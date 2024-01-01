Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde taskblitz çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Taskblitz, proje yönetimi, sohbet, zaman takibi ve faturalandırma da dahil olmak üzere işlerinizi işbirliği içinde gerçekleştirmenizi sağlayan tek yerden çözümdür.

Web Sitesi: taskblitz.com

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