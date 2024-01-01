Программное обеспечение для управления лояльностью - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для управления лояльностью позволяет предприятиям создавать, контролировать и оценивать инициативы по обеспечению лояльности клиентов. Эти инструменты позволяют предприятиям распознавать как постоянных посетителей, так и потенциальных постоянных клиентов, облегчая предоставление стимулов, таких как скидки или бонусные баллы, для поощрения их возвращения. Программное обеспечение для управления лояльностью, которое в основном используется компаниями, работающими в сфере бизнеса для потребителей (B2C), работающими в секторах розничной торговли, электронной коммерции, путешествий и гостеприимства, служит ценным активом для маркетинговых команд. Эти команды используют программное обеспечение для повышения удержания клиентов, оптимизации повторных продаж и увеличения общей пожизненной ценности клиента (CLV).
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 г...
Fivestars
fivestars.com
Fivestars — это универсальная платежная и маркетинговая платформа, сочетающая в себе простые в использовании технологии, настраиваемые вознаграждения и рекламные акции, а также автоматизацию.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — это маркетинговая платформа электронной коммерции с самыми передовыми решениями для отзывов клиентов, визуального маркетинга, лояльности, рефералов и SMS-маркетинга. Узнайте больше о том, как ваш бренд может стимулировать рост с помощью Yotpo, здесь.
Talkable
talkable.com
Отличные программы реферального маркетинга ✅ для интернет-магазинов, местного бизнеса и услуг b2b. Программа лояльности клиентов для растущего маркетинга. Легко запускать, тестировать и оптимизировать! Награждайте своих клиентов!
Smile.io
smile.io
Превратите новых клиентов в постоянных клиентов с помощью самого надежного в мире приложения для лояльности. Более 125 миллионов покупателей зарабатывают баллы через Smile. Дайте людям то, что они любят.
Sparkage Merchant
getsparkage.com
Sparkage — это цифровая платформа лояльности, которая упрощает маркетинг для малого бизнеса. Здесь есть все необходимое для связи с клиентами, поощрения повторных посещений и развития вашего бизнеса.
Boomerangme
boomerangme.biz
Boomerangme.biz — это платформа лояльности для малого и среднего бизнеса, разработанная для агентств. Мы оцифровали все печатные рекламные материалы и предоставили предприятиям бесплатный канал push-уведомлений. Это помогает увеличить удержание, доходы и клиентскую базу для малого и среднего бизнеса...
Friendbuy
friendbuy.com
Быстрорастущие бренды могут получить больше от каждого клиента с помощью Friendbuy. Благодаря лучшей в своем классе реферальной программе и программе лояльности бренды могут достичь как минимум 5–10% продаж за счет рефералов, что в 4 раза превышает пожизненную ценность. Friendbuy работает с такими б...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратег...
Sparkage Consumer
getsparkage.com
Sparkage — это цифровая платформа лояльности, которая упрощает маркетинг для малого бизнеса. Здесь есть все необходимое для связи с клиентами, поощрения повторных посещений и развития вашего бизнеса.
Social Spiral
socialspiral.com
Social Spiral — это простое программное обеспечение для обеспечения лояльности клиентов, которое отслеживает традиционный маркетинг, а также ваши усилия в области цифрового маркетинга.
Shopuddy
shopuddy.com
Предоставьте малым предприятиям возможность выпускать цифровые бонусные карты и ваучеры для Apple Wallet и Google Wallet клиентов. Бренды могут быстро развернуть все типы программ лояльности, чтобы привлечь новых клиентов, повысить уровень лояльности клиентов и увеличить долю вашего кошелька в кошел...
Propello
propello.com
Программное обеспечение для быстрого вывода на рынок программного обеспечения для лояльности клиентов, основанное на вознаграждениях. Повышает вовлеченность, снижает отток клиентов, улучшает конверсию, генерирует новые потоки доходов и увеличивает пожизненную ценность клиентов.
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo — это сервис цифровых карт лояльности для малых и средних предприятий розничной торговли и закусочных. Loyalzoo предлагает доступную систему на основе подписки, позволяющую ритейлерам любого размера запускать собственную программу лояльности в магазинах. Loyalzoo — это услуга цифровых карт ...
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе искусственного интеллекта, которая позволяет крупным ритейлерам и брендам D2C увеличивать повторные продажи на 11 % за счет лучшего понимания каждого отдельного клиента и создания более релевантных маркетинговых кампаний с помощью SMS, электронной почты, Whatsapp, Facebook и I...
Ambassador
getambassador.com
Амбассадор дает маркетологам возможность увеличивать количество клиентов, рекомендаций и доходов, используя силу сарафанного радио. Их удобное для маркетологов программное обеспечение упрощает реферальный маркетинг, автоматизируя процесс регистрации, отслеживания, вознаграждения и управления вашими ...
Referrizer
referrizer.com
Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга, расширяющая возможности вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса и ...
LoyaltyLion
loyaltylion.com
Отношения, выходящие за рамки баллов и наград. Позвольте существующим клиентам развивать ваш бизнес за вас. Как? Используйте LoyaltyLion, чтобы создать программу лояльности, которая выходит за рамки баллов и вознаграждений, повышая пожизненную ценность клиентов и экономически эффективное привлечени...
Stamped
stamped.io
Используйте возможности обзоров продуктов и вознаграждений клиентов для своего интернет-магазина. Самый простой способ увеличить продажи и удержать клиентов.
Xoxoday
xoxoday.com
Инфраструктура вознаграждений, стимулов, льгот и выплат для бизнеса. Тысячи предприятий всех размеров, от стартапов до крупных предприятий, используют бизнес-валюту Xoxoday для отправки вознаграждений, льгот, стимулов и выплат.
Glue Loyalty
glueloyalty.com
Интеллектуальный клуб лояльности для вашего местного бизнеса. Вознаграждайте своих клиентов, увеличивайте продажи и стимулируйте повторные продажи… не пошевелив и пальцем!
Uniqodo
uniqodo.com
Цель Uniqodo — переосмыслить промоакции как катализатор достижения более крупных и лучших результатов. Мы являемся пионерами новой категории обслуживания клиентов; решение задач по продвижению на протяжении всего жизненного цикла клиента, которые мы называем PromotionX. Платформа Promotion Experienc...
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency получает и поставляет клиентам по всему миру цифровые вознаграждения из уникального каталога, в котором представлены ведущие бренды, предоплаченные и другие варианты, подобные наличным, в 24 различных валютах в 36 странах. NeoCurrency — независимый американский поставщик цифровых вознагр...
Nector
nector.io
Приложение лояльности Nector — это ценный инструмент для бизнеса, позволяющий повышать лояльность клиентов, стимулировать повторные покупки, привлекать новых клиентов, собирать аналитическую информацию и оптимизировать операции. Внедряя персонализированные программы лояльности, компании могут стимул...
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
Партнерская программа LoyaltyZen предназначена для маркетинговых агентств и компаний-разработчиков программного обеспечения. Если ваша компания хочет реализовать исключительные программы лояльности, мы можем стать для вас идеальным решением! Свяжитесь с нами, чтобы стать партнером.
LoyaltyPlant
loyaltyplant.com
LoyaltyPlant помогает офлайн-бизнесу по всему миру создавать значимые связи со своими клиентами. Его собственная платформа предлагает мощную CRM-систему, приложение «white-label» и интеграцию POS.
Loyale
loyale.io
Loyale — это облачная платформа лояльности клиентов, которая предлагает компаниям схемы вознаграждений и маркетинговые инструменты. Он может интегрироваться с существующим стеком, таким как Shopify, WooCommerce, Lightspeed, Mailchimp и другими, для автоматизации рабочих процессов. Программное обеспе...
inCust
incust.com
inCust предлагает платформу управления жизненным циклом клиентов, которая позволяет любому бизнесу привлекать и удерживать клиентов, продавать товары с предоплатой, обрабатывать платежи, анализировать активность клиентов, общаться с клиентами и многое другое. Ритейлеры получают выгоду от индивидуаль...
Poket
poket.com
Poket — это отмеченное наградами универсальное программное обеспечение для программы лояльности, которое помогает предприятиям увеличивать повторные продажи и привлекать больше новых лояльных клиентов. С помощью Poket продавцы могут настраивать любую комбинацию типов программ лояльности, адаптирован...
OptCulture
optculture.com
OptCulture — это решение для привлечения клиентов и повышения лояльности, ориентированное на розничную торговлю. Он объединяет данные о согласившихся клиентах из разрозненных розничных систем и источников, таких как программное обеспечение POS, механизмы электронной коммерции, информационные веб-сай...
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked — это геймифицированная платформа для создания интерактивных рекламных акций с целью увеличения количества потенциальных клиентов, вознаграждения и стимулирования отделов продаж, а также повышения лояльности клиентов. Превратите потенциальных клиентов в микроинфлюенсеров. Привлекайте и стим...
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes — это платформа взаимодействия с покупателями, позволяющая розничным продавцам электронной коммерции динамично взаимодействовать с покупателями. Розничные продавцы электронной коммерции могут использовать SiteVibes для сбора достоверных обзоров продуктов, создания программы лояльности, соз...
O4S
o4s.io
O4S — это технологическая платформа, которая революционизирует взаимодействие компаний, занимающихся дистрибуцией, со своими торговыми партнерами. Благодаря передовым решениям и подходу, основанному на данных, O4S дает компаниям возможность точно нацеливать и стимулировать высокоэффективных партнеро...
Lootly
lootly.io
Lootly — это платформа лояльности и вознаграждений, рефералов и VIP, помогающая брендам электронной коммерции строить хорошие отношения со своими клиентами. Lootly поддерживает более 2000 глобальных программ вознаграждений и ежедневно обслуживает миллионы баллов и клиентов. Lootly позволяет легко за...