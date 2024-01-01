taskblitz

taskblitz

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Web Sitesi: taskblitz.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde taskblitz çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Taskblitz, proje yönetimi, sohbet, zaman takibi ve faturalandırma da dahil olmak üzere işlerinizi işbirliği içinde gerçekleştirmenizi sağlayan tek yerden çözümdür.
Kategoriler:
Productivity
Proje Yönetim Yazılımı

Web Sitesi: taskblitz.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, taskblitz ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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