel olarak uyarlayabilir.

Web Sitesi: tellma.com

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