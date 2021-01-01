Alternatifler - Aritic
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı ta...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
HighLevel
gohighlevel.com
Dijital pazarlama ajansları için en hızlı büyüyen beyaz etiketli platform. CRM, E-posta, 2 yönlü SMS, Huni Oluşturucu ve daha fazlası!
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
LeadSquared
leadsquared.com
İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Herkese uyum sağlama ve yenilik yapma gücü veren tek akıllı iş uygulamaları portföyü olan Dynamics 365 ile nasıl daha çevik olabileceğinizi öğrenin.
ManyChat
manychat.com
Müşterilerinizle bağlantı kurma şeklinizi yeniden keşfedin. ManyChat, müşterinizle 7/24 etkileşim kurmanıza olanak tanır; pazarlama otomasyonunun gücünden bugün yararlanın!
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage: MSP İşinizi Yönetmek için Profesyonel Hizmet Otomasyonu (PSA) Yazılımı. Kanıtlanmış bir PSA çözümüyle operasyonlarınızı kolaylaştırın.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise, ödüllü MSP teknolojisi ve BT yönetimi yazılım paketiyle teknoloji hizmet sağlayıcılarının hedeflerine daha hızlı ulaşmasını sağlar.
Nielsen
nielsen.com
Kendi kendine referans olarak The Nielsen Company olarak bilinen ve daha önce ACNielsen veya AC Nielsen olarak bilinen Nielsen Corporation, dünya çapındaki genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan küresel bir pazarlama araştırma firmasıdır. Kuzey Amerika'nın bölgesel m...
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itib...
OneSignal
onesignal.com
Mobil Anlık Bildirimler, Web Push ve Uygulama İçi Mesajlaşma alanında dünya lideri. Günde 5 milyar Anlık Bildirim göndermek için 800 bin işletmenin güvendiği.
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Daha hızlı iş büyümesi için pazarlama otomasyon yazılımı. Zoho MarketingHub, birden fazla kanaldaki pazarlama faaliyetlerinizi başarıyla yönetmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir pazarlama otomasyon yazılımıdır. Daha fazla potansiyel müşteri oluşturun, bunları müşterilere dönüştürün ve onları d...
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, büyüyen şirketlerin web ziyaretçilerinin ilgisini çekmesi ve mutlu müşterilere dönüşmesi için uygun fiyatlı, hepsi bir arada bir pazarlama, satış, destek ve ücretsiz CRM yazılımıdır
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Bulut, Oracle Corporation tarafından sunulan ve Oracle Corporation tarafından yönetilen veri merkezlerinden oluşan küresel bir ağ aracılığıyla sunucular, depolama, ağ, uygulamalar ve hizmetler sağlayan bir bulut bilişim hizmetidir. Şirket, bu hizmetlerin talep üzerine İnternet üzerinden sağla...
Mailtrap
mailtrap.io
Müşterilerinize teslim etmeden önce e-posta örneklerinizi inceleyin ve hatalarını ayıklayın.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!
Thryv
thryv.com
Thryv'in küçük işletme yazılımıyla müşterileri her zaman, her yerde ve her cihazdan yönetin: CRM, Metin ve E-posta Pazarlama, Sosyal Medya, Web Siteleri ve daha fazlası.
Agile CRM
agilecrm.com
Çevik CRM Yazılımı, küçük işletmeler için satış ve pazarlama otomasyonuna sahip en iyi, kolay, güçlü ve aynı zamanda uygun fiyatlı Müşteri İlişkileri Yönetimidir (CRM).
SendPulse
sendpulse.com
Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021
CallFire
callfire.com
Sanal telefon numaraları, IVR, sesli yayın, toplu metin mesajlaşma hizmetleri ve güçlü aramayla işinizi büyütün. CallFire'ı ÜCRETSİZ deneyin!
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 1 numaralı QR kod oluşturucusudur. Gizlilik ve verilerle desteklenen logo, renk ve tasarımın tümü ücretsiz olarak dahildir. Yüksek kaliteli baskı dosyalarını bugün indirin.
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan özel bir bilgisayar teknolojisi şirketidir.
vcita
vcita.com
Küçük işletmelere yönelik hepsi bir arada işletme yönetimi uygulamasıyla daha fazla iş yapın ve mükemmel hizmet sunun |
Mailgun
mailgun.com
Geliştiriciler düşünülerek oluşturulmuş, e-posta göndermenizi, almanızı ve izlemenizi sağlayan güçlü İşlemsel E-posta API'leri. Bugün daha fazlasını öğrenin!
Mailjet
mailjet.com
Mailjet ile e-posta göndermenizi kolaylaştırın ve satışlarınızı artırın. Tüm e-posta ve SMS ihtiyaçlarınızı tek ve güçlü bir hizmetle karşılıyoruz.
Emma
myemma.com
Kolay, sizinle birlikte çalışabileceğiniz, temel olarak en iyi arkadaşınızın e-posta pazarlaması. En iyi arkadaşlar ilişkileri kolaylaştırır. Sizi neşelendirirler ve zor zamanlarda ortaya çıkarlar. Emma da bunu yapıyor; e-postanız için.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
İşlemsel E-posta Hizmeti: Garantili ve anında teslimat İşlemsel e-postalarınız önemli bilgiler taşır. ZeptoMail, tüm bu önemli e-postaları anında ileten güvenilir ve emniyetli bir hizmettir. Yüksek hızlı teslimat ve mükemmel gelen kutusu yerleşimi ile ZeptoMail, müşterilerinizi artık bekletmeyeceği...
Drip
drip.com
Drip ile kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturun, daha fazla gelir elde edin ve pazarlama stratejinizi bir sonraki seviyeye taşıyın.
Postmark
postmarkapp.com
Postmark, işlem e-postanızı müşterilere her zaman zamanında teslim eder.
Campaign Monitor
createsend.com
Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch hepsi bir arada araç setiyle desteğinizi, pazarlamanızı ve satışlarınızı ölçeklendirin; ihtiyacınız olan her şey artık tek bir yerde.
Sendcloud
sendcloud.com
En iyi teslimat deneyimini sunarken gönderim sürecinizi otomatikleştirin. Önde gelen gönderim yazılımı aracılığıyla 80'den fazla taşıyıcıya kolayca bağlanın.
Appsflyer
appsflyer.com
AppsFlyer ile mobil pazarlama kampanyalarınızı analiz edip ölçün, müşterilerinizin yolculuklarına ilişkin değerli bilgiler edinin ve etkili kararlar alın.
Simplero
simplero.com
Çevrimiçi İşiniz Kolaylaştı Simplero, başarılı bir çevrimiçi eğitim işi kurmak ve büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçları tek bir yerde sunar.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Tek platformda uygulama analizi ve pazarlama
Branch
branch.io
Dijital markalar Şube’de büyüyor. Uçtan uca kullanıcı katılımını artırmak ve tüm cihazlar, kanallar ve platformlarda pazarlama etkinliğinin bütünsel ölçümünü sağlamak için tasarlanmış kurumsal düzeyde çözümlerle işinizi büyütün.
Customer.io
customer.io
Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.
Courier
courier.com
Courier, bildirimleri tasarlamanın ve iletmenin en akıllı yoludur. Bir kez tasarlayın ve tek bir API aracılığıyla e-posta, Slack, SMS, push ve daha fazlası gibi herhangi bir kanala teslim edin.
Omnisend
omnisend.com
E-ticaret e-posta pazarlaması, otomatik e-postalar ve SMS - Omnisend'e geçin ve iş yükünüzü artırmadan satışlarınızı artırın.
Ontraport
ontraport.com
İşletmenizi harekete geçirmek için tasarlanmış CRM ve pazarlama platformu Ontraport ile pazarlamanızı otomatikleştirin, bağlayın ve optimize edin.
SparkPost
developers.sparkpost.com
Dünyanın ilk tahmine dayalı e-posta istihbarat platformu, markaların benzeri görülmemiş veri görünürlüğüyle e-posta performansını tahmin etmesine ve optimize etmesine yardımcı oluyor.
Mautic
mautic.org
Mautik Topluluğu Dünyanın En Büyük Açık Kaynak Pazarlama Otomasyon Projesine Destek
Storyly
storyly.io
Bir sonraki seviye mobil kullanıcı etkileşiminin eksik parçası. Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
Braze
braze.com
İlgili, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerini gerçek zamanlı olarak güçlendirin.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap, merkezi Mountain View, Kaliforniya'da bulunan, SaaS tabanlı bir müşteri yaşam döngüsü yönetimi ve mobil pazarlama şirketidir. Mayıs 2013'te kurulan şirket, aralarında Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow ve DealsPlus'ın da bulunduğu 8.000'den fazla kişiye mobil uygulam...
Sender
sender.net
E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.
Helpmonks
helpmonks.com
Müşteri deneyiminizi geliştirecek araçlara sahip, müşteri hizmetleri ekibiniz için oluşturulmuş hepsi bir arada müşteri etkileşimi platformunu keşfedin. Daha fazla bilgi edin!
Kizen
kizen.com
Kizen, tüm verilerinizi akıllı otomasyon ve güçlü yapay zeka ile birbirine bağlayarak her büyüklükteki satış, pazarlama ve servis ekibine avantaj sağlar.
Vendasta
vendasta.com
Dijital çözümleri kendi markanız altında satmanın en kolay yolu. Vendasta, KOBİ'lere dijital çözümler sunan şirketlere yönelik beyaz etiketli bir platformdur.
Activepieces
activepieces.com
Açık kaynak, ücretsiz ve kendi kendine barındırılan kodsuz iş otomasyon aracı. Zapier'in açık kaynak alternatifi.
Trumpia
trumpia.com
Trumpia, işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve çeşitli üyelik kuruluşları için mobil pazarlama, e-posta pazarlaması, sesli yayın, anlık mesajlaşma ve sosyal medya pazarlama araçları sunan çevrimiçi çok kanallı bir pazarlama ve mesajlaşma yazılımı sağlayıcısıdır.Trumpia 46. sırada yer aldı. Ya...
Contlo
contlo.com
Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.