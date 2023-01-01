WebCatalog
Effortix

Effortix

effortix.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Effortix çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Effortix, şirketlerin çalışanlarını kendi iş mobil uygulamalarıyla güçlendirmelerine olanak tanır. Kendi akıllı telefonları ve tabletleriyle ürünleri sergileyip satabilir, önemli bilgi ve haberlere erişebilir, veri ve sipariş toplayabilir ve daha verimli çalışabilirler.

Web Sitesi: effortix.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Effortix ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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