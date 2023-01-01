Microsoft Kaizala, büyük grup iletişimi ve iş yönetimi için tasarlanmış bir mobil uygulama ve hizmettir. Kaizala, nerede olurlarsa olsunlar saha çalışanları, satıcılar, iş ortakları ve müşteriler de dahil olmak üzere değer zincirinizin tamamıyla bağlantı kurmanızı ve çalışmayı koordine etmenizi kolaylaştırır. Kaizala ile, kuruluşunuzda olmasalar bile bireylerle veya büyük gruplarla verimli bir şekilde görev atayıp takip edebilir veya onlarla veri toplayabilirsiniz.

Web Sitesi: microsoft.com

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