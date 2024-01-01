Appward

Appward

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Web Sitesi: appward.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Appward çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yazılım şirketleri işinizi anlamıyor. Bir gruptan pahalı ve zaman alıcı uygulama gerektiren katı bir çözüm elde edersiniz. Diğerinden bağlantısız uygulamalardan oluşan bir karmakarışıklık elde edersiniz. Acınızı hissediyoruz. Appward, proje yönetimi, CRM, çalışan yönetimi, operasyonlar, kalite, üretim ve tedarik zinciri de dahil olmak üzere kuruluşunuzdaki her işlevi yönetmenize ve geliştirmenize yardımcı olan, son derece hızlı bir özel çalışma alanında 80'den fazla uygulamadan oluşan akıllı bir set sunar.
Kategoriler:
Business
Video Konferans Yazılımı
ERP Sistemleri

Web Sitesi: appward.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Appward ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Workday

Workday

workday.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Odoo

Odoo

odoo.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

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Plex Smart Manufacturing Platform

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MYOB Australia

MYOB Australia

myob.com

MYOB New Zealand

MYOB New Zealand

myob.com

Glean

Glean

glean.com

GoRamp

GoRamp

goramp.com

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Microsoft Kaizala

Microsoft Kaizala

microsoft.com

Socket

Socket

socket.dev

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