Effortix, şirketlerin çalışanlarını kendi iş mobil uygulamalarıyla güçlendirmelerine olanak tanır. Kendi akıllı telefonları ve tabletleriyle ürünleri sergileyip satabilir, önemli bilgi ve haberlere erişebilir, veri ve sipariş toplayabilir ve daha verimli çalışabilirler.

Web Sitesi: effortix.com

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