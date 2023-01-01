Aritic CRM'deki tüm satış huninizi düzenleyerek satış sürecinizi hızlandırın. Hangi potansiyel müşterinin en yüksek dönüşüm değerine sahip olduğunu öğrenin. Kişilerinizi satış aşamalarına, davranışlarına ve satın alma niyetlerine göre yönetin. Görevleri otomatik olarak dağıtın ve bölün ve bir anlaşma kazanılana veya kaybedilene kadar tüm süreci izleyin.

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